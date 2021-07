Tour de France 2021 oggi, ottava tappa: percorso, favoriti, altimetria. Arrivano le prime grandi salite

Non c’è stato un attimo di pausa in questa prima settimana di Tour de France 2021. Ora però si inizia davvero a fare sul serio: in programma oggi c’è infatti l’ottava tappa, la Oyonnax-Le Grand Bornand, di 150,8 chilometri. Iniziano le salite vere e proprie, si inizia ad andare verso le Alpi. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Qui si potrà fare la differenza. Passato il traguardo volante di Frangy al chilometro 44, si inizierà a salire verso il primo GPM di giornata, il terza categoria della Côte de Copponex con i suoi 6,5 chilometri al 4,4%, seguito poco dopo dal quarta categoria della Côte de Menthonnex-en-Bornes (2,7 km al 4,9%).

Da qui in poi si inizierà a fare sul serio con un tris di prima categoria che avrà inizio con la Côte de Mont-Saxonnex di 5,7 chilometri all’8,3%, seguito dal Col de Romme (8,8 chilometri all’8,9%), e dal fatidico Col de la Colombière con i suoi 7,5 chilometri all’8,5%. Una lunga discesa di 10 chilometri porterà al rettilineo conclusivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Arriva il primo vero e proprio scontro diretto per la classifica generale. Davanti ci sono i due ciclocrossisti, che hanno sfruttato questi primi giorni per avvantaggiarsi: c’è molta curiosità nel capire cosa potranno fare sulle montagne Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), in maglia gialla, e Wout van Aert (Jumbo-Visma).

I più attesi in montagna sono due: Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Giornata non del tutto positiva quella di ieri per lo sloveno che in ogni caso è ancora in pieno controllo della situazione e oggi potrà provare ad attaccare. Il tentativo l’ha già lanciato l’ecuadoriano nella settima frazione: in salita sembra essere al top.

Molto bene fino ad ora anche il capitano del Team TotalEnergies Pierre Latour che proverà sicuramente a lanciare un attacco da lontano per vincere una tappa. Finale ideale per il nostro Vincenzo Nibali: l’uomo della Trek-Segafredo dovrà però probabilmente gestirsi dopo esser stato tutto il giorno all’attacco ieri.