F1, Carlos Sainz: “Con le gomme nuove non avevo grip, ma il set-up è quello che volevo”

Carlos Sainz esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo atto del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo ha dovuto arrendersi nell’ultimo decisivo passaggio al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ed al messicano Sergio Perez (Red Bull), rispettivamente in seconda e prima piazza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI ARABIA SAUDITA 2022 DI F1

Il numero 55 del gruppo ha siglato il giro più veloce della Q3 nel corso del primo tentativo. I rivali dell’ex portacolori della McLaren hanno livellato il proprio crono nel finale, una missione non riuscita per il nativo di Madrid che scatterà davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull).

L’iberico ha commentato ai microfoni della massima formula poco dopo la sessione: “Il giro che abbiamo fatto è stato buono, non so perché le gomme usate sono state migliori delle nuove. Nell’ultimo tentativo del Q3 non avevo grip, Charles e Sergio hanno fatto meglio di me”.

Sergio Perez guarda a domani, consapevole di avere tra le mani la possibilità di contendersi il primato. “Domani penso che giocheremo molto con le strategie, penso che sarà una bella gara”. La possibilità di avere una competizione su una sola sosta non è da escludere, ma tutto può succedere nell’impianto non permanente più veloce al mondo.

Il compagno di box di Leclerc ha continuato ai microfoni di Sky Sport F1 tornando sulle difficoltà affrontate con le gomme nuove: “Non riesco a capire perché le gomme nuove non funzionano come dovrebbero. Pago due o tre decimi, è una situazione strana. Nell’ultimo turno non avevo alternative, ma sono soddisfatto del risultato. Nelle prove libere ho provato molti aspetti per un feeling migliore, il set up finale era quello che volevo”.

Foto. LPS