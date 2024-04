Sport in tv oggi (venerdì 26 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 26 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano gli Europei di ginnastica con Salvatore Maresca che cerca la stoccata agli anelli. Tengono banco, poi, i match del torneo di Madrid di tennis con tanti italiani in campo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti saranno protagonisti.

Attenzione poi alla tappa del Giro di Romandia di ciclismo e agli Europei di judo a Zagabria, con Antonio Esposito che cerca di farsi strada nei -81 kg. Fari puntati anche sul primo giorno del week end del Motomondiale a Jerez de la Frontera (Spagna). Una tappa storica delle due-ruote e in MotoGP i padroni di casa vorranno dettare legge, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini vorranno opporsi all’egemonia iberica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 26 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 26 aprile

06.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Shanghai: quarta giornata – Diretta streaming su Archery+.

09.00 Vela, Last Chance Regatta: quinta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

o9.00 Moto3, GP Spagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Spagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Judo, Europei 2024: eliminatorie 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili – Diretta streaming su Judo Tv.

10.15 Canottaggio, Europei 2024: batterie – Diretta streaming su worldrowing.com.

10.30 Canottaggio, Europei 2024: ripescaggi – Diretta streaming su worldrowing.com.

10.45 MotoGP, GP Spagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.55 Snooker, Mondiali 2024: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, ATP Madrid 2024: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 11.00 alle 23.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Seyboth Wild 1° match e inizio programma dalle 11.00; Darderi vs Fritz 4° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Tennis, WTA Madrid 2024: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), dalle 11.00 alle 23.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Bronzetti vs Rybakina 1° match e inizio programma dalle 11.00; Paolini vs Jimenez Kasintseva 2° match e inizio programma dalle 11.00)

13.15 Moto3, GP Spagna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.25 Ciclismo, Giro di Turchia: sesta tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.05 Moto2, GP Spagna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.24 Ciclismo, Giro di Romandia: terza tappa – Diretta tv dalle 15.30 su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Pentathlon, Coppa del Mondo a Budapest (Ungheria): semifinale A uomini – Diretta streaming su UIPM Tv.

15.00 MotoGP, GP Spagna 2024: Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Judo, Europei 2024: Final Block 63, 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili – Diretta streaming su RaiPlay2 e su Judo Tv.

17.30 Cerimonia Consegna Torcia Olimpica – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

17.30 Pentathlon, Coppa del Mondo a Budapest (Ungheria): semifinale B uomini – Diretta streaming su UIPM Tv.

18.00 Basket, Champions League: Tenerife vs Peristeri – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Curling, Mondiali mixed: semifinali – Diretta streaming su The Curling Channel.

18.00 Golf, Mitsubishi Eletric Classic: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Sci freestyle, Red Bull Unrailistic 2024 – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Ginnastica artistica, Europei 2024: finali di Specialità seniores, prima parte (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio femminile, Serie A (Poule Scudetto): Juventus vs Inter – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Pisa vs Catanzaro – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Venezia vs Cremonese – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bochum vs Hoffenheim – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Ulster vs Benetton – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Frosinone vs Salernitana – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Real Sociedad vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Champions League: Murcia vs Unicaja – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Barcellona vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.30 Golf, Classic of New Orleans: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

23.30 Surf, World League Challenger Series a Gold Coast: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Venerdì 26 aprile

18:25 Motor News: Analizziamo il GP di Cina. Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 13a Puntata 2024 con Marco Manzetti: tecnico federale. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

20:20 Volley2u con Maurizio Colantoni. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv.

19:40 Tennis2u “Sinner: rinnovato interesse per Parigi 2024. Conduce: Giandomenico Tiseo su sport2u.tv.

21:00 Run2u con Camilla Magliano: atleta e Armando Strinati: Responsabile produzione e servizi Legacoop Romagna. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv.