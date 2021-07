Tour de France 2021: a Châteauroux è sempre Mark Cavendish, altra volata vincente per Cannonball

Dal 2008 al 2021, passando per il 2011. Châteauroux è la città di Mark Cavendish: Cannonball si è sbloccato al Tour de France per la prima volta ben tredici anni fa e, nonostante il passare delle stagioni, è riuscito nuovamente ad imporsi in uno sprint alla Grande Boucle. Spettacolare volata nella sesta tappa per il britannico della Deceuninck Quick-Step che trova il successo numero 50 in un Grande Giro. Resta in Maglia Gialla Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Diversi attacchi nella prima fase di gara: si era formato un drappello interessante contente anche Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), non lontano in classifica generale dalla Maglia Gialla di van der Poel. Il gruppo però, ovviamente, non ha lasciato spazio. Successivamente da un tentativo di Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) si è formata la fuga giusta: assieme al campione olimpico belga anche Roger Kluge (Lotto Soudal).

Il plotone, guidato dalle squadre dei velocisti, non ha lasciato troppo spazio. Alpecin-Fenix e Deceuninck Quick-Step soprattutto a tenere al minimo il gap. I due al comando hanno proseguito con cambi regolari, ma sono stati raggiunti a circa due chilometri dall’arrivo.

La volata odierna è stata lanciata a velocità assurde. Lavoro perfetto per l’Alpecin-Fenix, con la Maglia Gialla Mathieu van der Poel ad allungare per Merlier e, soprattutto, Jasper Philipsen. Ancora una volta però il belga non è riuscito a contrastare nel testa a testa un Mark Cavendish mostruoso: doppietta per la Maglia Verde. Terza posizione per Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic). Completano la top-5 Arnaud Démare (Groupama FDJ) e Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Solamente undicesima piazza per Sonny Colbrelli, campione italiano.

Foto: Lapresse