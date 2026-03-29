Sci di fondo: Salvadori/Ganz/Graz vincono la staffetta dei Campionati Italiani

L’ultima gara dei Campionati Italiani di sci di fondo, di scena a St. Barthélemy (Aosta), è la staffetta mista. Condizioni di competizione: tre atleti per staffetta, 7,5 km ciascuno, tecnica classica. A vincere è il terzetto delle Fiamme Gialle formato da Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz, che conclude la propria prova in 1:01’49″8 dopo l’allungo negli ultimi 2 km da parte di Graz. Come già per Federico Pellegrino, il grande celebrato di questo fine settimana, anche per Salvadori si tratta del fine settimana d’addio.

Al secondo posto la staffetta dei Carabinieri formata da Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli, che chiude a 20″1 di ritardo, mentre distano 51″9 i terzi, che sono Paolo Ventura, Cristina Pittin e Martin Coradazzi in quota Esercito.

L’Esercito, peraltro, inserisce anche la squadra C (Fabrizio Poli, Federica Cassol e Aksel Artusi) in quarta posizione e la squadra B (Giacomo Petrini, Martina Bellini e Giacomo Gabrielli) in quinta, rispettivamente a 1’42″1 e a 1’46”. Sesto posto, a un decimo dal quinto, per le Fiamme Gialle B composte da Elia Barp, Francesca Franchi e Gabriele Matli.

Si chiude dunque così l’ultimo atto agonistico della stagione 2025-2026, che ha visto l’Italia ritornare, se non assoluta protagonista dello sci di fondo, quantomeno riportarla a un livello di significatività non piccolo, e non solo per le due medaglie olimpiche di Milano Cortina. Resta ora da scoprire quale sarà il destino riservato all’eredità di Pellegrino, che per 15 anni ha fondamentalmente retto quasi da solo le sorti del fondo azzurro.