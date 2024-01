Classifica generale Tour de Ski 2024: Federico Pellegrino sale al terzo posto!

Il nuovo anno solare accoglie il Tour de Ski 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, che si concluderà domenica 7 gennaio 2024: nella quarta delle 7 tappe in calendario arriva il podio di Federico Pellegrino, terzo a Davos, in Svizzera, nella sprint tl.

Domani l’azzurro partirà in ottima posizione nella pursuit tc che si disputerà sempre nella località elvetica, poi sarà tempo di riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la 15 km mass start tc di sabato 6 e per la 10 km mass start final climb tl di domenica 7, che decreterà il vincitore del Tour de Ski.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE SKI 2024 MASCHILE

1 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1:20:05

2 3422619 VALNES Erik NOR +0:11

3 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +0:25

4 3530882 SCHUMACHER Gus USA +0:30

5 3422613 JENSSEN Jan Thomas NOR +1:14

6 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:17

7 3510534 KLEE Beda SUI +1:17

8 3501741 POROMAA William SWE +1:18

9 3200802 MOCH Friedrich GER +1:18

10 3190529 LAPALUS Hugo FRA +1:19

11 3501223 BURMAN Jens SWE +1:27

12 3422712 DOENNESTAD Henrik NOR +1:50

13 3050342 VERMEULEN Mika AUT +1:57

14 3420909 GOLBERG Paal NOR +1:59

15 3190528 SCHELY Theo FRA +2:03

16 3200205 BOEGL Lucas GER +2:04

17 3501976 ANGER Edvin SWE +2:07

18 3510619 FAEHNDRICH Cyril SUI +2:14

19 3100406 CYR Antoine CAN +2:15

20 3510361 PRALONG Candide SUI +2:20

21 3501662 JOHANSSON Leo SWE +2:20

22 3190111 MANIFICAT Maurice FRA +2:21

23 3501587 BERGLUND Gustaf SWE +2:34

24 3220016 YOUNG Andrew GBR +2:51

25 3190398 LAPIERRE Jules FRA +2:55

26 3180865 VUORINEN Lauri FIN +2:57

27 3300494 BABA Naoto JPN +2:57

28 3181180 LINDHOLM Remi FIN +2:57

29 3500664 HALFVARSSON Calle SWE +3:01

30 3530532 PATTERSON Scott USA +3:04

31 3180557 HYVARINEN Perttu FIN +3:14

32 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR +3:22

33 3290825 BARP Elia ITA +3:49

34 3290904 CAROLLO Martino ITA +3:51

35 3190614 BOURDIN Remi FRA +3:56

36 3190548 CHAPPAZ Jules FRA +3:59

37 3200880 SOSSAU Anian GER +4:08

38 3181007 VUORELA Markus FIN +4:11

39 3390167 ALEV Alvar Johannes EST +4:13

40 3150519 FELLNER Adam CZE +4:14

41 3290504 VENTURA Paolo ITA +4:16

42 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN +4:18

43 3510710 SAVARY Antonin SUI +4:24

44 3501819 GISSELMAN Truls SWE +4:43

45 3200933 STOELBEN Jan GER +5:08

46 3530998 McMULLEN Zanden USA +5:09

47 3501010 HAEGGSTROEM Johan SWE +5:10

48 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +5:44

49 3290600 DAPRA’ Simone ITA +5:49

50 3290407 SALVADORI Giandomenico ITA +5:53

51 3490145 ROJO Imanol ESP +5:59

52 3200960 KASTNER Marius GER +6:50

53 3390240 HIMMA Martin EST +6:52

54 3100409 LEVEILLE Olivier CAN +7:17

55 3424685 JENSSEN Matz William NOR +7:41

56 3300693 HIROSE Ryo JPN +7:48

57 3190282 JAY Renaud FRA +8:16

58 3180861 MAKI Joni FIN +8:18

59 3510656 GROND Valerio SUI +8:30

60 3050267 MOSER Benjamin AUT +8:51

61 3530713 BOLGER Kevin USA +9:11

62 3050256 FOETTINGER Michael AUT +9:16

63 3670150 GRIDIN Nikita KAZ +9:22

64 3510417 KAESER Erwan SUI +9:27

65 3290245 NOECKLER Dietmar ITA +9:33

66 3424269 EVENSEN Ansgar NOR +10:46

67 3670197 KARPOV Fedor KAZ +11:04

68 3510588 RIEBLI Janik SUI +11:08

69 3510451 SCHAAD Roman SUI +11:10

70 3040125 de CAMPO Seve AUS +11:25

71 3670079 KOVALYOV Vladislav KAZ +11:49

72 3190323 CHANAVAT Lucas FRA +11:59

73 3430103 STAREGA Maciej POL +12:05

74 3501871 DANIELSSON Emil SWE +12:07

75 3100248 LOCKE Julien CAN +15:50

Foto: FISI/Pentaphoto

