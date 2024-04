Giro di Romandia, Carlos Rodriguez: “Ringrazio la squadra, lavoro da 10. Spero di vincere”

Carlos Rodriguez è diventato il nuovo leader del Giro di Romandia. Nonostante non abbia conquistato la vittoria nella quarta tappa della corsa a tappe svizzera, lo spagnolo è riuscito a conquistare la maglia di leader della generale grazie al terzo posto alle spalle di Richard Carapaz e Florian Lipowitz, scalzando Juan Ayuso, oggi in difficoltà e sceso al sesto posto.

Ora Rodriguez ha sette secondi di vantaggio su Aleksandr Vlasov e nove su Florian Lipowitz, ma al momento non si sente ancora certo del successo, come detto in conferenza stampa al termine delle corsa: “Sono molto felice, ma non è finita. Domani dobbiamo recuperare bene e lottare fino alla fine“.

Rodriguez poi si sofferma sulla frazione odierna, ringraziando la Ineos-Grenadiers che ha preso in mano le operazioni: “Sono felicissimo e fiero del lavoro di tutta la squadra, hanno fatto un lavoro da dieci sacrificandosi per me. Non sapevamo come sarebbero andate le cose, ma la squadra ha avuto fiducia in me e li ringrazio per questo. Sono felice di aver aver ottenuto un buon risultato e ora cercheremo di portare a casa la maglia“.

Il suo pensiero ora è per l’ultima tappa: “Sarebbe fantastico vincere il Giro di Romandia, non ho mai trionfato in una corsa a tappe WorldTour, quindi per me sarebbe molto importante“.