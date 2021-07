DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: arrivano le Alpi! Esame cruciale per Vincenzo Nibali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.04 L’Italia si aggrappa ancora una volta a Vincenzo Nibali. Ora lo Squalo punterà alla classifica, cambiando in corsa i piani che prevedevano un ritiro prima dell’ultima settimana per volare in Giappone per le Olimpiadi? Lo scopriremo già domani e domeniche nelle prime tappe di alta montagna.

17.00 Oggi era l’aperitivo, da domani arriveranno le Alpi…Prepariamoci ai fuochi d’artificio sul Col de la Colombiere…7,5 km all’8,5% di pendenza media. Ma prima i corridori affronteranno altri 4 GPM.

16.55 E’ stata una tappa pazzesca, la più bella dell’anno, anche contando il Giro d’Italia. Si è formato sin dall’inizio un gruppone di 29 fuggitivi, tra cui Nibali, Van Aert e Van der Poel. Pogacar ha reagito, ma ben presto si è ritrovato a corto di uomini: la sua UAE Emirates denuncia più di qualche crepa…Sulla penultima salita è andato in crisi Roglic, ormai fuori dai giochi. Carapaz ha provato ad attaccare, guadagnando fino a 40″ su Pogacar, ma venendo poi ripreso nel finale. Nibali è stato staccato da Van Aert e Van der Poel sulla cote conclusiva, mentre Mohoric ha trionfato in solitaria.

16.54 Un incommensurabile Vincenzo Nibali ha guadagnato ben 13 posizioni in una sola tappa: da 19° a 6°…Solo i grandi campioni possono compiere imprese di questo genere.

16.53 La nuova classifica generale:

1 MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 25h 39′ 17” – B : 18” –

2 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 25h 39′ 47” + 00h 00′ 30” – –

3 KASPER ASGREEN 52 DECEUNINCK – QUICK – STEP 25h 41′ 06” + 00h 01′ 49” – –

4 MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 25h 42′ 18” + 00h 03′ 01” B : 18” –

5 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 25h 43′ 00” + 00h 03′ 43” B : 11” –

6 VINCENZO NIBALI 41 TREK – SEGAFREDO 25h 43′ 29” + 00h 04′ 12” – –

7 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 25h 43′ 40” + 00h 04′ 23” B : 10” –

8 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 25h 44′ 13” + 00h 04′ 56” – –

9 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 25h 44′ 20” + 00h 05′ 03” – –

10 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 25h 44′ 21” + 00h 05′ 04” – –

16.50 ARRIVA ORA ROGLIC! 9’03” il ritardo per lo sloveno. Ha perso 3’48” da Pogacar. Di fatto il Tour de France dello sloveno è finito qui!

16.49 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi. Roglic deve ancora arrivare…

1 MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 28′ 20” – B : 18” –

2 JASPER STUYVEN 47 TREK – SEGAFREDO 05h 29′ 40” + 00h 01′ 20” B : 11” –

3 MAGNUS CORT NIELSEN 116 EF EDUCATION – NIPPO 05h 30′ 00” + 00h 01′ 40” B : 4” –

4 MATHIEU VAN DER POEL 101 ALPECIN – FENIX 05h 30′ 00” + 00h 01′ 40” – –

5 KASPER ASGREEN 52 DECEUNINCK – QUICK – STEP 05h 30′ 00” + 00h 01′ 40” – –

6 FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 05h 30′ 00” + 00h 01′ 40” – –

7 PATRICK KONRAD 74 BORA – HANSGROHE 05h 30′ 00” + 00h 01′ 40” – –

8 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 05h 30′ 00” + 00h 01′ 40” – –

9 BRENT VAN MOER 158 LOTTO SOUDAL 05h 30′ 04” + 00h 01′ 44” B : 2” –

10 DORIAN GODON 122 AG2R CITROEN TEAM 05h 31′ 05” + 00h 02′ 45” – –

11 TOMS SKUJINS 46 TREK – SEGAFREDO 05h 31′ 06” + 00h 02′ 46” – –

12 HUGO HOULE 186 ASTANA – PREMIER TECH 05h 31′ 17” + 00h 02′ 57” – –

13 VINCENZO NIBALI 41 TREK – SEGAFREDO 05h 31′ 17” + 00h 02′ 57” – –

14 SIMON YATES 178 TEAM BIKEEXCHANGE 05h 31′ 17” + 00h 02′ 57” – –

15 XANDRO MEURISSE 104 ALPECIN – FENIX 05h 32′ 42” + 00h 04′ 22” – –

16 PHILIPPE GILBERT 154 LOTTO SOUDAL 05h 32′ 42” + 00h 04′ 22” – –

17 JAN BAKELANTS 212 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 05h 32′ 45” + 00h 04′ 25” – –

18 SØREN KRAGH ANDERSEN 141 TEAM DSM 05h 32′ 52” + 00h 04′ 32” – –

19 JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 05h 33′ 35” + 00h 05′ 15” – –

20 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 05h 33′ 35” + 00h 05′ 15” – –

21 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 05h 33′ 35” + 00h 05′ 15” – –

22 PIERRE LATOUR 201 TOTALENERGIES 05h 33′ 35” + 00h 05′ 15” – –

23 SERGIO ANDRES HIGUITA 114 EF EDUCATION – NIPPO 05h 33′ 35” + 00h 05′ 15” – –

24 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 05h 33′ 35” + 00h 05′ 15” – –

16.47 Nibali ha guadagnato 2’18” sul gruppo con Pogacar, Alaphilippe e Carapaz, la cui grande azione è stata vanificata proprio in dirittura del traguardo.

16.46 Carapaz ripreso proprio a 100 metri dall’arrivo!

16.45 Ora attendiamo Carapaz, Pogacar e Roglic…

16.44 Vincenzo Nibali ha pagato dazio nel finale. Lo Squalo chiude a 2’56”, insieme a Simon Yates.

16.43 A 1’43” il gruppetto con Van Aert e Van der Poel. 3° chiude Cort Nielsen, quarta la maglia gialla.

16.43 Van Aert e Van der Poel hanno ripreso il gruppo Asgreen.

16.42 Chiude in seconda posizione il belga Stuyven a 1’20”. Aveva attaccato con Mohoric, è stato bravo a conservare almeno la piazza d’onore, senza farsi riassorbire.

16.41 Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) vince la settima tappa del Tour de France a Le Creusot.

16.40 E’ fatta per Mohoric. 1’42” sul gruppetto Asgreen e 1’59” su Van der Poel e Van Aert. A 2’20” Nibali, a 5’29” Carapaz, a 5’50” il gruppo Pogacar.

16.39 Due km al traguardo per Mohoric!

16.39 Ora Carapaz sta perdendo terreno, solo 23″ sul gruppo Pogacar.

16.39 Carapaz trova sulla propria strada il compagno di squadra Van Baarle, fuggitivo della prima ora. Grande tattica della Ineos!

16.38 Nibali a 19″ da Van Aert e Van der Poel. Lo Squalo deve resistere, al momento sarebbe virtualmente 5° in classifica generale!

16.37 5 km all’arrivo!

16.36 Nibali si trova ad una quindicina di secondi da Van Aert e Van der Poel.

16.36 Mohoric in testa con 1’33” sul gruppetto Asgreen, 2’01” su Van Aert e Van der Poel, 5’27” su Carapaz e 6’07” sul gruppetto Pogacar. Ancora più indietro Roglic!

16.35 E’ terminata la salita, 6 km all’arrivo!

16.34 Nibali non riesce a tenere il passo di Van Aert e Van der Poel e si stacca. Ma sta dando tutto, deve resistere e poi provare a rientrare in discesa!

16.33 RASOIATA DI VAN AERT! Van der Poel risponde con facilità, mentre qualche metro Nibali. Impressionante la progressione del belga.

16.32 Van Moer, ripreso dal gruppetto Asgreen.

16.31 Cort Nielsen, Asgreen e Bonnamour hanno ripreso Konrad. Questi quattro corridori hanno 1’29” di ritardo da Mohoric.

16.30 Ora il gruppetto di Nibali sta perdendo tantissimo sia da Mohoric sia dagli inseguitori. Non c’è accordo e Van der Poel sembra esausto.

16.29 POWLESS FINISCE NEL PRATO IN DISCESA! Che brivido per l’americano, che è già ripartito.

16.28 Mohoric imbocca l’ultima salita di giornata, la Cote de la Gourloye, 2,4 km al 5,3% di pendenza media.

16.27 INDEMONIATO CARAPAZ! Rilancia l’andatura in discesa, sta andando fortissimo! E Pogacar non ha compagni che possano aiutarlo…

16.27 NIBALI TIRA IN PRIMA PERSONA! Lo Squalo si mette davanti a tirare in discesa, vuole guadagnare il più possibile!

16.26 Mohoric al comando con 1’14” su Konrad, 1’43” su Van der Poel, Nibali e Van Aert, a 5’29” su Carapaz. 6’03” su Roglic.

16.25 Roglic ha già perso 30″ dal gruppo Pogacar, ma la sensazione è che lo sloveno abbia veramente finito la benzina.

16.24 SCATTO SECCO DI CARAPAZ! Che rasoiata! Si è alzato sui pedali per una decina di secondi consecutivi, nessuno è riuscito a stargli dietro!

16.23 ACCELERA SUBITO LA INEOS! Anche Pogacar si muove in prima persona! Vogliono mettere definitivamente fuori dai giochi Roglic, che sta pagando la brutta caduta di domenica scorsa.

16.22 Roglic si è staccato su una salita di seconda categoria. E’ in crisi, pedalata molto pesante, legnosa. Ed è senza compagni di squadra!

16.21 PAZZESCOOOOOOO!! Si stacca Primoz Roglic!

16.21 Nibali ha tenuto molto bene in salita, pedala con brillantezza, ha anche provato un piccolo allungo.

16.20 Mohoric transita al GPM, mancano 17 km al traguardo.

16.19 Mohoric ha 59″ su Konrad e 1’14” sul gruppetto Van der Poel, Nibali e Van Aert. A 6’13” il gruppo Pogacar.

16.18 Asgreen accelera, rispondono bene Van der Poel, Van Aert e Nibali, che vanno a riprendere Cort Nielsen.

16.18 Simon Yates in difficoltà sulle rampe più dure.

16.17 Mohoric si alza sui pedali e guadagna terreno. Lo sloveno è solo in testa.

16.16 Ripreso Nibali, che ora se ne sta a ruota di Van der Poel.

16.15 Mohoric se ne va tutto solo, staccando Van Moer e Stuyven. Siamo nell’ultimo km della salita, il più duro.

16.15 Nibali non ci sta e parte al contrattacco insieme ad Asgreen. Nel tentativo di scattare ha quasi tamponato il danese.

16.14 Troppo attendismo in questa fase tra Van Aert e Van der Poel.

16.13 Cort Nielsen e Houle si muovono e provano ad andare a riprendere Konrad, che nel frattempo si è portato a 1’00” da Van Moer, Stuyven e Mohoric. A 1’14” il gruppo maglia gialla con Nibali, Van der Poel e Van Aert. A 6’28” il gruppo degli altri uomini di classifica con Pogacar, Roglic, Carapaz ed Alaphilippe.

16.12 21 km all’arrivo, 2800 metri all GPM.

16.10 L’austriaco Konrad si avvantaggia dal gruppetto Nibali e parte al contrattacco.

16.09 Nibali sta facendo qualcosa di eccezionale. Non solo si sta giocando la tappa, ma oggi risalirà di prepotenza in classifica generale. Vediamo come va a finire, perché potrebbe poi non ritirarsi prima del termine del Tour come aveva annunciato…

16.08 Van Moer, Stuyven e Mohoric hanno 1’24” su Nibali, Van der Poel, Van Aert, Kragh Andersen, Asgreen, Muerisse, Garcia Cortina, Nielsen, Houle, Simon Yates, Van Baarle, Godon, Campenaerts, Konrad e Bonnamour, che è stato ripreso. A 6’57” il gruppo con Pogacar (rimasto con un solo compagno di squadra) e Roglic.

16.08 23 km all’arrivo. E’ iniziata l’ultima salita per i fuggitivi.

16.06 Ci avviciniamo al Signal d’Uchon, 5,7 km al 5,7% di pendenza media. Si tratta di una salita molto irregolare.

16.05 Bonnamour sta per venire ripreso dal gruppo maglia gialla.

16.02 Con Nibali sono presenti la maglia gialla Van der Poel, Van Aert, Kragh Andersen, Asgreen, Muerisse, Garcia Cortina, Nielsen, Houle, Simon Yates, Van Baarle, Godon, Campenaerts, Konrad.

16.01 Tra il terzetto di testa e il gruppetto Nibali c’è anche Bonnamour a 1’19”.

16.00 Ricapitoliamo la situazione: in testa Van Moer, Stuyven e Mohoric. Un gruppo con van der Poel, Nibali e Van Aert insegue a 1’30”, mentre il plotone di Pogacar è a 6’33” dai battistrada.

15.59 Mancano 30 chilometri all’arrivo.

15.58 Gruppo maglia bianca aperto sulla sede stradale ora.

15.56 Non c’è accordo nel gruppo van der Poel e Bonnamour prova ad avvantaggiarsi.

15.55 Il gruppo van der Poel è a 1’10” dai battistrada. Il gruppo Pogacar è a 6’36”

15.53 C’è stata una caduta, senza conseguenze nel gruppo Pogacar.

15.51 Sono rimasti in pochi con Nibali. Con lo Squalo ci sono, sicuramente, van der Poel, Van Aert, Bonnamour e Asgreen.

15.50 ATTACCA DI NUOVO NIBALI! Ma non gli lasciano spazio.

15.49 Intanto Majka lavora per la UAE. Il gruppo van der Poel si spezza.

15.48 Patrick Konrad prova a scattare e a distanziare gli altri componenti del gruppo maglia gialla, ma senza successo.

15.47 Van Moer, Stuyven e Mohoric hanno 1’45” sul gruppo van der Poel e 7′ sul gruppo Pogacar.

15.46 Campenaerts si stacca dal gruppo al comando, mentre ha ritrovato brillantezza l’azione di Brent Van Moer.

15.44 La Ineos, però, si è già rialzata.

15.43 La Ineos ha deciso di dare una mano alla UAE Team Emirates. Cambia tutto.

15.42 Van Moer sembra soffrire un po’ in salita.

15.41 Inizia la Cote de la Croix de la Liberation per i fuggitivi.

15.40 Mancano 40 chilometri al traguardo.

15.37 Van Aert e Van der Poel lavorano nel gruppo maglia gialla. Tra un po’ inizieranno le salire e loro potrebbro provare ad attaccare, anche se hanno speso tantissimo.

15.34 I la stizuone vede i quattro di testa con 1’15” sul gruppo van der Poel e 7’35” sul gruppo Pogacar. Siamo ai piedi del terzo GPM di giornata.

15.32 Stuyven e Campenaerts riprendono Van Moert e Mohoric.

15.30 Il gruppo Pogacar è sempre a 7’30” dai battistrada.

15.28 I due di testa, ora, hanno 22″ su Stuyven e Campenaerts e 45″ sul gruppo van der Poel.

15.27 50 chilometri all’arrivo.

15.26 C’è poco accordo nel gruppo van der Poel e ci sono scatti continui. Ora ci prova Laporte.

15.24 Stuyven e Campenaerts si sono avvantaggiati, a loro volta, dal gruppo dei fuggitivi. E ora ci prova Gilbert! Cavendish alza bandiera bianca, intanto.

15.23 La Total Direct Energie sta dando una mano alla UAE.

15.22 Questi i nomi dei corridori che sono in fuga oggi: Vincenzo Nibali, Toms Skujins e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert, Harry Sweeny e Brent Van Moer (Lotto Soudal), Mathieu van der Poel e Xandro Muerisse (Alpecin-Fenix), Wout van Aert e Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Kasper Asgreen e Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), Imanol Erviti e Ivan Cortina (Movistar), Magnus Cort (EF-Nippo), Jan Bakelants e Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Yates (Team BikeExchange), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash), Soren Kragh Andersen (Team DSM), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Dorion Godon (AG2R Citroën) e Franck Bonnamour (B&B Hotels). Ricordiamo che Mohoric e Van Moer si sono avvantaggiati sugli altri dopo il primo GPM.

15.19 Continua a perdere il gruppo di Pogacar che si trova a 7’30” dai battistrada e a 6’30” dal gruppo maglia gialla.

15.16 Mancano 60 chilometri all’arrivo.

15.14 Ripreso subito Vincenzo, il gruppo di van der Poel ha 1’07” di distacco sulla coppia di testa. C’è poco accordo ora. Il gruppo Pogacar, invece, è addirittura a 7’15” dai primi.

15.12 Azione abbastanza velleitaria dello Squalo, però. Il gruppo sembra non volergli lasciare spazio.

15.11 PROVA L’AZIONE SOLITARIA, IN DISCESA, VINCENZO NIBALI!

15.09 Il gruppo Pogacar ora ha più di 7 minuti dalla coppia di testa.

15.07 Mohoric è passato in testa anche al secondo GPM di giornata.

15.06 Kasper Asgreen allunga nel gruppo di van der Poel.

15.05 Mancano 70 chilometri al traguardo.

15.03 Van Moer e Mohoric hanno 1’12” di vantaggio sul gruppo maglia gialla e 6’27” sul gruppo maglia bianca.

15.01 46,7 Km/h la media odierna.

14.59 Inizia la seconda salita di giornata, la Cote de Glux-en-Glenne

14.57 Il gruppo dei fuggitivi ora sta perdendo anche perché molti atleti, tra cui Mathieu van der Poel, hanno tirato momentaneamente i remi in barca per pensare al successo di tappa.

14.55 Mancano 75 chilometri al traguardo.

14.53 Il gruppo Pogacar, ora, viene dato in rimonta. Hanno 6’12” di distacco da Van Moer e Mohoric.

14.51 Nel gruppo nei fuggitivi c’era stato un rallentamento e Mohoric e Van Moer hanno 30″ di margine sul plotone di van der Poel.

14.50 In gruppo hanno accelerato per prendere la discesa davanti e hanno recuperato qualcosa sui fuggitivi.

14.47 Questi i nomi dei fuggitivi: Vincenzo Nibali, Toms Skujins e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert, Harry Sweeny e Brent Van Moer (Lotto Soudal), Mathieu van der Poel e Xandro Muerisse (Alpecin-Fenix), Wout van Aert e Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Kasper Asgreen e Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), Imanol Erviti e Ivan Cortina (Movistar), Magnus Cort (EF-Nippo), Jan Bakelants e Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Yates (Team BikeExchange), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash), Soren Kragh Andersen (Team DSM), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Dorion Godon (AG2R Citroën) e Franck Bonnamour (B&B Hotels).

14.45 Il gruppo Pogacar sta passando ora al GPM.

14.42 Brent Van Moer e Mohoric, che sono passati in tesa al GPM, stanno provando ad andare via da soli. Gli altri fuggitivi, però, sono molto vicini.

14.40 Lavora Davide Formolo, al momento, in testa al gruppo Pogacar.

14.37 Mohoric passa per primo al GPM.

14.34 La fuga è prossima a raggiungere i sette minuti di vantaggio.

14.32 Inizia il primo GPM di giornata, la Cote de Chateau-Chinon.

14.30 6’33” per i fuggitivi, 90 chilometri al traguardo.

14.27 Ricordiamo che Mark Cavendish ha vinto il traguardo volante e ha allungato ulteriormente nella graduatoria della maglia verde.

14.24 6’25” ora il vantaggio dei fuggitivi, i quali continuano a guadagnare.

14.21 Davanti c’è grande accordo e lavorano praticamente tutti.

14.18 6’10”, la UAE, da sola, sta facendo molta fatica a contenere i fuggitivi.

14.16 Il vantaggio dei battistrada ha raggiunto i sei minuti quando mancano 100 chilometri all’arrivo.

14.14 Questi erano i nomi di tutti i componenti della fuga, anche se alcuni di loro hanno perso contatto: Vincenzo Nibali, Toms Skujins e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert, Harry Sweeny e Brent Van Moer (Lotto Soudal), Mathieu van der Poel e Xandro Muerisse (Alpecin-Fenix), Wout van Aert e Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Kasper Asgreen e Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), Imanol Erviti e Ivan Cortina (Movistar), Magnus Cort e Ruben Guerreiro (EF-Nippo), Jan Bakelants e Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Yates (Team BikeExchange), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash), Soren Kragh Andersen (Team DSM), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Dorion Godon (AG2R Citroën) e Franck Bonnamour (B&B Hotels).

14.11 Pogacar continua a perdere, la situazione si fa complessa per lui.

14.08 5’40” il vantaggio, ora, del gruppo di testa su quello di Pogacar.

14.05 C’è Mathieu van der Poel che fa delle tirate a dir poco impressionanti.

14.02 Il gruppo dei favoriti continua a perdere pezzi, davanti vanno fortissimo. Ora hanno quasi 5’30” sul plotone Pogacar.

13.59 Guerreiro si è definitivamente staccato dal gruppo dei fuggitivi, restano 28 corridori al comando.

13.56 Il vantaggio dei fuggitivi sfonda il muro dei 5′.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2021. La Vierzon-Le Creusot, di ben 249,1 chilometri, sarà una frazione ricca di insidie nei cinque GPM presenti nella seconda parte del tracciato. Quest’oggi sono chiamati all’appello tutti i più grandi finisseur ed esperti di Classiche del gruppo.

Dopo una prima parte di tappa senza difficoltà altimetriche, e che presenta soltanto il traguardo volante di Saint-Benin-D’Azy, verranno affrontati cinque GPM in 90 chilometri: il terza categoria della Côte de Chateau-Chinon (3,2 km al 5,3%), il quarta categoria della Côte de Glux-en-Glenne (2,6 km al 4,6%), il terza categoria della Côte de la Croix de la Libération (4,6 km al 5,3%), il temutissimo seconda categoria di Signal d’Uchon (5,7 km al 5,7%), e infine il quarta categoria della Côte de la Gourloye (2,4 km al 5,3%). Il finale è posto al termine di una breve discesa.

Come detto in precedenza sono attesi i finisseur. Per questo motivo, vista la condizione fisica di entrambi, e ciò che hanno sfoderato nelle scorse tappe, i primissimi indiziati sono il campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), la maglia gialla Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), ma anche Wout Van Aert (Jumbo-Visma): praticamente il terzetto glorioso delle ultime Classiche e brevi gare a teppe.

L’Italia invece si affiderà al campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), ancora alla ricerca di uno storico successo in maglia tricolore. Un altro azzurro che potrebbe farsi ben valere è sicuramente Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). Contestualmente il duo sloveno formato da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è atteso al confronto. Tra i vari esperti delle Classiche abbiamo anche l’eterno Alejandro Valverde (Movistar), Michael Matthews (Team BikeExchange), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), ma anche il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima tappa del Tour de France 2021 dalle ore 10.30. Buon divertimento!

