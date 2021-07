Vincenzo Nibali si è reso protagonista di una prestazione stellare durante la settima tappa del Tour de France 2021. Lo Squalo ha infatti attaccato quando mancavano addirittura 220 km al traguardo, seguendo il tentativo di due stelle come l’olandese Mathieu van der Poel (in maglia gialla) e il belga Wout van Aert. Il siciliano ha avuto il coraggio di credere in una fuga a lunga gittata ed è risalito fino al sesto posto in classifica generale, palesando un’ottima gamba e lanciando segnali importanti in vista della prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

L’alfiere della Trek-Segafredo ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non era la tappa indicata per me, ma quando ero lì la velocità era alta, ho visto che si muovevano uomini importanti e ho pensato che era la giornata buona per muoversi. 250 km chiusi in 5 ore e mezza: è stato pazzesco. A 80 km dalla fine è scoppiata la corsa davanti, abbiamo pensato che era per il GPM e invece non era così. Per noi è arrivato un secondo posto (col belga Jasper Stuyven, ndr), una buona giornata“.

Vincenzo Nibali ha tentato anche un paio di fucilate durante la tappa, poi in un frangente impegnativo dell’ultima asperità di giornata ha pagato dazio al cospetto di van der Poel e van Aert: “Stavo tirando, loro sono passati lanciati, ho provato a inseguirli, ma le energie erano quelle che erano. Loro sono esplosivi e noi altri siamo rimasti al gancio“.

Il 36enne si è soffermato anche sul suo piazzamento in graduatoria: “Non pensavo di poter fare un buon risultato in classifica, sta venendo un po’ così, sto correndo nelle prime posizioni e la gamba è buona. Non era mia intenzione, sono sesto e vediamo domani (è prevista una frazione alpina, ndr). Sono appena dietro a Pogacar? Lo sloveno ha dimostrato con la crono di stare non bene, di più. Oggi è rimasto da solo perché hanno lavorato tanto, il Tour è lungo“.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021

VINCENZO NIBALI: “NON VOLEVO FARE CLASSIFICA, MA LA GAMBA E’ BUONA. VEDIAMO DOMANI…”

VINCENZO NIBALI FA UN PENSIERINO ALLA CLASSIFICA? DECISIVE LE PROSSIME DUE TAPPE…

TADEJ POGACAR: “NON SOTTOVALUTO VAN AERT PER LE GRANDI MONTAGNE”

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA TAPPA

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI

TUTTE LE CLASSIFICHE DEL TOUR DE FRANCE: MAGLIA GIALLA, VERDE, A POIS E BIANCA

Foto: Lapresse