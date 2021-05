DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: orario TV8 gara e programma. Griglia di partenza a Le Mans

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia 2021, valevole per il quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Cresce l’attesa a Le Mans in vista di una gara che si preannuncia estremamente incerta ed emozionante, soprattutto alla luce di un meteo variabile che potrebbe rimescolare completamente i valori in campo emersi in qualifica.

Fabio Quartararo scatta in pole position davanti al compagno di squadra Maverick Vinales e all’australiano della Ducati Jack Miller. Seconda fila altrettanto interessante e composta nell’ordine da Franco Morbidelli, Johann Zarco e Marc Marquez. Nona posizione in griglia per Valentino Rossi, chiamato ad una prova d’orgoglio dopo un pessimo avvio di stagione. Attenzione poi alla possibile rimonta dalle retrovie delle Suzuki e della Ducati di Francesco Bagnaia.

Quest’ultimo spera probabilmente di gareggiare su pista non asciutta, in modo da avere maggiori possibilità di recupero nell’arco del Gran Premio. In caso di asfalto bagnato alcuni specialisti come Danilo Petrucci e Pol Espargarò potrebbero fare la differenza, ma in generale i colpi di scena saranno dietro l’angolo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, ma sarà possibile seguire la gara della classe regina anche in chiaro su TV8 in differita alle ore 16.40.

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 14.00 con la partenza del Gran Premio di Francia 2021, quinto atto stagionale del Mondiale MotoGP. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo di Le Mans: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press