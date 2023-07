F1, Mattia Binotto: “Max Verstappen andava penalizzato”. A cosa si riferisce

Max Verstappen ha vinto il GP di Arabia Saudita 2022, seconda tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Jeddah. Il Campione del Mondo si è imposto al termine di una gara tiratissima, riuscendo ad avere la meglio su Charles Leclerc dopo un avvincente duello nei giri finali. L’olandese ha saputo approfittare di una virtual safety car per riuscire a superare il pilota della Ferrari e conquistare il primo successo stagionale.

Il monegasco si è dovuto accontentare della seconda piazza dopo il successo ottenuto settimana scorsa in Bahrain, ma resta comunque al comando della classifica generale con dodici punti di vantaggio su Carlos Sainz e venti lunghezze di margine sull’olandese. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, è però stato molto chiaro nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport e ha dichiarato che Max Verstappen andava penalizzato.

A cosa si riferiva il leader della Scuderia di Maranello? “Per esempio non so come non sia stato dato l’unsafe release a Max Verstappen durante il pit-stop”. Durante la sosta ai box, infatti, Verstappen è ripartito proprio mentre Carlos Sainz si stava accomodando in piazzola per il suo cambio gomme. Un “rilascio pericoloso”, da regolamento. I commissari di gara, però, non hanno ravvisato il rischio e hanno lasciato correre, decidendo di non punire il Campione del Mondo.

