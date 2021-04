DIRETTA F1, Qualifiche GP Imola LIVE: Hamilton implacabile, Leclerc in seconda fila! Sainz out in Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.17 Per Norris sa di beffa aver concluso la qualifica alle spalle del compagno di squadra Ricciardo, dopo averlo regolarmente bastonato. L’inglese ha pagato a caro prezzo l’aver oltrepassato il track-limit del circuito.

15.16 Per la Ferrari il bicchiere e mezzo pieno, anche se l’eliminazione di Sainz nella Q2 (partirà 11°) pesa tantissimo. Il passo gara evidenziato ieri nelle prove libere induce però all’ottimismo.

15.15 Charles Leclerc partirà 4°: la seconda fila era il massimo possibile per la Ferrari di oggi. Ha avuto un pizzico di fortuna, perché è stato cancellato a Norris un gran tempo, mentre Bottas ha commesso degli errori in entrambi i suoi tentativi della Q3.

15.14 Pole-position n.99 in carriera per Lewis Hamilton. Stupisce la prima fila agguantata da Perez, che ha beffato il compagno di squadra Verstappen, grandissimo deluso di giornata.

15.12 La classifica della Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:14.411 8

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.035 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.087 6

4 Charles LECLERC Ferrari +0.329 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri +0.379 6

6 Daniel RICCIARDO McLaren +0.415 7

7 Lando NORRIS McLaren +0.464 5

8 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.487 8

9 Esteban OCON Alpine +0.799 7

10 Lance STROLL Aston Martin – – 6

15.11 CHARLES LECLERC ARPIONA LA SECONDA FILA! Era il massimo possibile per la Ferrari!

15.10 Perez finisce 2° davanti a Verstappen, pazzesco!

15.10 CANCELLATO IL TEMPO A NORRIS! Ha oltrepassato il limite della pista!

15.09 Norris secondo a 43 millesimi da Hamilton!

15.09 Norris è il più veloce al primo intermedio. Hamilton non si migliora, adesso è tutto nelle mani di Verstappen…e Norris!

15.08 Si lancia Bottas, ma il primo intermedio è altissimo. Anche Hamilton non si migliora.

15.07 Sainz a SkySport: “Sinceramente non ho fatto un bel giro. Ho commesso alcuni errori in frenata. Non sono riuscito a mettere insieme i pezzi. So dove ho perso e so dove devo essere più veloce, solo che devo farlo nello stesso giro. Mi manca ancora un po’ di confidenza per capire la macchina su un circuito così impegnativo come Imola“.

15.06 4 minuti al termine, tra poco i fuochi d’artificio.

15.04 La classifica a 6 minuti dal termine:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:14.411 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.091 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.254 5

4 Lando NORRIS McLaren+0.464 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.510 5

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.597 6

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.906 5

8 Esteban OCON Alpine+1.491 6

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.654 6

10 Lance STROLL Aston Martin- – 5

15.03 Leclerc è distante appena 46 millesimi da Norris, ci può provare per la seconda fila. Davanti è sfida a due tra Hamilton e Verstappen per la pole, ma occhio a Bottas che non è stato perfetto nel primo tentativo: al momento è appena sesto a 0.597.

15.02 Hamilton, Hamilton, Hamilton. Sempre Hamilton. Il britannico è in testa in 1’14″411. 2° Verstappen a 0.091, 3° Perez a 0.254, 4° Norris a 0.464, 5° Leclerc a 0.510.

15.00 E’ Norris il primo a lanciarsi.

14.59 Chiaramente ora anche i big scendono in pista con gomme soft.

14.58 INIZIATA LA Q3! Stroll il primo a scendere in pista con la Aston Martin.

14.58 La Q3 durerà 12 minuti e stabilirà la griglia di partenza del GP di Imola.

14.55 Brutto colpo anche per Fernando Alonso, solo 15° ed eliminato così come Sainz, Russell, Vettel e Latifi. Peccato che il compagno di squadra Ocon abbia chiuso la Q2 in nona posizione.

14.54 Sarà una sfida a tre per la pole: Hamilton, Bottas e Verstappen. Norris favorito per la seconda fila, Leclerc dovrà superarsi per stare davanti allo scatenato britannico. Anche Perez in lizza per la quarta posizione.

14.53 Perez, Norris e Leclerc sono nelle prime posizioni, ma hanno ottenuto il tempo con le soft, a differenza di Hamilton, Verstappen e Bottas che hanno impiegato le medie, gomme che utilizzeranno al via della gara.

14.52 Sainz è stato eliminato per 61 millesimi. Ha fatto fatica sin dalla Q1, purtroppo il rischio che non superasse il taglio era tangibile.

14.51 La classifica della Q2:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:14.716 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.002 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.092 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.101 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.168 4

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.211 4

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.317 5

9 Esteban OCON Alpine+0.401 5

10 Lance STROLL Aston Martin+0.422 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.483 5

12 George RUSSELL Williams+0.545 5

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.678 5

14 Nicholas LATIFI Williams+0.877 4

15 Fernando ALONSO Alpine+0.877 5

14.50 FUORI CARLOS SAINZ JR! Bruttissimo colpo per la Ferrari.

14.50 Leclerc sale in terza piazza.

14.50 Perez si porta al comando con 2 millesimi su Norris, attenzione perché ora Sainz è 11° e non si sta migliorando.

14.49 Leclerc torna in pista con le soft. Idem Verstappen, che però alzerà il piede nell’ultimo settore.

14.48 Sale al quarto posto Bottas con le medie a 0.187 da Norris. Ora Leclerc è 5°.

14.47 Bottas di nuovo in pista con le medie, soft per Sainz.

14.47 Vettel sale in settima piazza, rischia Sainz che ora è nono!

14.45 Ricordiamo che Norris ha utilizzato gomme soft, così come Leclerc, Perez e Sainz. Medie per Hamilton, Bottas e Verstappen.

14.45 Norris sta facendo la differenza, pensate che rifila 9 decimi al compagno di squadra Ricciardo! Per fortuna l’uomo può ancora risultare determinante rispetto alla macchina.

14.44 La classifica a 6 minuti dal termine della Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:14.718 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.099 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.166 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.258 3

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.380 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.388 3

7 Lance STROLL Aston Martin+0.693 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.705 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.760 3

10 George RUSSELL Williams+0.916 4

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.942 4

12 Fernando ALONSO Alpine+1.262 4

13 Esteban OCON Alpine+1.397 4

14 Nicholas LATIFI Williams+1.463 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin- –

14.43 Leclerc sale in quarta piazza a 0.258 da Norris, solo 8° Sainz a 0.705. Lo spagnolo della Ferrari sta faticando tantissimo.

14.42 CICLONE NORRIS! Il britannico della McLaren, con gomme soft, vola in testa in 1’14″718, 0.099 su Hamilton che però ha utilizzato le medie.

14.42 Ecco le Ferrari con gomme soft a 8 minuti dal termine della Q2.

14.41 Perez (Red Bull), con gomme soft, è 4° a 0.289 da Hamilton. Va detto che il messicano ha trovato traffico.

14.39 1’14″817 per Hamilton, è in testa con 67 millesimi su Verstappen e 0.281 su Bottas. Sono tempi che potrebbero (o dovrebbero) consentire la qualificazione con le gomme medie.

14.38 Anche Max Verstappen con le medie. Le due Ferrari ancora ai box.

14.37 Hamilton e Bottas in pista con gomme medie. Ricordiamo che domani, in gara, i piloti partiranno con il tipo di mescole utilizzate per ottenere il miglior tempo proprio nella Q2.

14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti di durata, altri 5 piloti da eliminare.

14.35 Finora la velocità di punta più alta è stata raggiunta da Norris con la McLaren (motore Mercedes): 291 km/h. Seguono Perez (Red Bull) e Vettel (Aston Martin) a 290 km/h.

14.33 La Mercedes ha subito dettato legge nella Q1, ma la McLaren ha davvero stupito con Norris. La sensazione è che molte scuderie siano salite di colpi rispetto alle prove libere di ieri, mentre la Ferrari potrebbe aver mostrato buona parte del proprio potenziale già al venerdì.

14.31 La Ferrari ha fatto molta fatica nella Q1. Viste le premesse, non sarà una passeggiata di salute accedere alla Q2. Serve un cambio di marcia.

14.30 La classifica della Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:14.672 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.151 3

3 Lando NORRIS McLaren+0.337 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.437 2

5 Esteban OCON Alpine+0.713 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.723 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.734 3

8 Charles LECLERC Ferrari+0.741 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.787 3

10 Lance STROLL Aston Martin+0.850 2

11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.876 2

12 Nicholas LATIFI Williams+0.981 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+0.997 3

14 George RUSSELL Williams+1.154 3

15 Fernando ALONSO Alpine+1.160 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.302 3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.450 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.607 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.125 3

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

14.29 Eliminati, dalla 16ma alla 20ma posizione, i seguenti piloti: Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin e Tsunoda.

14.28 Russell si qualifica con la Williams! Benissimo anche l’altra Williams di Latifi, 12°!

14.27 Sainz si migliora, ma è solo 7° a 0.734, appena 7 millesimi davanti a Leclerc che è ottavo. Ocon 5° con la Alpine.

14.26 Mercedes in pista con gomme usate.

14.26 Leclerc non entra in pista, la Ferrari si prende un rischio. Il monegasco è sesto, basterà?

14.25 Ed ecco infatti Sainz in pista.

14.24 Mick Schumacher non si migliora e resta fuori. Stroll sale in settima posizione con la Aston Martin. Leclerc e Sainz saranno costretti a tornare in pista per non correre rischi.

14.23 Finora una Q1 tutt’altro che esaltante per la Ferrari. La sensazione è che la McLaren abbia qualcosa in più con Norris. Ma attendiamo il verdetto finale per esprimerci.

14.22 La classifica a 5 minuti dal termine della Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:14.672 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.283 2

3 Lando NORRIS McLaren+0.337 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.437 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.723 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.741 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.876 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.880 2

9 Esteban OCON Alpine+0.899 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.997 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.245 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.333 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.410 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.450 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.503 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.676 3

17 Nicholas LATIFI Williams+1.735 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.125 3

19 George RUSSELL Williams+2.974 3

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

14.21 Si migliorano le Mercedes. 1’14″672 per Bottas, 2° Hamilton a 0.283.

14.20 Perez sale in quinta posizione. 10° Vettel, 11° Alonso, 13° Giovinazzi, 14° Raikkonen, 15° Schumacher.

14.19 Pazzesco Norris, si porta in seconda piazza con la McLaren ad appena 83 millesimi da Bottas! Non una buona notizia per la Ferrari. 3° Verstappen, 4° Hamilton, 5° Leclerc a 0.632, 6° Ocon, 7° Sainz a 0.739.

14.18 Miglior tempo di Bottas in 1’14″926. 2° Verstappen a 0.183, 3° Hamilton a 0.260.

14.16 Tutti in pista con gomme soft. Ci sarà tanto traffico.

14.15 SI RIPARTE! 12 minuti al termine della Q1.

14.13 Arriva la comunicazione ufficiale: si riparte alle 14.15.

14.12 Il carroattrezzi sta portando via la AlphaTauri di Tsunoda andata in frantumi. Tra non molto si dovtrebbe riprendere.

14.10 Sinora solo cinque piloti avevano ottenuto un tempo cronometrato. Questa la classifica:

1 Lance STROLL Aston Martin 1:16.082 1

2 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +0.107 1

3 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +0.724 1

4 George RUSSELL Williams +1.564 1

5 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +1.724 1

14.09 Mancano 12 minuti al termine della Q1. Tsunoda ha esagerato in frenata, è andato in testacoda e poi ha sbattuto contro le barriere.

14.08 Il giapponese Tsunoda sta bene, è sceso subito dalla macchina.

14.06 BANDIERA ROSSA! Incidente per Tsunoda alla Variante Alta, AlphaTauri distrutta!

14.05 Errore di Vettel alle Acque Minerali nel corso del suo primo tentativo con la Aston Martin.

14.05 Tutti in pista tranne le Red Bull e Latifi (Williams).

14.03 1’16″806 il tempo di Mick Schumacher, rifila un secondo secco a Mazepin.

14.03 Ecco anche le Ferrari. Gomme soft per tutti.

14.03 Dentro anche le Alfa Romeo.

14.02 Per ora attendono tutti gli altri team.

14.01 Subito in pista le Haas di Mazepin e Mick Schumacher. Vedremo se anche oggi il russo incapperà in un testacoda…

14.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche! Cielo nuvoloso a Imola, ma non dovrebbe piovere. Anche se un’oretta fa qualche goccia è caduta.

13.56 Per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) l’obiettivo principale è superare la Q1. Raggiungere la Q3 sarebbe un sogno.

13.55 Sarà duello Mercedes-Verstappen per la pole. Per la Ferrari l’obiettivo massimo sembra la seconda fila, ma chissà che Charles Leclerc non riesca a stupirci…

13.54 Si disputeranno tre turni di qualifiche. La Q1 durerà 18 minuti, la Q2 15, la Q3 12. In ogni turno verranno eliminati gli ultimi 5 classificati.

13.53 Sono cinque i piloti in attività a vantare un podio a Imola:

2 (1-1-0) – ALONSO Fernando

1 (1-0-0) – HAMILTON Lewis

1 (0-1-0) – RÄIKKÖNEN Kimi

1 (0-1-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel

13.50 In ben 5 occasioni il giro più veloce è stato firmato da un pilota italiano. Riccardo Patrese lo ha fatto nel 1983 (Brabham) e nel 1992 (Williams). Nel mezzo, l’impresa è riuscita anche a Michele Alboreto (1985, Ferrari); Teo Fabi (1987, Benetton) e Alessandro Nannini (1990, Benetton).

13.48 Michael Schumacher è il solo uomo ad aver realizzato per 5 volte il giro più veloce in gara (1998, 1999, 2003, 2004, 2005).

13.47 Nelson Piquet può vantarsi di essere l’unico pilota ad aver vinto due Gran Premi diversi in quel di Imola. Il brasiliano si impose nel 1980, quando il Gran Premio d’Italia, primeggiando poi anche nel Gran Premio di San Marino 1981. In linea puramente teorica, potrebbe essere eguagliato da Fernando Alonso.

13.45 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto è Nelson Piquet, il quale sia nel 1980 che nel 1981 si impose partendo per 5°. Il brasiliano è dunque il solo uomo in grado di primeggiare a Imola scattando dalla terza fila. Questo fa capire l’importanza delle qualifiche su questo circuito.

13.42 In 8 occasioni (28,6%) il vincitore è partito dalla seconda fila.

13.41 In 18 occasioni (64,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

13.39 In 9 occasioni (32,1%) il vincitore è partito dalla pole position a Imola.

13.37 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla McLaren con 9 pole-position. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position a Imola anche Ferrari (6), Williams (4) e Mercedes (1).

13.35 Nessun pilota italiano è mai partito dalla pole position a Imola.

13.32 La velocità di punta maggiore delle FP3 è stata toccata da Russell con la Williams (dunque motore Mercedes): 289 km/h. Seguono Tsunoda (AlphaTauri) e Ricciardo (McLaren) a 286 km/h.

13.30 Ci sono due uomini attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a Imola. Curiosamente, sono entrambi finlandesi, poiché si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Valtteri Bottas (2020).

13.27 Per la cronaca, 8 pole position nello stesso GP sono ancora oggi record assoluto per la Formula Uno. Il primato è stato eguagliato nel corso degli anni solo da Michael Schumacher in Giappone e Lewis Hamilton in Australia.

13.24 Il pilota che ha ottenuto più pole-position in carriera ad Imola è Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994). Come si può facilmente notare, il brasiliano detiene anche il primato pole consecutive, avendone conquistate 7 di fila!

13.22 Qualche minuto fa è caduta qualche goccia di pioggia, ma ora è già rispuntato il sole.

13.18 I risultati delle FP3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:14.958 6

2 Lando NORRIS McLaren +0.456 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.557 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.593 5

5 Charles LECLERC Ferrari +0.780 5

6 Pierre GASLY AlphaTauri +0.932 4

7 Carlos SAINZ Ferrari +0.950 5

8 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.950 6

9 Fernando ALONSO Alpine +1.228 4

10 Esteban OCON Alpine +1.270 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.272 4

12 Lance STROLL Aston Martin +1.287 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren +1.295 3

14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.431 4

15 George RUSSELL Williams +1.469 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.490 3

17 Nicholas LATIFI Williams +1.579 4

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.654 4

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.845 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.440

13.15 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.00 inizieranno le qualifiche del GP di Emilia-Romagna 2021 ad Imola.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 2021. Sullo splendido tracciato di Imola, team e piloti affilano le armi in vista delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Si incomincia alle ore 14.00 con la Q1, con le emozioni che non mancheranno sullo storico circuito romagnolo.

Dopo la FP3 disputata questa mattina, abbiamo assistito alla conferma di uno straordinario Max Verstappen, che ha spinto la sua Red Bull fino all’1:14.958. Un crono sensazionale, dato che ha rifilato 456 millesimi a Lando Norris (McLaren) e 557 a Lewis Hamilton (Mercedes). Quarto Sergio Perez (Red Bull) a 593, mentre è buono quinto Charles Leclerc (Ferrari) a 780. Stupisce anche Pierre Gasly, sesto con le gomme medie, con una Alpha Tauri davvero profeta in patria, con soli 932 millesimi di distacco. Valtteri Bottas chiude ottavo a 950 con la seconda Mercedes, mentre Carlos Sainz (Ferrari) è proprio a braccetto con il finlandese.

Nella prima qualifica della stagione, disputata a Sakhir, è stato Max Verstappen a dominare la scena davanti alle due Mercedes. Sarà così anche sulle rive del Santerno? L’olandese cerca il bis, grazie anche ad una RB16B che appare davvero la migliore vettura di questo primo scorcio di stagione, ma la W12 di Brackley sembra già avere mosso passi in avanti importanti sotto forma di un avantreno più stabile.

Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna scatteranno alle ore 14.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Formula Uno sul tracciato di Imola.

