LIVE F1, GP Arabia Saudita 2022 in DIRETTA. Binotto: “Verstappen andava penalizzato”; Horner: “Ferrari più sportiva di Mercedes”

PROBLEMI ELETTRONICI (RISOLTI) PER CARLOS SAINZ

20.50 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, ordine d’arrivo, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello.

20.47 La nuova classifica costruttori:

1. Ferrari 78

2. Mercedes 38

3. Red Bull 37

4. Alpine 16

5. Haas 12

6. Alfa Romeo 9

7. AlphaTauri 8

8. McLaren 6

9. Aston Martin 0

10. Williams 0

20.43 La nuova classifica piloti:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 45

2. Carlos Sainz (Ferrari) 33

3. Max Verstappen (Red Bull) 25

4. George Russell (Mercedes) 22

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 16

6. Esteban Ocon (Alpine) 14

7. Sergio Perez (Red Bull) 12

8. Kevin Magnussen (Haas) 12

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 8

10. Lando Norris (McLaren) 6

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4

11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 4

12. Fernando Alonso (Alpine) 2

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1

20.40 Verstappen si è confermato comunque un pilota eccezionale, il migliore in assoluto nel corpo a corpo. La Ferrari è attesa ad una sfida durissima per batterlo da qui a fine novembre. Ripetiamo: si deciderà tutto con lo sviluppo.

20.39 Sainz per ora sale sul podio, non vi sono comunicazioni da parte della giuria.

20.38 Leclerc e Verstappen si sono scambiati un pollice subito dopo l’arrivo. Alla Fonzie, per capirci…

20.36 La Ferrari era più veloce in curva, ma più lenta in rettilineo per questioni di carico. Leclerc è stato sfortunato al penultimo giro: lì era davvero in scia a Verstappen, lo avrebbe attaccato senz’altro, ma l’esposizione della bandiera gialla a seguito del contatto tra Albon e Stroll ha impedito al monegasco di provarci.

20.34 La Ferrari si è fatta preferire con gomme medie, la Red Bull aveva qualcosa in più con le hard nel finale. Comunque parliamo di due macchine sostanzialmente equivalenti: sarà decisivo lo sviluppo durante la stagione. Mercedes al momento è molto lontana, paga un secondo al giro sul passo.

20.32 Chris Horner (team-principal della Red Bull) è andato subito a stringere la mano a Mattia Binotto.

20.32 Attenzione, colpo di scena non gradito. Sainz viene investigato: potrebbe non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiere gialle.

20.31 Fino al 38° giro Leclerc sembrava in controllo, sebbene Verstappen fosse a 1″5. La Virtual Safety Car ha cambiato tutto, perché l’olandese si è avvicinato sotto il secondo.

20.30 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.549 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+8.097 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.800 1

5 George RUSSELL Mercedes+32.732 1

6 Esteban OCON Alpine+56.017 1

7 Lando NORRIS McLaren+56.124 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+62.946 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+64.308 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+73.948 1

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+82.215 2

12 Nico HULKENBERG Aston Martin+91.742 1

13 Lance STROLL Aston Martin1 L 1

Charles Leclerc si prende il giro veloce, con conseguente punto di bonus. Sainz chiude sul podio.

Max Verstappen vince in volata con 543 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc. Una gara bellissima.

50° giro/50 Leclerc non può attaccare, ci sono ancora le bandiere gialle nel primo settore.

49° giro/50 Si ritira Albon dopo un contatto con Stroll. Ancora bandiere gialle, peccato che un duello del genere debba finire così…

49° giro/50 Pazzesco, che sfortuna. Viene sventolata una bandiera gialla e Leclerc non può utilizzare il DRS.

48° giro/50 Ora è Leclerc ad essere incollato…

48° giro/50 Leclerc resta vicinissimo a Verstappen, l’olandese firma il giro veloce in 1’31″779.

47° giro/50 Perez sta andando a riprendere Sainz. Red Bull meglio della Ferrari con gomme hard.

47° giro/50 Questa volta Verstappen attacca Leclerc all’esterno e lo passa in fondo al rettilineo.

46° giro/50 Attenzione, ora Verstappen è vicinissimo nel settore centrale…

46° giro/50 Altro attacco di Verstappen, staccata profonda di Leclerc, che resiste. Non finisce mai questa gara…

45° giro/50 Stavolta non riesce ad attaccare Verstappen, ma resta sotto il secondo di distacco. Si arriverà in volata, incredibile…

44° giro/50 Niente da fare, Verstappen ancora in scia a Leclerc, non molla.

43° giro/50 ASSURDOOOOOOOOOOOOOO!!! Attacco all’interno di Verstappen! Bloccaggio delle ruote per entrambi, resta davanti la Ferrari! E’ una sfida allucinante.

43° giro/50 ANCORA SORPASSO E CONTROSORPASSO! Verstappen supera Leclerc all’esterno, il monegasco torna davanti prendendo la scia sul rettilineo principale!

42° giro/50 Leclerc resiste in staccata. Viene da chiedersi come sia possibile che Verstappen si sia avvicinato in regime di Virtual Safety Car…

42° giro/50 Verstappen è in scia a Leclerc.

41° giro/50 Pit-stop lento per Hamilton, 3″9. Monta gomme medie.

41° giro/50 Si riparte dopo il regime di Virtual Safety Car. Verstappen è molto vicino a Leclerc, 1″1.

40° giro/50 Al momento il punto di bonus per il giro veloce è in mano a Max Verstappen.

40° giro/50 La classifica in regime di Virtual Safety Car:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.319 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+10.796 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+15.082 1

5 George RUSSELL Mercedes+29.361 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+45.605 – –

7 Esteban OCON Alpine+57.198 1

8 Lando NORRIS McLaren+62.037 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+66.132 1

10 Lance STROLL Aston Martin+75.606 1

11 Alexander ALBON Williams+78.020 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+78.960 1

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+83.429 2

14 Nico HULKENBERG Aston Martin+96.738 1

39° giro/50 In una sola tornata si sono ritirati Ricciardo, Alonso e Bottas. L’affidabilità gioca un ruolo decisivo quest’anno.

39° giro/50 Cosa farà ora Max Verstappen? Si fermerà e monterà gomme soft? Al momento la pit-lane è chiusa.

38° giro/50 VIRTUAL SAFETY CAR! Vediamo ora cosa succede, è stata chiusa la pit-lane. Anche Alonso non riesce a rientrare ai box e si ferma all’ingresso della pit-lane…

38° giro/50 Ricciardo parcheggia la macchina poco prima dell’ingresso in pit-lane. Bandiere gialle. Si ritira Bottas con l’Alfa Romeo.

37° giro/50 Attenzione, procede lentamente anche la McLaren di Ricciardo, qui può cambiare tutto.

37° giro/50 Migliora il passo di Russell, ora gira solo 4 decimi più lento rispetto a Sainz (ma 8 rispetto a Leclerc).

36° giro/50 Problemi tecnici per Alonso, la macchina procede lentissima verso i box.

36° giro/50 1’33″474 per Verstappen, giro veloce, ma guadagna appena 7 millesimi su Leclerc.

35° giro/50 Leclerc e Verstappen stanno spingendo al massimo. Errore in frenata per Sergio Perez, che scivola 2″7 da Sainz.

35° giro/50 Alonso passa Magnussen ed è 7° con la Alpine.

35° giro/50 1’32″680 per Leclerc, si migliora ancora e guadagna 2 decimi su Verstappen.

34° giro/50 Il fatto che Hamilton abbia già effettuato 34 tornate con gomme hard, fa capire che sia la Ferrari sia la Red Bull possono andare sino in fondo con le mescole montate al pit-stop.

34° giro/50 Le Mercedes continuano a girare sempre intorno al secondo di distacco sul giro nei confronti di Leclerc e Verstappen.

33° giro/50 Chiaramente ora sarà decisivo il degrado delle gomme hard che montano sia Ferrari sia Red Bull.

33° giro/50 Vanno ad elastico Leclerc e Verstappen, ora è il monegasco a rifilare 2 decimi al rivale. 1’32″683 per il ferrarista, è il giro veloce.

32° giro/50 Verstappen guadagna 2 decimi e si porta a 1″2 da Leclerc.

31° giro/50 Torna a respirare Sainz, Perez scivola a 1″9. Anche oggi, comunque, Leclerc e Verstappen sembrano avere un altro passo.

31° giro/50 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.757 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+5.090 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.311 1

5 George RUSSELL Mercedes+12.831 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+18.746 – –

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+21.716 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+23.741 1

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+24.347 1

10 Esteban OCON Alpine+27.090 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+29.391 1

12 Lando NORRIS McLaren+31.096 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri+32.900 1

14 Nico HULKENBERG Aston Martin+33.573 1

15 Lance STROLL Aston Martin+36.564 1

16 Alexander ALBON Williams+38.054 1

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+47.703 2

30° giro/50 Sainz è in difficoltà. Perde 7 decimi da Leclerc e vede avvicinarsi Perez a 1″3.

29° giro/50 Hamilton, che è partito con mescole hard e non si è ancora fermato, fa sapere le gomme sono a posto, per ora.

29° giro/50 Ora Leclerc guadagna 3 decimi su Verstappen con il giro veloce, 1’32″711. Ci aspettiamo una nuova sosta ai box nel finale di gara, è un’ipotesi plausibile. Verstappen potrebbe tentare l’undercut, la Ferrari dovrà ragionare bene sul da farsi.

28° giro/50 La Red Bull vola con le hard. Giro veloce per Verstappen, si porta a soli 9 decimi da Leclerc. E sotto il secondo si può usare il DRS…

27° giro/50 Leclerc al comando con 1″4 su Verstappen, 3″6 su Sainz, 5″5 su Perez e 9″2 su Russell.

27° giro/50 1’33″181 per Sainz, è il giro veloce.

26° giro/50 Al momento le Mercedes sono in quinta e sesta posizione, ma girano oltre il secondo più lente rispetto a Ferrari e Red Bull.

26° giro/50 Attenzione, Leclerc ha pizzicato la linea bianca di ingresso ai box nel momento di ripartenza dopo la Safety Car. C’è apprensione per l’ipotesi di una penalità. Verstappen ha protestato tanto via radio.

25° giro/50 Hamilton infila Magnussen all’interno ed è sesto.

25° giro/50 1’33″445, ora il giro veloce è di Verstappen, che si riporta a 1″1 da Leclerc. L’olandese è il solito mastino, non lo scopriamo oggi.

24° giro/50 Leclerc vola, 1’33″459, ma Verstappen non molla e resta a 1″3.

24° giro/50 Sorpasso e controsorpasso tra Hamilton e Magnussen per il sesto posto. Per il momento reagisce il danese della Haas.

23° giro/50 1’34″075 per Leclerc, è il giro veloce della gara.

23° giro/50 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.976 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+2.548 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.520 1

5 George RUSSELL Mercedes+4.667 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.375 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+7.088 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+8.568 1

9 Nico HULKENBERG Aston Martin+9.351 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+10.006 1

11 Esteban OCON Alpine+10.809 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+11.412 1

13 Lando NORRIS McLaren+12.130 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+12.753 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+13.246 1

16 Lance STROLL Aston Martin+13.824 1

17 Alexander ALBON Williams+14.353 1

22° giro/50 Perez ha fatto passare di proposito Sainz dopo l’episodio in uscita dai box, dunque per evitare una penalità.

22° giro/50 Hamilton è 7°, ma non ha ancora effettuato la sosta ai box.

21° giro/50 SAAAAAAAAAAAAAAAAINZ! Grande sorpasso all’interno su Perez, è terzo!

21° giro/50 Leclerc riesce a tenere la posizione su Verstappen.

20° giro/50 Sta per rientrare ai box la Safety Car. Leclerc deve assolutamente difendersi da Verstappen ora…

20° giro/50 Pare che Sainz avesse diritto di precedenza nei confronti di Perez in uscita dai box: vedremo cosa decideranno i commissari.

19° giro/50 I pit-stop della Ferrari sono stati veloci: 2″6 per Leclerc, 2″7 per Sainz.

19° giro/50 E’ un rischio pensare di arrivare al traguardo con queste gomme hard, potrebbero anche scoppiare.

19° giro/50 Sainz, quando è uscito dai box, si è ritrovato in lotta con Perez per il terzo posto. Il messicano ha quasi spinto lo spagnolo contro il muro. L’episodio è stato notato dai commissari.

18° giro/50 La classifica dopo i pit-stop:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.766 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.302 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+3.176 1

5 George RUSSELL Mercedes+5.012 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.530 – –

7 Lewis HAMILTON Mercedes+8.532 – –

8 Fernando ALONSO Alpine+9.333 1

9 Nico HULKENBERG Aston Martin+10.063 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+10.657 1

11 Esteban OCON Alpine+11.522 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+15.644 1

13 Lando NORRIS McLaren+17.106 1

14 Pierre GASLY AlphaTauri+18.041 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+22.679 1

16 Lance STROLL Aston Martin+26.545 1

17 Alexander ALBON Williams+35.957 1

18 Nicholas LATIFI Williams–

18° giro/50 Le due Ferrari e le due Red Bull hanno montato gomme medie: la gara è ancora lunghissima, riusciranno a terminare la gara con queste mescole? In teoria occorreva effettuare il primo pit-stop intorno al ventesimo giro…

17° giro/50 Sfortunato invece Sainz, che ha dovuto frenare ai box per non andare addosso a Verstappen che stava rientrando dopo aver cambiato le gomme.

17° giro/50 Un pizzico di fortuna per la Ferrari. La Virtual Safety Car fa sì che il tempo perso per la sosta ai box si dimezzi. Per questo Leclerc si è ritrovato davanti a Perez (ma anche Verstappen).

17° giro/50 Ora è Safety Car vera e propria. CHARLES LECLERC AL COMANDO!

17° giro/50 Pit-stop per le due Ferrari e per Verstappen.

16° giro/50 VIRTUAL SAFETY CAR! Latifi finisce contro il muro!

16° giro/50 Perez è rientrato in pista alle spalle di Russell.

16° giro/50 E’ davvero una partita a scacchi…I meccanici della Ferrari avevano richiamato ai box Leclerc via radio, ma il monegasco è rimasto in pista: era una finta…

16° giro/50 Colpo di scena! Il primo a fermarsi è Sergio Perez, che dunque anticipa l’undercut della Ferrari!

15° giro/50 Al momento il degrado delle gomme per Red Bull e Ferrari appare molto simile.

15° giro/50 Scatenato Hamilton, passa anche Gasly ed è 10°: la Mercedes avrà problemi, ma l’orgoglio ed il talento sono immutati.

14° giro/50 Bottas (Alfa Romeo) svernicia Ocon e si prende la settima piazza.

14° giro/50 Ora Leclerc guadagna mezzo secondo in un colpo solo e si porta a 2″3 da Perez.

13° giro/50 5 secondi di penalità per Zhou: ha guadagnato terreno con un taglio di chicane.

13° giro/50 Perez sta disputando una delle gare migliori della carriera. Porta a 2″8 il gap nei confronti di Leclerc. Vedremo se la Ferrari proverà la strategia dell’undercut. Ma bisogna fare anche attenzione a Verstappen…

12° giro/50 Prosegue la battaglia rabbiosa tra le Alpine di Ocon ed Alonso: è evidente come non si amino. Per niente…

12° giro/50 Hamilton infila Norris ed è 11°, ai margini della zona punti.

12° giro/50 Perez continua ad essere il più veloce in pista. Guadagna 2 decimi su Leclerc, 4 su Verstappen e Sainz. Al momento il messicano prenderebbe anche il punto di bonus per il giro veloce.

11° giro/50 Hamilton è risalito al 12° posto, ora dinanzi a sé ha un osso duro: Lando Norris.

11° giro/50 Ora Leclerc guadagna 2 decimi e si porta a 2″2 da Perez.

10° giro/50 Ora i primi quattro stanno girando sugli stessi tempi. Russell (Mercedes) paga circa un secondo al giro da Red Bull e Ferrari.

9° giro/50 La classifica aggiornata:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+2.448 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.869 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+7.017 – –

5 George RUSSELL Mercedes+15.724 – –

6 Fernando ALONSO Alpine+21.277 – –

7 Esteban OCON Alpine+21.420 – –

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+21.992 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+22.712 – –

10 Pierre GASLY AlphaTauri+25.340 – –

11 Lando NORRIS McLaren+27.711 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+29.299 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+29.819 – –

14 Lewis HAMILTON Mercedes+30.257 – –

15 GuanyuZHOU Alfa Romeo+31.354 – –

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+34.115 – –

17 Alexander ALBON Williams+36.252 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+37.526 – –

8° giro/50 Ocon attacca Alonso, ma finisce lungo in staccata e deve restituire la posizione.

8° giro/50 Verstappen fa sapere via radio alla squadra di aver notato un problema sulla Ferrari di Leclerc.

7° giro/50 Alonso attacca Ocon e lo supera all’esterno con una manovra decisa: è stato duello vero tra compagni di squadra.

7° giro/50 Allunga ancora Perez, 2″5 su Leclerc.

6° giro/50 Verstappen si trova ad appena 1″3 da Leclerc.

6° giro/50 Ferrari in grande difficoltà. Leclerc perde in un colpo solo 7 decimi da Perez e 4 da Verstappen.

5° giro/50 Scappa Perez. 1″8 su Leclerc. Battaglia incredibile tra le Alpine di Alonso e Ocon per il 6° posto: lo spagnolo ha rischiato di tamponare il compagno di squadra.

4° giro/50 Perez è più veloce di Leclerc in questo avvio, guadagna anche nel primo settore che, in prova, aveva visto le Rosse spadroneggiare.

4° giro/50 Russell attacca all’interno Ocon e lo supera: il britannico della Mercedes è quinto.

3° giro/50 Perez guida con 1″4 su Leclerc, 2″9 su Verstappen e 3″9 su Sainz. 5° Ocon a 7″4.

2° giro/50 Perez scatenato in questo avvio, ha già 1″3 di vantaggio su Leclerc.

2° giro/50 Hamilton viene attaccato da Albon per il 14° posto.

2° giro/50 Perez è partito bene, è andato subito a chiudere la traiettoria interna per proteggersi da Leclerc. Non ideale l’avvio di Sainz, infilato in staccata da Verstappen alla prima curva.

1° giro/50 La classifica dopo la partenza:

1 Sergio PEREZ Red Bull RacingLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+0.999 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.968 – –

4 Carlos SAINZ Ferrari+2.501 – –

5 Esteban OCON Alpine+3.496 – –

6 George RUSSELL Mercedes+4.063 – –

7 Fernando ALONSO Alpine+4.985 – –

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+5.431 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+5.736 – –

10 Pierre GASLY AlphaTauri+6.149 – –

11 Lando NORRIS McLaren+6.622 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+7.072 – –

13 Daniel RICCIARDO McLaren+7.349 – –

14 Lewis HAMILTON Mercedes+7.791 – –

15 Alexander ALBON Williams+8.256 – –

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+8.849 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+9.418 – –

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+9.760

1° giro/50 Perez tiene la testa davanti a Leclerc, Verstappen scavalca Sainz ed è 3°.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Arabia Saudita 2022 di F1!

19.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…Ci siamo!

19.01 E’ possibile dunque che Ferrari e Red Bull decidano di andare per una sosta sola, montando le gomme hard nella seconda parte di gara. Questo sulla carta…

19.00 Giro di ricognizione!

18.58 Gomme medie per tutti, tranne per Hamilton, Hulkenberg e Magnussen che montano le hard.

18.57 Nel giro di ricognizione scopriremo le gomme montate dai piloti.

18.55 Sarà una gara dove serviranno pazienza e, soprattutto, capacità di saper reagire con prontezza agli imprevisti che, su questa pista così angusti, sono ampiamente prevedibili (leggasi Safety Car o bandiere rosse…).

18.53 Saranno 50 i giri da percorrere.

18.52 C’è anche Alex Del Piero a vedere la gara a Jeddah.

18.51 Questa la nuova griglia di partenza al netto delle assenze di Schumacher e Tsunoda e della penalità inflitta a Ricciardo:

1 Sergio Perez (Red Bull) Q3

2 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

3 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

4 Max Verstappen (Red Bull) Q3

5 Esteban Ocon (Alpine) Q3

6 George Russell (Mercedes) Q3

7 Fernando Alonso (Alpine) Q3

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q3

9 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q3

10 Kevin Magnussen (Haas) Q3

11 Lando Norris (McLaren) Q2

12 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q2 (una posizione guadagnata)

13 Lance Stroll (Aston Martin) Q2 (due posizioni guadagnate)

14 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2 * (tre posizioni di penalità, di cui una recuperata per il forfait di Schumacher)

15 Lewis Hamilton (Mercedes) Q1 (una posizione guadagnata)

16 Alex Albon (Williams) Q1 (una posizione guadagnata)

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin) Q1 (una posizione guadagnata)

18 Nicholas Latifi (Williams) Q1 (una posizione guadagnata)

18.49 Tsunoda sarebbe partito ultimo, dunque la griglia di partenza di fatto non cambia.

18.46 Lo sguardo (sollevato?) di Carlos Sainz:

Carlos is on the grid and in the zone ????#SaudiArabianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/IOwonximfG — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

18.44 Inno nazionale dell’Arabia Saudita.

18.41 Ricordiamo che c’è scelta libera per i team sulle gomme da utilizzare in partenza. Da regolamento occorre però montare almeno due mescole diverse, dunque ad esempio soft-medie o medie-hard.

18.40 Chris Horner a SkySport: “Perez ieri ha fatto un giro fantastico, speriamo che possa partire alla grande: sarà una battaglia molto ravvicinata con le Ferrari. Le Rosse sono molto veloci e dure da battere, noi vogliamo vedere la bandiera a scacchi. Verstappen non ha bisogno di dare tutto alla prima curva, la gara è lunga“.

18.37 Mattia Binotto a SkySport: “Problema risolto per Sainz, siamo tranquilli. Nulla di particolare, quando queste cose succedono prima della partenza c’è un po’ di preoccupazione, ma ora è a posto e siamo tranquilli. E’ una gara con tantissime insidie, alte velocità, muretti, le Red Bull: sarà una partita a scacchi sulle strategie, dovremo agire e reagire nel modo giusto. Abbiamo ragionato su tutte le strategie, però poi la gara è sempre un’altra storia. Siamo pronti e faremo del nostro meglio. L’importante è finire e fare più punti possibili“.

18.35 Carlos Sainz in pit-lane ha la faccia provata, sembra che abbia visto le streghe…Non sono stati minuti facili, di sicuro.

18.33 Ed ecco invece Tsunoda rimasto a piedi:

You have to feel for Yuki ???? Looks like his race is over before it’s begun #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/fXw22u4h9A — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

18.32 Ecco i meccanici della Ferrari al lavoro sulla macchina di Carlos Sainz, che è poi riuscito ad entrare in pista.

Carlos Sainz’s side of the Ferrari garage was busy before the pit lane opened, but the Spaniard is out on track ????#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/79eWH7E53j — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

18.30 Ricapitoliamo quanto accaduto sinora. Intorno alle 18.00 si è vista grande agitazione al box della Ferrari, con quasi tutti i meccanici alle prese con la macchina di Carlos Sainz. Si è scoperto un problema di cablaggio, che è stato tuttavia risolto in pochi minuti. Lo spagnolo è sceso in pista regolarmente. E’ già finito invece il GP per Tsunoda, lasciato a piedi dal motore dell’AlphaTauri (che è lo stesso della Red Bull).

18.27 ALTRO COLPO DI SCENA! Si ferma a bordo pista l’AlphaTauri di Tsunoda durante il giro di installazione. “Ho perso il motore”, il suo team-radio. Sarà un GP con 18 macchine, ricordando anche il forfait di Mick Schumacher.

18.22 Tutte le auto si stanno regolarmente portando in pista. Prove di partenza in questo momento in fondo alla corsia dei box. Ricordiamo che vi è un tempo per portarsi sulla griglia.

18.20 Mancano 40 minuti al via, inizia la procedura di schieramento. Sainz esce regolarmente dalla pit lane! Sembrano scongiurati i problemi per la Rossa #55.

18.17 Piccoli problemi d’elettronica sulla vettura di Carlos Sainz. Non dovrebbe essere a rischio il terzo posto dell’iberico che tra poco deve schierarsi in griglia con i diretti avversari.

18.15 Cielo sereno a Jeddah, i riflettori sono già accesi per quella che di fatto è la seconda gara in notturna dell’anno. Dovremo poi attendere fino a Singapore

per avere una nuova corsa al termine della giornata.

18.12 Problemi per Carlos Sainz! Non ci sono novità in merito dal box della Rossa stando a quanto riporta Sky Sport F1. La terza casella dello spagnolo potrebbe essere a rischio

18.09 La pista è la medesima dello scorso inverno. Alcuni muri sono stati spostati al fine di aumentare la visibilità, l’ultima curva ha avuto un ampliamento di oltre un metro e mezzo per ragioni di sicurezza.

18.06 Il Jeddah Corniche Circuit è stato costruito lo scorso dicembre. Ha una metratura di 6.174 km, intervallati da ben 27 curve. Si tratta dell’impianto non permanente più veloce al mondo, l’obiettivo degli organizzatori era quello di abbattere il primato di Monza, una missione non riuscita.

18.03 Tutto è pronto in quel di Jeddah per la seconda edizione del GP arabo che a differenza dello scorso anno apre l’anno agonistico. Ricordiamo infatti che la prima sfida della storia di questa corsa si tenne a dicembre con una settimana d’anticipo rispetto al championship decider di Abu Dhabi.

18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo atto del Mondiale F1 2022. Tra pochi minuti si parte!

LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARABIA SAUDITA TRA FORFAIT E PENALITA’

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA E DIRETTA SKY

DANIEL RICCIARDO PENALIZZATO 3 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

ORARIO TV8 QUALIFICHE GP ARABIA SAUDITA IN CHIARO

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

CHARLES LECLERC: “NON MI ASPETTAVO QUESTO TEMPO DA PEREZ”

CARLOS SAINZ: “MEGLIO CON LE GOMME USATE, CON LE NUOVE NON AVEVO GRIP”

MATTIA BINOTTO: “L’IMPORTANTE E’ CHE SIAMO COMPETITIVI”

MICK SCHUMACHER DOMANI NON SARA’ IN GARA

VIDEO: L’INCIDENTE DI MICK SCHUMACHER

IL FOLLE TWEET DI UN COMMISSARIO: “AUGURO A HAMILTON UN INCIDENTE COME GROSJEAN”

SERGIO PEREZ: “NON SO SE RIFAREI UN GIRO DEL GENERE”

LEWIS HAMILTON ELIMINATO IN Q1

L’INCIDENTE DI MICK SCHUMACHER

GLI AGGIORNAMENTI SU MICK SCHUMACHER

GUNTHER STEINER: “MICK SCHUMACHER STA BENE”

LEWIS HAMILTON: “NON SO SPIEGARMI IL 16° TEMPO”

PEREZ BEFFA LE FERRARI

I PROBLEMI DI LEWIS HAMILTON

MAX VERSTAPPEN: “ANDREMO FORTE IN GARA”

UN VANTAGGIO PER LECLERC PARTIRE DALLA SECONDA POSIZIONE

TOTO WOLFF: “ABBIAMO PROVATO QUALCOSA SULLA MACCHINA DI HAMILTON”

CHRIS HORNER: “SONO FELICE PER SERGIO PEREZ”

L’ANALISI DELLE QUALIFICHE

GEORGE RUSSELL: “FATICHIAMO A CAPIRE LA MERCEDES”

VIDEO LA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE DI MICK SCHUMACHER

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

KEVIN MAGNUSSEN: “LA HAAS ERA DA 5° POSTO”

VALTTERI BOTTAS: “ALFA ROMEO CON LE MIGLIORI”

FERNANDO ALONSO: “SODDISFATTO DELLA ALPINE”

20.18 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo da Federico Militello.

20.15 Perez festeggia la prima pole-position della sua carriera.

20.15 Ricordiamo che Lewis Hamilton è stato eliminato nella Q1 e partirà 16°. 6° invece il compagno di squadra Russell.

20.13 Per la Ferrari non è detto che sia uno svantaggio partire dalla seconda posizione: Leclerc avrà la traiettoria interna alla prima curva (così come Verstappen nei confronti di Sainz).

20.12 Sainz: “Il giro che mi ha portato al terzo posto è stato buono. Nell’ultimo non avevo grip. Non so perché vado meglio con gomme usate che con quelle nuove. Sarà una bella battaglia domani, entusiasmante“.

20.11 Leclerc: “Il giro mi è sembrato buono, sono contento. Ho dato tutto. Non mi aspettavo che Perez venisse fuori con questo tempo. Domani speriamo di poter partire bene“.

20.11 Perez: “Se dovessi fare altri 1000 giri, non so se ne ripeterei uno come questo“, le sue dichiarazioni. Chiaro?

20.10 Niente da recriminare per la Ferrari, soprattutto Leclerc ha portato a termine un gran giro. Bisogna solo applaudire Perez: oggi ha fatto qualcosa di speciale.

20.07 Perez ha davvero compiuto il giro della vita: è la sua prima pole in carriera. Ha limitato i danni nel primo intermedio, si è scatenato nel secondo, ha limitato i danni nel terzo.

20.06 La classifica finale della Q3:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:28.200 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.025 7

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.202 7

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.261 6

5 Esteban OCON Alpine+0.868 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.904 6

7 Fernando ALONSO Alpine+0.947 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.983 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.054 7

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.388 7

20.05 PEREZ BEFFA LE FERRARI, PAZZESCO! Il messicano batte Leclerc per soli 25 millesimi! 4° Verstappen a 0.261!

20.04 Leclerc è primo in 1’28″225, fa meglio di 0.177 rispetto a Sainz, che non si migliora. Sta volando Perez, attenzione.

20.04 Al secondo rilevamento vola Leclerc, Sainz è sempre dietro.

20.04 Si migliora Leclerc, non Sainz al primo intermedio.

20.03 Si lanciano Leclerc e Sainz.

20.01 Le Ferrari sono già tornate in pista con gomme soft nuove. Verstappen è l’ultimo ad uscire dai box. Mescole nuove anche per lui.

20.01 Russell sale in quinta piazza con la Mercedes.

20.01 Sainz ha ottenuto il tempo con gomme soft usate, pazzesco!

19.59 La classifica a 6 minuti dal termine della Q3:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.402 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.044 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.152 5

4 Esteban OCON Alpine+0.666 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.799 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.837 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.852 6

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.141 4

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.186 6

10 George RUSSELL Mercedes- – 6

11 Lando NORRIS McLaren- – 5

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 5

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 4

15 Lance STROLL Aston Martin- –

19.59 Verstappen lamenta via radio di avere poco grip.

19.58 Verstappen è solo 6° a ben 0.837. Il doppio giro di riscaldamento non ha pagato.

19.57 Perez è terzo a 0.152 da Sainz. Alto il primo intermedio di Verstappen.

19.56 1’28″446 per Leclerc, Sainz è davanti per 44 millesimi! Un giro di riscaldamento in più per Verstappen.

19.54 Verstappen si è fatto passare da Leclerc. Entra ora in pista Sergio Perez con gomme nuove.

19.53 Gomme soft per tutti, chiaramente. Nuove per Leclerc e Verstappen, usate per Sainz (5 giri già percorsi).

19.53 Subito in pista Leclerc e Verstappen!

19.53 SEMAFORO VERDE! E’ il momento della Q3! 12 minuti per definire la top10 e la griglia di partenza del GP di Arabia Saudita 2022 di F1!

19.50 La Ferrari per ora fa la differenza nel primo intermedio, la Red Bull ha qualcosa in più nel secondo, mentre c’è equilibrio nel terzo parziale.

19.49 La Q3 inizierà alle 21.53 e durerà 12 minuti.

19.48 Fuori entrambe le McLaren. Questi i piloti eliminati dall’11° al 15° posto: Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher e Stroll.

19.47 La classifica finale della Q2:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.686 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.094 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.238 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.259 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.609 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.718 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.732 5

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.860 5

9 Esteban OCON Alpine+0.898 3

10 George RUSSELL Mercedes+0.932 5

11 Lando NORRIS McLaren+0.965 5

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.087 5

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.133 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.234 4

15 Lance STROLL Aston Martin+2.323

19.46 Che fatica per la Mercedes! Russell si salva in extremis ed è 10°: ultimo dei qualificati per la Q3!

19.45 SAINZ AL COMANDO! 1’28″686, 2° Leclerc a 0.094: anche il monegasco si è migliorato rispetto al tentativo precedente. 3° Perez a 0.238.

19.45 Magnussen irrompe in top10 ed è settimo con la Haas.

19.44 Primo intermedio super per Sainz.

19.43 Solo 1’20” al termine della Q2.

19.43 Per ora le Ferrari stanno scaldando le gomme, senza lanciarsi in un tentativo di attacco al tempo.

19.42 Gomme soft anche per Russell (Mercedes).

19.41 Sainz e Leclerc in pista con le gomme soft che avevano montato poco prima dell’incidente di Schumacher. Mescole morbide usate per Verstappen (7 giri già percorsi).

19.40 Magnussen (Haas) è il primo a scendere in pista.

19.40 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.883 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.041 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.062 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.545 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.640 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.735 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.942 4

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.037 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.106 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.152 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.190 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.323 4

14 Lance STROLL Aston Martin+2.144 4

15 Esteban OCON Alpine+10.494 2

19.40 SEMAFORO VERDE! Ricominciano le qualifiche! Restano 4’58” a disposizione dei piloti in questa Q2.

19.37 Non sarà facile ora per i piloti riprendere subito confidenza, sono rimasti “freddi” per un’ora.

19.36 La Haas conferma che Schumacher si sottoporrà ad aggiornamenti a scopo precauzionale.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

19.34 UFFICIALE! Si riparte alle 21.40! In pratica dopo una sosta forzata di un’ora!

19.32 Guenther Steiner (team-principal Haas) a SkySport: “Schumacher è cosciente, sta bene, non ha ferite. Ha parlato con la mamma, ora andrà in ospedale per accertamenti. Con l’incidente si è rotto tutto, non avevamo più contatto radio con lui. La Safety Car ci ha fatto sapere che era cosciente“.

19.30 Ai box stanno discutendo Binotto e Horner, ovvero i team-principal di Ferrari e Red Bull.

19.27 Viene inquadrato Schumacher sorridere e parlare animatamente sulla barella. Meno male.

19.25 Ora Mick Schumacher viene caricato sull’elicottero che lo trasporterà in ospedale. Ricordiamo che ha già parlato al telefono con sua mamma.

19.23 Il regime di bandiera rossa è già durato 40 minuti.

19.22 Ora è arrivato in pista un camion per spazzare la polverina bianca presente sull’asfalto.

19.21 Al momento sarebbero eliminati Zhou, Ricciardo, Magnussen, Stroll ed Ocon. Ma mancano ancora 4’58” al termine della Q2.

19.19 Mattia Binotto si batte le mani sulle cosce, l’attesa è frenetica.

19.18 SkySport riporta che Mick Schumacher è in buona salute ed ha già parlato al telefono con la madre Corinna, la moglie di Michael.

19.16 Proseguono le operazioni di pulizia della pista. Ripetiamo quanto già detto: per la Ferrari sarà fondamentale ottenere subito un tempo importante nelle battute iniziali della Q3, perché qui le bandiere gialle o rosse sono sempre dietro l’angolo.

19.12 La sicurezza non è convinta di come sia stata ripulita la pista e chiede un nuovo intervento. C’è una striscia biancastra sull’asfalto nel punto in cui Schumacher è andato a sbattere.

19.09 Pensate che le qualifiche si sarebbero dovute concludere alle 19.00, dunque il ritardo è enorme. L’importante è che Schumacher sia cosciente.

19.08 Schumacher stava disputando una buona qualifica. Era 9°, ampiamente in corsa per l’accesso alla Q3.

19.06 Leclerc e Sainz, prima dell’interruzione, erano entrati in pista con gomme soft nuove.

19.05 La pista è quasi pulita, tra non molto si dovrebbe ripartire.

19.04 Ricordiamo la classifica a 4’58” dal termine della Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.883 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.041 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.062 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.545 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.640 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.735 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.942 4

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.106 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.152 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.190 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.323 4

14 Lance STROLL Aston Martin+2.144 4

15 Esteban OCON Alpine+10.494

19.02 La Haas conferma che Schumacher è cosciente e sta venendo trasportato in ambulanza al centro medico.

19.00 L’immagine della Haas completamente distrutta:

18.57 Il video dell’incidente di Mick Schumacher:

Red Flag ???? Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

18.54 Arriva l’ambulanza per lo sfortunato Mick Schumacher.

18.52 Lewis Hamilton a SkySport: “Non sentivo proprio la macchina in qualifica. Non capisco, in prova era andata abbastanza bene. Invece era molto difficile da guidare, non era mai stata così. E’ difficile dire se ci manchi qualcosa in termini di motore. Ma non so se il problema sia la potenza o la resistenza all’avanzamento“.

18.50 Mick Schumacher, per fortuna, è cosciente! Non è però ancora sceso dalla macchina.

18.49 Max Verstappen va a parlare ai box con Adrian Newey.

18.49 La pista è davvero sporca e piena di detriti in questo momento, non sarà una sosta tanto breve.

18.48 Quando accaduto a Schumacher, come vi dicevamo, è all’ordine del giorno su questa pista dove il pilota conta davvero tanto, perché alla minima sbavatura si va a sbattere. Per questo nella Q3 sarà importantissimo ottenere subito un tempo importante, proprio per mettersi al riparo da sorprese, bandiere gialle o rosse.

18.46 La Haas di Schumacher si è alzata su un cordolo, il tedesco ha perso il controllo, la macchina è andata in testacoda, andando a sbattere con violenza contro il muro. Davvero una brutta dinamica.

18.46 Attendiamo notizie sulle condizioni di Schumacher.

18.43 BANDIERA ROSSA a 4’58” dal termine delle Q2.

18.43 BRUTTO INCIDENTE DI MICK SCHUMACHER! Sbatte con violenza contro il muro, la Haas va in frantumi.

18.43 Ricordiamo che la Ferrari ha ottenuto i tempi di questa Q2 con gomme soft usate, le mescole della Red Bull invece erano nuove. Russell è l’unico ad aver utilizzato le medie.

18.42 Bottas sale in sesta piazza con l’Alfa Romeo. Da segnalare la quinta posizione provvisoria di Alonso e la nona di Mick Schumacher con la Haas.

18.41 Ricciardo ha rovinato un giro ad Ocon: finisce sotto investigazione e verrà quasi certamente penalizzato per impeding.

18.40 La classifica a 7’30” dal termine della Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.883 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.041 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.062 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 3

5 Fernando ALONSO Alpine+0.545 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.735 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.942 3

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.037 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.106 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.190 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.323 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.144 4

13 Esteban OCON Alpine+10.494 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 3

18.39 Verstappen, con mescole morbide nuove, è 3° a 0.062 da Leclerc.

18.38 Sainz, con gomme soft con cui ha già effettuato 9 giri, è 3° a 0.156 da Leclerc: benissimo.

18.38 Perez, con gomme soft nuove, è secondo a 0.041 da Leclerc.

18.37 Russell è 2° con gomme medie a 0.735 da Leclerc, altro tempo interessante.

18.37 Sainz sbaglia e abortisce il primo giro.

18.36 1’28″883 per Leclerc, è UN TEMPONE! Ricordiamo che sta utilizzando gomme usate!

18.36 Russell in pista con gomme medie. Soft nuove per Perez.

18.35 Anche le Haas con gomme soft usate.

18.34 Gomme soft nuove, invece, per Max Verstappen.

18.33 Sainz e Leclerc entrano in pista di nuovo con gomme soft usate. Hanno effettuato 6 tornate con queste mescole. E’ chiaro che si pensa già alla gara, quando le gomme nuove faranno comodo.

18.33 Iniziata la Q2! 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare.

18.31 Eloquente la faccia di Toto Wolff nel momento in cui Hamilton è stato eliminato, potete immaginarla…C’è sgomento ai box della scuderia di Stoccarda.

18.30 Ferrari e Red Bull si confermano vicinissime, sarà una lotta sul filo dei millesimi. E sarà il pilota a fare la differenza.

18.29 Se si escludono penalità, incidenti o danni meccanici, Hamilton non veniva eliminato in Q1 da Silverstone 2009. La Mercedes è davvero lenta sui rettilinei, anche se è evidente come il britannico avesse problemi di assetto, soprattutto se pensiamo che Russell ha chiuso quarto.

18.28 Eliminati dunque i seguenti piloti dalla 16ma alla 20ma posizione: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Latifi e Tsunoda.

18.27 La classifica della Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.855 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.073 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.184 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.825 2

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.828 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.850 2

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.976 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.036 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.102 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.123 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.123 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.154 2

13 Esteban OCON Alpine+1.238 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.312 2

15 Lance STROLL Aston Martin+1.401 3

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.488 2

17 Alexander ALBON Williams+1.637 2

18 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.688 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.962 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

18.25 STROLL METTE FUORI HAMILTON, PAZZESCO! Il britannico è fuori in Q1, partirà 16°! Allucinante! Il compagno di squadra Russell è quarto…

18.25 Hamilton per ora è 15°, ma rischia tantissimo.

18.24 Hamilton comunque ha già effettuato 5 giri con queste gomme soft, deve inventarsi un numero per evitare l’onta del taglio.

18.23 Al momento Hamilton sta accusando quasi 9 decimi di ritardo da Russell, che è quarto: sarebbe uno smacco per lui l’eliminazione.

18.22 Verstappen, con gomme soft usate (6 giri) si migliora e si porta a soli 73 millesimi da Sainz, è secondo. I due ferraristi sono già ai box.

18.22 ATTENZIONE! Hamilton non si migliora, al momento è 16° e sarebbe eliminato per soli 10 millesimi! Mancano 3 minuti.

18.21 Benissimo l’Alfa Romeo, Bottas è 5° alle spalle di Russell, che per ora sta facendo molto meglio del compagno di squadra.

18.20 Hamilton sta rischiando l’eliminazione! Al momento è 14°…

18.20 La classifica a 5 minuti dal termine della Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.855 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.184 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.475 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.825 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.256 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.276 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.328 1

8 Lance STROLL Aston Martin+1.566 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.570 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.622 2

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.670 2

12 Esteban OCON Alpine+1.679 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.680 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.713 2

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.790 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.840 2

17 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.947 2

18 Alexander ALBON Williams+2.619 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.962 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

18.18 Verstappen 3° a 0.475 da Sainz. La buona notizia per la Ferrari? Sainz ha ottenuto il miglior parziale nel primo e nel terzo intermedio, Leclerc invece nel secondo, ovvero quello dove di solito la Red Bull aveva sempre guadagnato sinora.

18.18 DUE FERRARI DAVANTI! Sainz in testa in 1’28″855, 2° Leclerc a 0.184!

18.16 Problema tecnico per Tsunoda, viene richiamato ai box.

18.16 Hamilton e Russell cambiano idea e tornano in pista con gomme soft nuove.

18.15 Le Ferrari e le Red Bull tornano in pista con gomme soft usate. Sainz e Leclerc hanno però già effettuato tre giri con queste mescole, Verstappen e Perez solo due. Bisogna tenerne conto.

18.14 Si riparte dopo la bandiera rossa. 11’22” al termine, le Ferrari e le Red Bull sono ancora senza tempo.

18.13 L’immagine dell’incidente di Latifi con la Williams:

???? RED FLAG ???? Nicholas Latifi slides into the barrier at Turn 13 Driver is OK #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Dky14NVYWX — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

18.11 La classifica parziale. 9 piloti sono ancora senza tempo.

1 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1:30.425 1

2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.100 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.143 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.270 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.306 1

6 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.445 1

7 Lance STROLL Aston Martin+0.633 1

8 Alexander ALBON Williams+1.049 1

9 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.096 1

10 Nicholas LATIFI Williams– 1

11 Lewis HAMILTON Mercedes+2.283 1

18.10 Sainz continua a palesare problemi di porpoising, a differenza di Leclerc.

18.09 11’22” al termine della Q1. Rispetto alle prove libere, qui il tempo viene interrotto finché non si ricomincia.

18.08 Leclerc stava volando, chiaramente non ha potuto completare il suo giro. Sainz stava perdendo 4 decimi rispetto al compagno di squadra. Un peccato perché la Ferrari ha sprecato per nulla un set di gomme soft.

18.07 BANDIERA ROSSA! Latifi finisce a muro e distrugge la Williams!

18.05 Si lanciano ora le Ferrari.

18.05 Due Haas davanti, Schumacher a 1 decimo da Magnussen.

18.04 1’30″568 per Norris, viene subito sopravanzato di 143 millesimi da Magnussen. Le Ferrari stanno effettuando due giri di riscaldamento per portare le gomme in temperatura.

18.03 Ecco Max Verstappen con gomme soft. Solo le Mercedes hanno optato per le medie: una scelta insolita in Q1.

18.02 C’è anche Fabio Capello al box della Ferrari.

18.01 In pista anche le Ferrari di Sainz e Leclerc: entrambi con gomme soft. Per il momento attende Verstappen.

18.00 Stupisce la Mercedes: Hamilton e Russell montano gomme medie.

18.00 Le prime a scendere in pista sono le Haas.

18.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2022 a Jeddah. 18 minuti la durata della Q1 e 5 piloti da eliminare.

LA CRONACA DELLE FP3

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

16.08 L’appuntamento è alle 18.00 per le qualifiche. Con Ferrari e Red Bull così vicine, sarà il ‘manico’ dei piloti a fare la differenza. Un saluto sportivo, vi aspettiamo.

16.05 Proseguono le difficoltà della Mercedes, anche se ci aspettiamo Hamilton e Russell almeno in lotta per la terza fila. Il problema del porpoising è stato in parte limitato alzando il fondo della vettura, tuttavia a scapito delle prestazioni aerodinamiche. Un bel rebus per la scuderia di Stoccarda.

16.04 Leclerc ha sopravanzato Verstappen nel finale con gomme usate, ma l’olandese a sua volta non si era migliorato con le soft nuove a causa di un errore in frenata. Non cambiamo idea: i tempi di questa sessione contano relativamente. Di sicuro Ferrari e Red Bull sono molto vicine: sarà una sfida serrata per la pole. Occhio anche a Sainz e Perez che non sono lontani.

16.03 Prove di partenza per Leclerc e Verstappen.

16.02 La classifica finale delle FP3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.735 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.033 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.098 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.274 4

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.295 6

6 Esteban OCON Alpine+0.404 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.413 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.527 5

9 Fernando ALONSO Alpine+0.561 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.680 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+0.972 3

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.030 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.211 6

14 George RUSSELL Mercedes+1.248 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.332 7

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.451 4

17 Alexander ALBON Williams+1.639 3

18 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.689 6

19 Lando NORRIS McLaren+1.794 4

20 Nicholas LATIFI Williams+2.257 2

16.02 Sainz soffre molto più di porpoising rispetto a Leclerc.

16.01 Terminata la terza sessione di prove libere.

16.00 LECLERC AL COMANDO! Beffa Verstappen per 33 millesimi. Il monegasco era al quinto passaggio con le stesse gomme soft.

15.59 Il fatto che Bottas sia incollato alle due Ferrari, ci fa comprendere come i tempi di queste FP3 non siano completamente attendibili in ottica qualifiche.

15.58 Anche Sainz, come Leclerc, non si è migliorato nel secondo settore rispetto al tentativo precedente.

15.57 Sainz è 4° a 0.241 da Verstappen. Dunque le Ferrari inseguono le Red Bull in queste FP3.

15.56 Leclerc è rientrato ai box.

15.55 Leclerc ha perso tanto nel secondo settore nei confronti di Verstappen, peraltro non migliorandosi neppure rispetto al tentativo precedente.

15.54 Leclerc è 3° a 0.111, non è stato un giro perfetto. Vediamo Sainz.

15.53 Perez è secondo a 0.065 da Verstappen. Vediamo ora la risposta delle Ferrari. Verstappen è rientrato ai box.

15.52 Ecco Carlos Sainz con gomme soft nuove.

15.52 Latifi pizzica il muro con la Williams.

15.51 Due giri di riscaldamento per Leclerc.

15.51 Verstappen si stava migliorando di 3 decimi al secondo intermedio, poi è finito lungo in frenata.

15.51 Sainz per il momento resta ai box.

15.49 Rientra Leclerc con gomme soft nuove. Dentro anche Verstappen e Perez con morbide con le quali hanno effettuato appena un giro.

15.47 La classifica al momento ha un valore molto relativo. La Ferrari, se volesse, potrebbe abbassare questi tempi, ma giustamente si è concentrata sul passo sinora.

15.45 In Aston Martin ci stanno capendo poco. Stroll e Hulkenberg sono gli unici in questa sessione ad aver montato tutte le gomme almeno per un giro: soft, medie e hard.

15.44 Hamilton, con gomme soft nuove, è 9° a 1″070 da Verstappen.

15.43 Leclerc e Sainz rientrati ai box. Il monegasco molto meglio dello spagnolo sul passo, come già accaduto a Sakhir.

15.42 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.768 1

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.262 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.371 4

4 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.523 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.555 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.647 2

8 Fernando ALONSO Alpine+0.751 2

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.178 4

10 Esteban OCON Alpine+1.244 1

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.255 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.299 6

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.322 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.333 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.418 2

16 George RUSSELL Mercedes+1.484 2

17 Alexander ALBON Williams+1.606 2

18 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.656 5

19 Lando NORRIS McLaren+1.761 2

20 Nicholas LATIFI Williams+2.620

15.41 BOTTAS SECONDO! 0.262 da Verstappen con gomme soft con cui ha effettuato solo 4 giri.

15.39 1’34″655, è ottimo il passo di Leclerc. Ora 1’36″486 per Sainz, che ha trovato traffico.

15.37 Più alto il passo di Sainz, ora 1’35″3. Comunque la Ferrari sta simulando i long-run, cosa che non ha potuto fare ieri sera.

15.37 1’34″327 per Leclerc al dodicesimo passaggio con le soft.

15.36 1’34″742 per Leclerc, 1’35″047 per Sainz.

15.35 Problema tecnico per la AlphaTauri di Gasly, si è fermato a metà della pit-lane che conduce dai box alla pista.

15.34 1’34″250 per Sainz, dunque tempo leggermente più veloce rispetto a Leclerc.

15.33 Ora 1’34″4 per Leclerc, forse in questo momento la Ferrari ha caricato più litri di benzina.

15.33 La Ferrari non sembra intenzionata a rispondere a Verstappen, almeno non subito. Leclerc e Sainz continuano a girare con gomme soft usate.

15.31 Verstappen in testa in 1’29″768, fa meglio di 0.371 rispetto a Leclerc. Niente di preoccupante.

15.31 Alonso sale in settima posizione a 0.380. Verstappen si sta migliorando.

15.31 Anche Sainz in pista con gomme soft usate.

15.30 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.139 3

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.009 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.152 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.184 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.276 1

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.314 1

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.593 3

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.807 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.884 2

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.951 3

11 Fernando ALONSO Alpine+1.003 1

12 George RUSSELL Mercedes+1.113 1

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.353 3

14 Lando NORRIS McLaren+1.390 1

15 Esteban OCON Alpine+1.445 1

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.624 1

17 Alexander ALBON Williams+1.804 1

18 Lance STROLL Aston Martin+1.976 5

19 Nico HULKENBERG Aston Martin+2.094 4

20 Nicholas LATIFI Williams+2.249 1

15.29 Leclerc torna in pista con gomme soft usate.

15.28 Ottimo giro di Gasly con l’AlphaTauri, è 2° a soli 9 millesimi da Leclerc.

15.27 Max Verstappen è 4° a 0.314 da Leclerc.

15.27 Al secondo parziale Verstappen è dietro di 0.097.

15.27 Verstappen paga 0.195 al primo intermedio.

15.24 Perez, al quarto giro con le soft, si inserisce in seconda posizione a 0.152 da Leclerc. Vediamo ora Verstappen, che sta effettuando il secondo giro di riscaldamento.

15.23 Scatenata l’Alfa Romeo: il cinese Zhou è 5° a 8 decimi dalla vetta.

15.22 Ecco Max Verstappen con gomme soft nuove.

15.21 Ottimo Bottas con l’Alfa Romeo, è terzo a 0.593. 4° Perez a 0.608, dunque 6 decimi da Leclerc. Le due Ferrari sono rientrate ai box.

15.20 Errore in frenata per Hamilton. Entra in pista Perez con gomme soft, ancora ai box Verstappen.

15.19 Si avvicina Sainz, ora è a 0.184 da Leclerc. Un tempo ottenuto al settimo giro con le gomme soft…Un dato molto confortante.

15.18 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.139 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.532 1

3 Lando NORRIS McLaren+1.390 1

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.441 2

5 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.135 2

6 Alexander ALBON Williams+2.715 1

7 Nicholas LATIFI Williams+4.238 1

15.18 Norris si migliora ed è 3° a 1″390 da Leclerc.

15.17 Ora Latifi è 5° a 4″238.

15.16 Sin qui i soli Leclerc, Sainz, Bottas e Norris hanno fatto segnare dei tempi cronometrati.

15.15 Si migliora anche Sainz ed è secondo a 0.532 dal compagno di squadra. 3° Bottas a 1″441.

15.14 Leclerc ha fatto “riposare” le gomme per un giro, poi stampa un ottimo 1’30″139, dunque si migliora in maniera considerevole.

15.13 Norris è 3° a 1″578 da Leclerc.

15.13 Sainz ha ottenuto il miglior tempo nel primo intermedio, Leclerc nel secondo e nel terzo. I due piloti della Ferrari sembrano molto più vicini qui rispetto a Sakhir.

15.11 Ancora ai box le due Red Bull di Verstappen e Perez, così come la Mercedes di Russell. Dentro invece Norris (McLaren) con gomme soft.

15.10 1’31″011 per Sainz, è in testa con 0.041 su Leclerc. Sono già tempi interessanti, dunque la Ferrari non monta tanta benzina a bordo.

15.09 Si lanciano Leclerc e Sainz.

15.07 Ancora nessun tempo cronometrato per ora.

15.06 Ci aspettiamo che le Rosse abbiano tanta benzina a bordo in questa fase. Tra poco lo scopriremo.

15.05 In pista le Ferrari: gomme soft per Sainz e Leclerc.

15.04 Solo sette piloti in pista al momento.

15.03 Ecco anche le Aston Martin di Stroll e Hulkenberg con mescole medie.

15.02 In pista Lewis Hamilton con gomme hard. Attendono per ora Ferrari e Red Bull.

15.01 Magnussen che ieri di fatto non ha girato per problemi tecnici, dunque oggi sarà chiamato agli straordinari in queste FP3.

15.00 Bottas, Magnussen e Zhou sono i primi a scendere in pista, dunque vediamo subito Alfa Romeo e Haas, ovvero le macchine che montano il motore della Ferrari.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3 del GP di Arabia Saudita 2022 di F1.

PILOTI MINACCIATI: O CORRETE O RESTATE QUI. LA RIVELAZIONE DELLA BBC

PROTESTE DEI PILOTI, MA ALLA FINE SI CORRE DOPO L’ATTENTATO TERRORISTICO

LA PRESENTAZIONE DELLE QUALIFICHE DI OGGI

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

LA CRONACA DELLE FP2

IL GP DI ARABIA SAUDITA SI CORRE. DOMENICALI: “E’ SICURO”. ACCORDO TRA I TEAM PRINCIPAL

VIDEO CHARLES LECLERC TOCCA IL MURO: INCIDENTE E FERRARI DANNEGGIATA

VIDEO CARLOS SAINZ TOCCA IL MURO: DANNEGGIATA LA POSTERIORE DESTRA DELLA FERRARI

CARLOS SAINZ: “IL SALTELLAMENTO NON MI PREOCCUPA, MACCHINA DIVERSA DAL BAHRAIN”

CHARLES LECLERC: “POSSIAMO LOTTARE PER LA POLE POSITION. OGGI FINALE SFORTUNATO”

LECLERC E SAINZ, INCIDENTI NELLA FP2: COS’E’ SUCCESSO ALLE FERRARI E COSA SI SONO FATTE

LECLERC E SAINZ, LA MACCHINA C’E’ MA GLI ERRORI VANNO EVITATI

FERRARI CONVINCENTE CON LE GOMME MEDIE, MA GLI INCIDENTI NON CI VOLEVANO

PICCOLO INCIDENTE PER CHARLES LECLERC: COSA E’ SUCCESSO ALLA FERRARI

VIDEO CHARLES LECLERC, UN GIRO CON LA HELMET CAR

PIERRE GASLY: “PUNTIAMO ALLA TOP10”

LEWIS HAMILTON: “SIAMO LENTI NEI RETTILINEI”

MAX VERSTAPPEN: “DOBBIAMO RECUPERARE IL GAP DALLE FERRARI”

GEORGE RUSSELL: “DOBBIAMO LAVORARE TANTO PER RECUPERARE IL GAP SU FERRARI E RED BULL”

VIDEO: L’ATTENTATO TERRORISTICO E L’AGGHIACCIANTE COLONNA DI FUMO

PROSEGUONO I PROBLEMI DI PORPOISING PER LA MERCEDES

SERGIO PEREZ: “SARA’ BATTAGLIA CON LA FERRARI PER LA POLE”

NUOVO ATTACCO TERRORISTICO A JEDDAH

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

LA CRONACA DELLE FP1

19.27 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani: alle 15.00 le FP3, poi qualifiche alle 18.00. Rimanete però su OA Sport: troverete cronache, classifiche, video, dichiarazioni, analisi e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

19.24 Mercedes si conferma terza forza, ma il distacco da Ferrari e Red Bull resta troppo ampio per pensare che Hamilton e Russell possano ambire al podio, salvo ovviamente imprevisti altrui come accaduto a Sakhir.

19.23 Abbiamo visto il “solito” Verstappen, decisamente pimpante sul passo, anche se non è riuscito ad effettuare un giro buono con le soft: prima ha commesso un errore, poi ha trovato le bandiere gialle.

19.21 Non è però tutto rose e fiori. Leclerc ha sbattuto in maniera contro un muretto con la gomma anteriore sinistra; Sainz ha fatto altrettanto con la gomma posteriore destra. Danni lievi per entrambe le Ferrari, ma in entrambi i casi sufficienti per chiudere in anticipo la sessione. Dunque entrambi non hanno effettuato dei long-run in vista della gara. Va detto che la Rossa appare decisamente a suo agio con le medie.

19.20 Le Ferrari si sono anche nascoste, perché sia Leclerc sia Sainz hanno provato l’attacco al tempo dopo ben due giri lanciati, quindi in teoria con gomme già più usurate.

19.19 La Ferrari è sicuramente competitiva, non vi sono dubbi a riguardo: può giocarsela con la Red Bull sia in qualifica sia in gara. Leclerc si è migliorato di appena 142 con le soft rispetto a quando ha utilizzato le medie: il monegasco ha trovato traffico sia nel secondo sia nel terzo settore.

19.18 I tempi che avete letto sono stati ottenuti da tutti con le soft, tranne tra Verstappen, Sainz, Perez e Ricciardo con le medie.

19.16 La classifica finale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.074 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.140 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.246 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.286 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.439 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.590 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.661 4

8 Esteban OCON Alpine+0.686 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.758 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri– 4

11 Fernando ALONSO Alpine+0.870 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+0.889 4

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.095 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.298 5

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.453 4

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.541 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.541 4

18 Nicholas LATIFI Williams+1.740 3

19 Alexander ALBON Williams+1.792 4

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

19.16 Concluse anche le FP2.

19.15 PROBLEMA AL MOTORE PER TSUNODA! Spegne subito la AlphaTauri e la parcheggia a bordo pista. Non una buona notizia per la Red Bull, il motore è lo stesso…

19.15 Si alzano i tempi di Hamilton, ora più lento di un secondo abbondante rispetto a Verstappen.

19.13 1’34″478 per Verstappen, è un tempo notevole.

19.12 Altalenanti i tempi di Perez. Prima un ottimo 1’34″9, poi un alto 1’36″8. Giro da 1’35″9 per Hamilton. Mercedes meglio sul passo che sul giro secco.

19.11 Ad ogni modo, per quanto si è visto ad inizio FP2, la Ferrari si è mostrata decisamente a proprio agio con le gomme medie, che in gara dovrebbero venire impiegate nella seconda parte.

19.10 Hamilton gira 6-7 decimi più lento rispetto a Verstappen.

19.08 La Ferrari chiude dunque la giornata senza aver effettuato la simulazione di passo gara: non una buona notizia.

19.08 E’ stata smontata anche la macchina di Sainz, dunque sessione finita anche per lo spagnolo.

19.07 Fermo ai box anche Sainz, che a sua volta ha toccato in maniera lievissima il muretto con la gomma posteriore destra.

19.06 1’35″297 per Perez, 1’35″5 per Verstappen e Hamilton nel primo giro con le medie. Ora siamo in fase di simulazione di passo gara.

19.05 Dieci minuti al termine della sessione che, ricordiamo, era iniziata con un quarto d’ora di ritardo.

19.04 Sainz resta fermo ai box, Verstappen è rientrato con gomme medie.

19.03 Leclerc ha danneggiato il braccetto che collega la ruota anteriore sinistra allo sterzo.

19.02 L’incidente di Leclerc dovrebbe aver provocato danni risolvibili sulla Ferrari, è chiaro che sarebbe stato meglio evitare.

19.01 La sessione di Charles Leclerc è terminata 20 minuti d’anticipo. Toccherà dunque a Carlos Sainz raccogliere i dati sul passo gara.

19.00 La Ferrari viene messa sul cavalletto, Leclerc scende dalla macchina.

18.59 Ecco l’immagine dell’impatto di Leclerc con il muro:

Charles Leclerc qui vraisemblablement, vient de mettre fin à ses EL2 en cassant sa suspension en touchant le mur #SaudiArabianGP pic.twitter.com/AXL1rPxWjm — TitoGump (@_Tito50_) March 25, 2022

18.58 L’impatto di Leclerc con il muro è stato lieve, ma è bastato per danneggiare il tirante dello sterzo.

18.57 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.074 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.140 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.246 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.286 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.439 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.590 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.661 3

8 Esteban OCON Alpine+0.686 3

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.758 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.812 3

11 Fernando ALONSO Alpine+0.870 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+0.889 3

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.095 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.298 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.453 3

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.541 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.541 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.740 2

19 Alexander ALBON Williams+1.792 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

18.55 Leclerc riesce ora a rientrare ai box. C’è il rischio che la sua sessione sia già terminata.

18.53 ERRORE DI LECLERC! Colpisce il muretto con la gomma anteriore sinistra e danneggia la Ferrari. Ora sta procedendo a bassissima velocità verso i box. Non ci voleva…

18.51 Squillo di Hamilton, quinto a 4 decimi. Sesto Russell a 0.590: la Mercedes si conferma terza forza, sebbene a debita distanza da Ferrari e Red Bull.

18.49 Verstappen, Sainz, Perez e Ricciardo sono gli unici che non hanno migliorato il tempo con le soft rispetto a quando hanno utilizzato le medie. Leclerc lo ha fatto di poco a causa del traffico.

18.49 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.074 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.140 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.246 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.286 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.439 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.590 2

7 Lando NORRIS McLaren+0.661 2

8 Esteban OCON Alpine+0.686 2

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.758 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.812 2

11 Fernando ALONSO Alpine+0.870 2

12 Pierre GASLY AlphaTauri+0.889 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.095 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.298 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.453 2

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.541 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.541 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.740 2

19 Alexander ALBON Williams+1.792 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 2

18.48 Bandiera gialla, si ferma a bordo pista la Haas di Magnussen per un problema tecnico. Dunque Verstappen non potrà migliorarsi. Virtual Safety Car.

18.47 La Pirelli fa sapere che Leclerc, senza il traffico che ha trovato, avrebbe potuto stampare un tempo inferiore anche di 3 o 4 decimi.

18.46 Hamilton, a parità di gomme soft, paga 1″5 da Leclerc.

18.46 Sbaglia subito in frenata Verstappen alla curva 1, niente da fare.

18.45 Inizia il tentativo di Verstappen.

18.43 Vediamo ora la risposta di Verstappen e Perez con le soft. I due ferraristi si sono migliorati poco rispetto alle medie. Ma forse si stanno anche nascondendo, perché hanno tentato il giro dopo ben due tornate di riscaldamento.

18.42 Leclerc si porta in testa con soli 140 millesimi su Verstappen. 3° Sainz a 0.246. Entrambi i ferraristi hanno trovato traffico, soprattutto nel terzo settore.

18.40 Hamilton ha rischiato il tamponamento nei confronti di Albon.

18.40 I piloti della Ferrari stanno effettuando due giri di lancio con le gomme soft prima dell’attacco vero e proprio al tempo.

18.39 Leclerc ha trovato Ocon davanti a sé ed ha subito alzato il piede, vanificando il primo tentativo.

18.38 In pista le Ferrari di Leclerc e Sainz con gomme morbide.

18.37 Russell si migliora con la Mercedes, ma è solo ottavo a ben 1″194 da Verstappen e con una gomma di vantaggio (soft contro media)!

18.36 Hulkenberg sale al 12° posto con le soft: il Mondiale dell’Aston Martin è iniziato davvero malissimo.

18.34 Iniziano gli attacchi al tempo. Gomme soft per Hulkenberg e Russell.

18.33 Stefano Domenicali a SkySport: “Se siamo qui, significa che è sicuro“.

18.32 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.214 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.002 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.106 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.146 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.959 1

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.136 1

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.205 2

8 Fernando ALONSO Alpine+1.293 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.313 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.344 1

11 George RUSSELL Mercedes+1.369 1

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.580 1

13 Esteban OCON Alpine+1.645 1

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.866 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.130 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.175 1

17 Lance STROLL Aston Martin+2.982 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.996 1

19 Alexander ALBON Williams+3.069 1

20 Nico HULKENBERG Aston Martin+4.177 2

18.31 Reagisce Verstappen e si porta al comando con appena 2 millesimi su Leclerc! 0.002! 4° Perez a 0.146. E’ sempre più Ferrari contro Red Bull.

18.30 Al momento le Mercedes sono tanto indietro, sembrano faticare ancor di più che in Bahrain. Colpa del porpoising, ovvero l’eccessivo saltellamento della macchina che si verifica con le alte velocità sul rettilineo. Russell è 11° a 1″3, Hamilton 12° a 1″5!

18.28 Verstappen ha scosso visibilmente il capo dopo aver visto il distacco dalla Ferrari nel maxi-schermo della pista.

18.28 Si riavvicina Verstappen, ora distante 0.335.

18.27 SI MIGLIORA SAINZ! Appena 0.104 di ritardo da Leclerc. La Ferrari ama le gomme soft, lo avevamo compreso già in Bahrain. Al momento si tratta delle mescole con cui la F1-75 lavora meglio.

18.26 Ancora benissimo l’Alfa Romeo, Bottas è 4° a 1″203 con il motore Ferrari.

18.25 Intanto SkySport fa sapere che i piloti ed i team-principal sono stati di nuovo convocati da Stefano Domenicali alle 20.00 per discutere sulla sicurezza a seguito dell’attentato terroristico.

18.24 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.216 1

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.745 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.074 1

4 Lando NORRIS McLaren+1.342 1

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.391 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.575 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.578 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.586 1

9 Esteban OCON Alpine+1.643 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.783 1

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.876 1

12 George RUSSELL Mercedes+2.156 1

13 Fernando ALONSO Alpine+2.737 1

14 Lance STROLL Aston Martin+2.980 1

15 Nicholas LATIFI Williams+2.994 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.183 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.350 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.076 1

19 Nico HULKENBERG Aston Martin+4.175 1

20 Alexander ALBON Williams+4.495 1

18.23 Sainz si migliora ed è 2° a 0.745 da Leclerc. 3° Verstappen a 1″074. Anche Sakhir le gomme medie erano state quelle con cui la Ferrari aveva espresso il feeling migliore.

18.21 Si lancia Verstappen, vediamo quale sarà la sua risposta. In pista anche Perez con le medie.

18.21 Proseguono gli evidenti problemi di saltellamento per la Mercedes.

18.20 In pista anche Verstappen con mescole medie.

18.19 SUBITO LECLERC! 1’30″216 con gomme medie! Ha già migliorato di mezzo secondo il tempo ottenuto nelle FP1 con le soft! 2° Sainz a 1″1.

18.18 1’31″802 per Bottas, è momentaneamente in testa.

18.17 Tutti in pista con le medie, tranne Albon, Alonso, Schumacher e Hulkenberg che montano le hard. Ancora ai box le due Red Bull.

18.16 Gomme medie per Sainz e Leclerc.

18.16 La Ferrari questa volta non perde tempo e scende subito in pista con entrambi i piloti.

18.15 Zhou (Alfa Romeo) è il primo a scendere in pista.

18.15 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2.

16.12 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.00 per le FP2.

16.10 Le Red Bull hanno fatto segnare le velocità di punta più elevate: 329 km/h per Perez, 327 km/h per Verstappen.

16.09 17 i giri percorsi da Leclerc, 14 da Sainz, 23 da Verstappen, 15 da Hamilton.

16.07 Appare poi netto il divario tra Verstappen e Perez. Al momento resta lontana la Mercedes, zavorrata da un evidentissimo porpoising, ancor più accentuato dai lunghi rettilinei di Jeddah.

16.07 Sainz ha fatto tanta fatica in questa prima sessione, commettendo errori e lamentando problemi di saltellamento. Ancora una volta l’iberico si trova a dover inseguire il compagno di squadra.

16.06 Per la Ferrari è importante vedere Bottas in terza posizione con l’Alfa Romeo che utilizza proprio il motore di Maranello.

16.05 Intanto arriva la notizia che Sergio Perez (Red Bull) ha sostituito turbo e MGU-H della power-unit dopo i problemi accusati lo scorso fine settimana in Bahrain.

16.03 Come a Sakhir, Leclerc e Verstappen sembrano avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Il monegasco è davanti, ma ha ottenuto il tempo con le soft, mentre l’olandese lo ha fatto con le hard. Va detto che Verstappen ha comunque utilizzato le morbide, senza migliorarsi: per scelta?

16.02 La classifica finale delle FP1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.772 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.116 3

3 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.312 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.367 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.545 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.733 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.791 4

8 Esteban OCON Alpine+1.254 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.592 3

10 Fernando ALONSO Alpine+1.609 5

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.734 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.810 4

13 Lando NORRIS McLaren+1.822 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.836 5

15 George RUSSELL Mercedes+2.067 3

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+2.262 4

17 Alexander ALBON Williams+2.315 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.757 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.657 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

16.01 E’ terminata la prima sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita 2022.

16.01 Leclerc si migliora al primo intermedio, poi alza il piede dall’acceleratore.

15.58 FERRARI AL COMANDO! Leclerc si porta davanti a tutti con le morbide in 1’30″772, 0.116 meglio di Verstappen che, lo ricordiamo sempre, ha utilizzato le hard. Il monegasco ha beneficiato anche della scia di Hamilton sul rettilineo finale.

15.58 BOTTAS! Sale in seconda piazza con l’Alfa Romeo (gomme soft).

15.58 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.888 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.304 3

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.429 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.617 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.675 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.112 2

7 Esteban OCON Alpine+1.138 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.476 3

9 Fernando ALONSO Alpine+1.493 5

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.568 5

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.618 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.694 3

13 Lando NORRIS McLaren+1.706 3

14 George RUSSELL Mercedes+1.951 3

15 Alexander ALBON Williams+2.199 3

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+2.458 4

17 Nicholas LATIFI Williams+2.641 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.869 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.541 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

15.57 Evidente il problema di porposing sulla Mercedes.

15.55 Ricordiamo che Verstappen ha ottenuto il suo miglior tempo con gomme dure, Leclerc con le morbide, dunque due mescole di svantaggio per l’olandese.

15.54 Leclerc è secondo a 0.304 da Verstappen. 6° Sainz a 1″112: altro giro ricco di errori per lo spagnolo.

15.52 Sainz era davanti al primo intermedio, poi ha commesso un errore ed ha alzato il piede, lamentando problemi di saltellamento.

15.51 Rientrano in pista le Ferrari con gomme soft.

15.50 Verstappen fa sapere via radio che sente puzza di bruciato, ma la risposta lo rassicura: “Non è la tua macchina“.

15.50 Bottas sale in 11ma piazza a 1″696.

15.49 Per ora è indietro la Mercedes, ma è evidente come Hamilton non stia assolutamente lavorando sulla ricerca del tempo, bensì dell’assetto ideale.

15.48 Sempre ai box le due Ferrari: Leclerc ha effettuato 9 giri, Sainz 6. Verstappen 17.

15.47 Verstappen ha ottenuto il suo miglior tempo quasi subito con gomme hard. Con le soft non si è migliorato, anche a causa del traffico.

15.46 E’ chiaramente ancora presto per dirlo, ma anche a Jeddah pare possa profilarsi un duello tra Verstappen e Leclerc.

15.45 Un’immagine della Ferrari di Charles Leclerc:

15.44 Rientra ai box anche Leclerc.

15.43 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.888 2

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.429 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.582 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.617 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.675 3

6 Esteban OCON Alpine+1.138 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.476 2

8 Fernando ALONSO Alpine+1.493 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.618 2

10 Lando NORRIS McLaren+1.706 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.914 1

12 George RUSSELL Mercedes+1.951 2

13 Alexander ALBON Williams+2.199 2

14 Lance STROLL Aston Martin+2.596 3

15 Nicholas LATIFI Williams+2.641 2

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.962 4

17 Nico HULKENBERG Aston Martin+3.331 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+3.804 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.524 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

15.41 Sainz è fermo ai box, ha percorso solo 6 giri: lo spagnolo continua a non trovare il feeling ideale con la Ferrari.

15.40 Magnussen (Haas) non sta girando a causa di una perdita idraulica.

15.40 Sin qui la Ferrari ha utilizzato solo gomme morbide, Mercedes solo le dure, mentre Verstappen ha già testato entrambe le mescole.

15.39 Gasly, con le soft, è secondo a 0.429.

15.38 Leclerc sale in seconda piazza a 0.582, parità di gomma con l’avversario (hard).

15.36 Per ora le Haas e le Alfa Romeo sono nelle ultime posizioni, non un buon segnale per la Ferrari, visto che utilizzano il motore di Maranello.

15.36 Leclerc sta commettendo tanti errori di guida.

15.35 Perez, con gomme soft, sale in quarta posizione a 1″246. 9° Sainz a 1″9.

15.34 Alonso, gomme soft, è 5° a 1″493, appena davanti a Leclerc.

15.34 Verstappen, dopo aver ottenuto il miglior primo intertempo, ha rallentato di proposito.

15.33 Risale Leclerc è 5° a 1″566 da Verstappen. Ora l’olandese è tornato in pista con gomme soft.

15.32 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.888 2

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.822 2

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.830 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+1.476 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.801 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren+2.149 2

7 Fernando ALONSO Alpine+2.157 4

8 Alexander ALBON Williams+2.199 2

9 Lando NORRIS McLaren+2.636 1

10 Nicholas LATIFI Williams+2.641 2

11 Esteban OCON Alpine+2.796 2

12 Lance STROLL Aston Martin+2.951 2

13 Charles LECLERC Ferrari+3.099 1

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.353 3

15 Carlos SAINZ Ferrari+3.744 1

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+3.866 1

17 George RUSSELL Mercedes+4.933 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+5.174 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.221 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

15.31 Le Ferrari sono cariche di benzina, stanno facendo un lavoro differente rispetto a Verstappen.

15.30 Tempi poco indicativi per le Ferrari. Sainz è 15° a 3″744 da Verstappen, Leclerc 10° a 3″099.

15.29 Lavoro di regolazione ai box per la Red Bull di Verstappen.

15.28 Ancora gomme soft per Lewis Hamilton con la Mercedes.

15.26 ECCO LA FERRARI! Gomme hard per Leclerc e Sainz, le stesse che aveva utilizzato Verstappen sino ad ora.

15.26 Si riparte, terminato il regime di bandiera rossa.

15.25 In Ferrari sembrano molto sicuri dei propri mezzi. Verstappen ha già percorso 8 giri, Sainz e Leclerc nessuno.

15.23 Siamo sempre in regime di bandiera rossa, tutti i piloti ai box. Ricordiamo che la Ferrari non è ancora scesa in pista.

15.21 Ecco le immagini dei pezzi di telone sull’asfalto:

???? RED FLAG ???? The 50 metre board has broken free from its position and needs to be cleaned up #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/eEXdP8ziVW — Formula 1 (@F1) March 25, 2022

15.20 Il cartellone pubblicitario è stato colpito con le gomme dalla McLaren di Lando Norris. da qui l’interruzione.

15.20 La classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.888 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.822 1

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.830 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.801 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+2.104 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+2.445 1

7 Lando NORRIS McLaren+2.636 1

8 Esteban OCON Alpine+2.796 1

9 Lance STROLL Aston Martin+2.951 1

10 Alexander ALBON Williams+3.216 1

11 Nicholas LATIFI Williams+3.246 1

12 Fernando ALONSO Alpine+3.276 3

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.781 2

14 Nico HULKENBERG Aston Martin+3.866 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+5.302 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.221 2

15.19 41 minuti al termine delle FP1.

15.18 Sulla Ferrari di Sainz non sono state montate neppure le gomme. Speriamo che nella scuderia di Maranello sappiano quello che stanno facendo e non stiano peccando di presunzione.

15.17 BANDIERA ROSSA! Un cartello pubblicitario ha perso dei pezzi, che sono finiti sull’asfalto. Ora bisognerà pulire la pista, ma non sarà una sosta lunga.

15.16 Continua a migliorare Verstappen. 1’30″888. Sta andando davvero forte con gomme hard.

15.15 Hamilton è 5° a 1″694.

15.13 Ricordiamo che qualifiche e gara si svolgeranno in notturna, forse è anche per questo che la Ferrari non ha tutta questa fretta di scendere in pista. Ora è giorno e le temperature sono molto più alte di quelle che si troveranno quando conterà davvero.

15.12 Si migliora Verstappen, 1’31″298. 2° Tsunoda a 1″090. Gasly 3° a 1″203. Bene dunque sinora Red Bull ed AlphaTauri.

15.11 Ancora nessun tempo neanche per Haas e Alfa Romeo, ovvero le macchine motorizzate Ferrari.

15.10 Hamilton sale in seconda posizione a 1″107. Ricordiamo che il britannico sta utilizzando gomme soft, l’olandese le hard.

15.10 E’ probabile che la Ferrari stia attendendo che la pista si ripulisca dalla sabbia con il susseguirsi dei passaggi.

15.09 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.885 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.136 1

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.474 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+2.178 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+2.483 1

6 Lando NORRIS McLaren+2.758 1

7 Nicholas LATIFI Williams+3.373 1

8 Esteban OCON Alpine+3.387 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+3.826 1

10 Lance STROLL Aston Martin+4.464 1

11 Alexander ALBON Williams+4.644 1

12 Nico HULKENBERG Aston Martin+4.900 1

15.08 Scelta voluta per la Ferrari o c’è qualche problema? Insolita la scelta di temporeggiare in questo modo ai box.

15.06 Ancora ferme ai box le Ferrari. Hamilton per ora paga 1″5 da Verstappen, pur con due mescole di vantaggio.

15.05 Subito in testa Verstappen al primo giro disponibile: 1’34″167, 2° Ocon a 1″105.

15.04 1’36″531 per Tsunoda, al comando con gomme hard. A 7 decimi Perez.

15.03 Leclerc è ancora fuori dalla macchina, sta indossando ora il casco. Qualche ritocco alla macchina da parte dei meccanici.

15.03 Ecco anche le Mercedes con gomme soft.

15.02 Le Red Bull di Verstappen e Perez in pista con gomme hard. Ancora ferme ai box Ferrari e Mercedes.

15.01 La pista è davvero sporca e cosparsa di sabbia.

15.00 Le prime a scendere in pista sono le Alpine di Alonso ed Ocon.

15.00 C’è anche il terzo pilota Antonio Giovinazzi al box della Ferrari.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le prove libere 1 del GP di Arabia Saudita 2022!

