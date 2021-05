Oggi sabato 1° maggio si disputano le qualifiche del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra lusitana, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile.

Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra le Mercedes e le Red Bull. Max Verstappen è pronto per punzecchiare Lewis Hamilton, attenzione anche alle seconde guide Valtteri Bottas e Sergio Perez desiderose di riscatto. La Ferrari spera di poter essere nelle posizioni nobili con Charles Leclerc e Carlos Sainz, sarà ancora battaglia con le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

QUALIFICHE GP PORTOGALLO F1 OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 1° MAGGIO:

13.00-14.00 Prove libere 3

16.00-17.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP PORTOGALLO OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Qualifiche in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite) alle ore 19.00.

Prove libere 3 e Qualifiche in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Qualifiche in differita streaming su tv8.it alle ore 19.00.

Prove libere 3 e Qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1 alle ore 19.00, 20.45, 22.45, 00.30 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse