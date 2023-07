F1, Max Verstappen: “Non avevo grip con le gomme, ma andremo forte in gara”

Il volto dell’amarezza è quello dell’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull si sarebbe aspettato qualcosa di molto diverso nel corso delle qualifiche del GP di Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2022 di F1.

Il neerlandese ha dovuto incassare la pole-position del suo compagno di squadra Sergio Perez, capace di precedere la coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Problemi nello sfruttamento delle gomme per Max che, soprattutto nell’ultimo stint del time-attack, non aveva l’aderenza adeguata per fare la differenza.

“Non avevo grip e la macchina in curva aveva un comportamento strano. Il feeling nel Q3 non era dei migliori e questo mi ha costretto ad un piazzamento che non mi soddisfa affatto. Da un certo punto di vista è un bene che ci sia Checo (Perez, ndr.) in pole perché precede i nostri avversari. Sono comunque convinto di fare una bella gara domani“, le parole ai microfoni di Sky Sport di Max.

Passo gara, infatti, che fa ben sperare il campione del mondo 2021: “Solitamente in gara riusciamo a stabilizzare il rendimento delle gomme e questo potrebbe favorirci“, ha spiegato il pilota della Red Bull.

Foto: LiveMedia/Dppi F1/DPPI