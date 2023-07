F1, Max Verstappen punge Charles Leclerc: “Ha usato un trucchetto” – VIDEO

Ci hanno fatto divertire per gran parte della gara, in un duello entusiasmante fino all’ultimo giro nel Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita 2022; alla fine, ad avere la meglio è stato il Campione del Mondo in carica Max Verstappen, con Charles Leclerc che si è dovuto accontentare del secondo posto.

Non si può di certo dire che il pilota della Ferrari sia stato fortunato: il regime di Virtual Safety Car causato dai problemi avuti da Fernando Alonso e Daniel Ricciardo ha permesso alla RedBull di Verstappen di avvicinarsi pericolosamente a Leclerc, sorpassandolo poi grazie al DRS.

Durante il duello, ci sono stati continui battibecchi con l’olandese che ha spesso accusato il pilota della Rossa di non essersi comportato propriamente bene in pista, come confermato dallo stesso Verstappen, a caldo, al termine della gara: “Oggi è stata una vera battaglia; loro erano molto veloci in curva, noi in rettilineo. Verso la fine avevo un passo migliore, Leclerc ha fatto un trucchetto all’ultima curva ma sono comunque riuscito a passare“.

L’olandese fa riferimento al tentativo di Leclerc, sull’ultima curva, di lasciar passare il suo rivale per poi godere della sua scia; in realtà, però, Verstappen aveva le stesse intenzioni. Insomma, nessuno voleva dare la scia all’altro, trucchi del mestiere che però, alla fine, hanno dato ragione al Campione del Mondo.

Foto: LaPresse