DIRETTA F1, GP Brasile 2021 LIVE: FP2 e Sprint Race, orario e programma TV8 in chiaro

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 e della Sprint Race del GP di San Paolo (Brasile). Sulla pista di Interlagos sarà una giornata importante perché, oltre a deliberare il set-up in vista della corsa domenicale, piloti e team penseranno ovviamente molto alla prova sprint di oggi che definirà la griglia di partenza della gara domenicale.

Sarà una lunga attesa dal momento che il primo giorno ha destato non poche emozioni. Le qualifiche per la Sprint Race di oggi hanno sorriso, infatti, al britannico della Mercedes Lewis Hamilton a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen (leader del campionato) e il team-mate Valtteri Bottas. Un risultato che pochi si aspettavano, attribuendo alla monoposto di Milton Keynes maggior credito su questa pista.

Hamilton però dovrà scontare una penalità di cinque posizioni domenica per la sostituzione del motore endotermico e poi…Al termine del time-attack del primo giorno è stata evidenziata dal delegato tecnico della FIA un’irregolarità sull’ala mobile della W12. Ciò potrebbe portare a un’ulteriore sanzione a danno di Lewis. Se venisse confermato il giudizio, infatti, il britannico partirebbe ultimo nella Sprint Race e poi domenica dovrebbe risentire della penalità già citata. In sostanza, un fine-settimana molto complicato.

Le sorprese non sono finite perché anche Verstappen potrebbe essere nei guai. C’è un filmato, infatti, che ritrae l’olandese intento a misurare manualmente l’incidenza dell’ala mobile della W12 del britannico, probabilmente per catturare l’attenzione dei delegati FIA, dimenticandosi tuttavia che, da regolamento, è tassativamente vietato mettere le proprie mani sulle monoposto in quei determinati frangenti. Non a caso Max è stato convocato dai delegati FIA per le 9.30 locali (13.30 italiane) di oggi. Si spera che la Ferrari sappia approfittare di una situazione del genere, anche se dal punto di vista squisitamente prestazionale la SF21 ha seguito un po’ la falsariga di quanto notato in Messico: monoposto davanti a McLaren, ma dietro a un grande Pierre Gasly. Vedremo se qualcosa cambierà e se il meteo, variabile tipica di Interlagos, entrerà in gioco con l’arrivo della pioggia non escluso a priori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 e della Sprint Race del GP di San Paolo (Brasile): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 alle 16.00 italiane, mentre la Sprint Qualifying prenderà il via dalle 20.30. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent