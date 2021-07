Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Pogacar e Carapaz pronti a duellare nella prima frazione alpina

E’ giunto il momento delle montagne al Tour de France 2021. Oggi, infatti, i corridori affronteranno la Oyonnax-Le Grand-Bornand di 150,8 chilometri, la prima frazione alpina di quest’edizione della Grande Boucle. Il grande favorito per il successo parziale, stante anche il fatto che la sua nemesi Primoz Roglic è in condizioni fisiche precarie, non può che essere il campione uscente del grande giro francese Tadej Pogacar.

Il rivale principale dello sloveno, sulla carta, è il leader del Team Ineos Richard Carapaz, il quale già aveva provato ad attaccarlo ieri. Godono di buone quotazioni anche David Gaudu, il quale è apparso in grande forma in queste prime tappe del Tour de France, Miguel Angel Lopez, che ha perso molto tempo negli scorsi giorni, ma in salita può trasformarsi, Wilco Kelderman e il redivivo Esteban Chaves, che pare tornato su livelli vicini a quelli del suo fantastico 2016.

Ovviamente c’è molta curiosità su ciò che potranno fare i primi due della classifica generale Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. Se il secondo ha dimostrato, nel recente passato, di avere le qualità per difendersi anche sulle salite lunghe, il primo, invece, è una totale incognita. Da juniores e da U23 van der Poel andava forte anche in alta montagna, ma sono passati tanti anni ormai da quando provava a destreggiarsi in frazioni simili a quella odierna.

I FAVORITI DELL’OTTAVA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

***** Tadej Pogacar

**** Richard Carapaz, David Gaudu

*** Miguel Angel Lopez, Wilco Kelderman, Esteban Chaves

** Rigoberto Uran, Enric Mas, Jonas Vingegaard, Pierre Latour, Sergio Higuita

* Geraint Thomas, Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko, Pello Bilbao, Richie Porte, Lucas Hamilton, Emanuel Buchmann, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Nairo Quintana

Foto: Lapresse