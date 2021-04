VIDEO F1, GP Imola 2021: highlights prove libere. Mercedes in luce, la Ferrari risponde. Incidente Leclerc

Oggi sono andate in scena le prove libere 1-2 del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola. Le Mercedes si sono messe in luce come da pronostico della vigilia, facendo la differenza con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Frecce d’Argento non hanno però fatto il vuoto e le Ferrari non sono così lontane: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono piaciuti sul passo e sul giro secco, facendo capire di potersi togliere delle soddisfazioni in questo intenso fine settimana in terra italiana.

Charles Leclerc si è però reso protagonista di un incidente a tre minuti dalla bandiera a scacchi nella FP2. Il monegasco ha infatti perso il controllo della sua Ferrari ed è andato a sbattere contro il muro alla curva Rivazza 2, tra l’altro dopo aver ottenuto il quinto tempo del pomeriggio appena alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz. Max Verstappen è invece rimasto appiedato dalla sua Red Bull e non è riuscito a dire la sua nella seconda sessione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere 1-2 del GP di Imola 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GP IMOLA F1 2021

Foto: Lapresse