DIRETTA F1, Qualifiche GP Portimao LIVE: griglia di partenza in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione qualifiche – Dove seguire le qualifiche in tv e streaming?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Portimao, valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2021. Il terzo weekend di gara stagionale della Formula 1 entra nel vivo quest’oggi con le prove ufficiali, in cui si profila una bella battaglia per la pole position tra la Red Bull di Max Verstappen e le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

I primi tre posti in griglia sembrano già prenotati o quasi, per quanto visto nelle libere del venerdì, mentre dal quarto posto in giù regna l’incertezza e l’equilibrio. Sergio Perez, con l’altra Red Bull, è il primo indiziato per entrare in seconda fila, ma proveranno ad impensierirlo le Ferrari, le Alpine e le McLaren. La scuderia di Maranello vuole confermarsi terza forza in campo sul giro secco dopo un buon venerdì, con Charles Leclerc e Carlos Sainz a caccia di una qualifica ottimale per partire nella top6.

Lando Norris, reduce dal podio di Imola, proverà a riportare la McLaren nelle posizioni di vertice dopo un venerdì abbastanza opaco, mentre c’è grande curiosità per vedere nuovamente all’opera le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon in seguito ad un ottimo avvio di weekend. Aston Martin, AlphaTauri e Alfa Romeo battaglieranno per entrare in Q3, con George Russell a caccia di una nuova qualificazione in Q2 al volante della Williams.

Appuntamento alle ore 16.00 italiane per l’inizio delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della battaglia per la pole a Portimao: buon divertimento!

Foto: Lapresse