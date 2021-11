F1 oggi, GP Brasile 2021: orari FP2 e Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi sabato 13 novembre si disputa la sprint race del GP del Brasile 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Interlagos. I piloti si daranno battaglia in una gara di 100 km, che assegnerà punti ai primi tre classificati (3, 2, 1) e il cui ordine d’arrivo determinerà la griglia di partenza per il Gran Premio di domani.

Si preannuncia un nuovo rovente testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti in lotta per la conquista del titolo iridato: l’alfiere della Mercedes e l’uomo della Red Bull si fronteggeranno a viso aperto, attenzione alla possibile intrusione di Valtteri Bottas e Sergio Perez. La Ferrari si affiderà a Charles Leclerc e Carlos Sainz con la speranza di ottenere un buon risultato. In precedenza andranno in scena le prove libere 2.

LA DIRETTA LIVE DI FP2 E SPRINT RACE DEL GP DEL BRASILE DI F1

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sprint race del GP del Brasile 2021, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Brasile sono indietro quattro ore rispetto a noi.

CALENDARIO SPRINT RACE GP BRASILE F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 13 NOVEMBRE:

16.00-17.00 Prove libere 2

20.30 Sprint race

SPRINT RACE GP BRASILE F1 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 2 in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport4 K (canale 213).

Sprint Race in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4 K (213).

Sprint Race in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) alle ore 22.00.

Prove libere 2 e Sprint Race in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Sprint Race in differita streaming su tv8.it alle ore 22.00.

Prove libere 2 e Sprint Race in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse