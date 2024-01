LIVE Tour de Ski 2024, Inseguimento Davos in DIRETTA: Federico Pellegrino difende il 3° posto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE SKI

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de Ski 2023-2024, la pursuit 20 km a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 in programma a Davos in Svizzera. Si tratta del quinto di sette appuntamenti (l’ultimo in programma in Svizzera prima della due giorni italiana in val di Fiemme) della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta tra Italia e Svizzera. E’ la XVIII edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo. Oggi sono in programma le gare ad inseguimento: partenza in base ai distacchi della classifica generale e dunque alla fine il responso del traguardo di Dobbiaco corrisponderà con la classifica generale al termine delle prime tre tappe.

Inizia la volata finale decisiva al Tour de Ski dopo la sprint di ieri che ha rimescolato le carte in classifica, senza però variare i due leader che sono Jessie Diggins in campo femminile e Harald Oestberg Amundsen tra gli uomini, due atleti che hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo ma gli avversari non mancano di certo per entrambi.

In campo maschile è cambiato tanto ieri anche a causa della caduta di Amundsen nei quarti di finale della sprint che ha permesso a Valnes, secondo della classe ed eliminato in semifinale, di guadagnare terreno sul connazionale e di riavvicinarsi. Il salto in avanti più sensibile lo ha fatto l’azzurro Federico Pellegrino che è risalito con il terzo posto della sprint dal nono al terzo posto e oggi su un terreno a lui non favorevole (nonostante i progressi delle ultime stagioni) dovrà cercare di difendersi. Questa la classifica generale prima della gara odierna: Amundsen in testa, 2) Valnes a 11″, 3) Pellegrino a 28″, 4) Schumacher a 30″, 5) Jenssen a 1’14″, 6) Nyenget e Klee a 1’17”, 8) Poromaa e Moch a 1’18”, 10) Lapalus a 1’19”.Per l’Italia al via Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo.

In campo femminile Linn Svahn ha concesso il bis in sprint dopo la vittoria di Dobbiaco e ha avvicinato in classifica la leader Jessie Diggins che oggi dovrà fare i conti con la tecnica che meno predilige, quella classica. Alcune delle atlete più vicine a Diggins in classifica (Niskanen, Hennig, Carl, Brennan su tutte) sono invece specialiste della tecnica classica e dunque cercheranno di recuperare terreno in vista della due giorni finale, mentre le svedesi Linn Svahn e Jonna Sundling proveranno a restare in corsa su una distanza che non si addice alle loro caratteristiche di sprinter, e l’incognita può essere rappresentata da Frida Karlsson, che non è apparsa al meglio ma vorrà lasciare un segno in questa competizione. Questa la generale prima della gara odierna: in testa Diggins, 2) Svahn a 33″, 3) Sundling a 1’22”, 4) Ribom a 1’27”, 5) Carl, a 1’31”, 6) Slind a 1’39”, 7) Karlsson a 1’42”, 8) Niskanen a 1’48”, 9) H. Weng a 1’51”, 10) Parmakoski a 2’02”

L’obiettivo delle azzurre è limitare i danni e cercare di centrare la zona punti. Al via anche, a meno di rinunce dell’ultima ora, Federica Sanfilippo, Nicole Monsorno, Anna Comarella, e Caterina Ganz, reduci da una sprint di buon livello.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de Ski 2023-2024, la pursuit 20 km a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 in programma a Davos in Svizzera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.45 con la gara femminile e si prosegue alle 13.00 con la gara femminile. Buon divertimento!

Foto: Newspower Trento

