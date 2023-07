F1, Perez beffa Leclerc per 25 millesimi e conquista la pole position a Jeddah. 3° Sainz, out in Q1 Hamilton!

Sergio Perez si inventa la qualifica migliore della carriera e conquista clamorosamente la pole position per il Gran Premio di Arabia Saudita 2022, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Il messicano della Red Bull ha beffato per soli 25 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una piccola sbavatura nel T3 che gli è costata la prima posizione in griglia a Jeddah.

Seconda fila dello schieramento per la seconda Rossa di Carlos Sainz e per la Red Bull del campione mondiale in carica Max Verstappen, che si è dovuto accontentare del quarto posto a 261 millesimi dal compagno di squadra. Molto bene l’Alpine, con Esteban Ocon 5° e Fernando Alonso 7°, oltre ai motorizzati Ferrari Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas), entrambi nella top 10. Delusione atroce per Lewis Hamilton, eliminato addirittura in Q1 con la Mercedes.

In Q1 Mercedes opta per le gomme medie nel primo run, mentre tutti gli altri team scelgono la mescola più morbida. Latifi perde il controllo della Williams e va a sbattere in curva 13, provocando la bandiera rossa a 11 minuti dalla fine del turno. Dopo l’interruzione montano tutti le soft per superare il taglio: Hamilton fa tantissima fatica ed è eliminato (16°) con la Mercedes insieme alle due Williams, all’Aston Martin di Hulkenberg e all’AlphaTauri di Tsunoda (fermo ai box per un problema tecnico).

In Q2 Russell è costretto ad usare nuovamente le gomme C3 (medie) nel primo run, mentre alcune squadre come la Ferrari girano inizialmente con pneumatici usati in ottica Q3 e gara. A cinque minuti dal termine della sessione, arriva una nuova bandiera rossa a causa di un brutto incidente da parte di Mick Schumacher (cosciente, ma portato via in ambulanza per accertamenti) con la Haas in uscita da curva 11. Dopo una lunghissima interruzione si torna in pista: alla fine restano escluse dalla top 10 le due McLaren, l’Alfa Romeo di Zhou e l’Aston Martin di Stroll, oltre ovviamente a Schumacher.

In Q3 Sainz si porta in pole position provvisoria con 44 millesimi di vantaggio sull’altra Ferrari di Leclerc e con 152 sulla Red Bull di Perez. Più lontano Verstappen, solo 6° in attesa del secondo e decisivo run. Nel finale Perez si inventa un giro clamoroso e beffa Leclerc per 25 millesimi, con Sainz che scende in terza piazza davanti al campione del mondo Verstappen. A seguire l’Alpine di Ocon e la Mercedes di Russell.

RISULTATI QUALIFICHE GP ARABIA SAUDITA 2022 F1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:28.200 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.025 7

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.202 7

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.261 6

5 Esteban OCON Alpine+0.868 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.904 6

7 Fernando ALONSO Alpine+0.947 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.983 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.054 7

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.388 7

11 Lando NORRIS McLaren- – 5

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 5

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 4

15 Lance STROLL Aston Martin- – 5

16 Lewis HAMILTON Mercedes- – 2

17 Alexander ALBON Williams- – 2

18 Nico HULKENBERG Aston Martin- – 3

19 Nicholas LATIFI Williams- – 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

Foto: Lapresse