Sci di fondo: Davide Graz e Caterina Ganz vincono le 50 km ai Campionati Italiani. Pellegrino, festa d’addio

Si è chiusa la seconda giornata dei Campionati Italiani di sci di fondo in corso di svolgimento a Saint-Barthélemy (Aosta). Quest’oggi di scena le 50 km a tecnica classica. Protagonista anche Federico Pellegrino, che però ha disputato soltanto la prima metà della competizione prima di ritirarsi e di ricevere l’accoglienza del suo pubblico, della sua gente, alla fine di una carriera che sarà ricordata come una delle più grandi dello sci di fondo italiano.

Per quanto riguarda la competizione maschile, la vittoria arride a Davide Graz (Fiamme Gialle), che ci mette 2:09’38″8 a completare il percorso precedendo di soli 10″4 Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) e di 25″ Paolo Ventura (Esercito): quarto Giovanni Ticcò, il primo “degli altri” visto che chiude a 2’31″3.

In campo femminile, invece, successo di Caterina Ganz (Fiamme Gialle) in 2:31’39” di poco davanti a Martina Di Centa (Carabinieri), a 6″1, e a Iris de Martin Pinter (Carabinieri), a 13″9. Anche in questo caso enorme la distanza rispetto alla prima fuori dal podio, Francesca Franchi, a 2’02″1.

All’interno della stessa gara, l’Under 23 vede al maschile il successo di Gabriele Matli (Fiamme Gialle), ottavo assoluto, su Giacomo Petrini (Esercito), nono assoluto, e Tommaso Cuc (Under Up), tredicesimo assoluto. Tra le donne, dietro de Martin Pinter si collocano Ylvie Folie (Carabinieri) e Virginia Cena (Fiamme Gialle), rispettivamente quinta e nona assolute.