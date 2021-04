Ancora una giornataccia per Valtteri Bottas, che manca completamente l’obiettivo minimo nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Il portacolori della Mercedes, infatti, non solo non centra la pole position come un anno fa (che va al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton), non solo manca la prima fila, ma chiude addirittura all’ottavo posto il suo sabato di Imola.

Poco, davvero troppo poco per il finlandese, che si ferma a 487 millesimi dalla prima posizione e, per giunta, dal suo vicino di box. Non propriamente il risultato che si aspettava il nativo di Nastola. Una delusione davvero notevole, specialmente se si pensa che il circuito romagnolo è uno di quelli meno semplici quando si parla di sorpassi.

“Nella Q3 mi sentivo pronto per la battaglia – conferma al sito finlandese mtvuutiset – ma sul più bello ho completamente perso il grip della mia vettura a livello di retrotreno. Non sono stato in grado di realizzare il tempo che avrei voluto ma, davvero, non so cosa sia successo. Tra Q1 e Q2 la macchina andava bene, mi sentivo in fiducia. Quando siamo arrivati al momento decisivo, invece, è cambiato tutto. Nella parte posteriore non c’era stabilità, non mi fidavo al 100% nell’ingresso di curva”.

Il nativo di Nastola prosegue nella sua analisi sul suo sabato in riva al Santerno, puntando l’attenzione in direzione del Gran Premio di domani: “Peccato, perché per tutto il weekend mi sono sentito in forma su questa pista. Domani in gara, a questo punto, dovrà lottare e combattere per emergere. Spero che i problemi messi in mostra oggi non si ripresentino, perché non avevo mai sentito una sensazione simile in ingresso curva”.

