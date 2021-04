Griglia di partenza F1, GP Imola: Hamilton in pole-position. Leclerc ottimo 4° con la Ferrari, Sainz 11°

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul celeberrimo circuito di Imola. Primo appuntamento in Italia per questa intensa stagione, i piloti hanno potuto beneficiare di condizioni meteo praticamente perfette e, sotto il sole, il britannico ha timbrato un ottimo 1:14.411 che gli permetterà di scattare al palo nella gara di domani. Le qualifiche hanno naturalmente definito l’intera griglia di partenza in vista del Gran Premio.

L’alfiere della Mercedes ha ottenuto la 99ma pole position della carriera e precede di un soffio le due Red Bull. Il messicano Sergio Perez è strepitoso secondo ad appena 35 millesimi di distacco, l’olandese Max Verstappen è terzo a 87 millesimi ed è stato battuto per la prima volta dal compagno di squadra. La Ferrari può gioire per il bellissimo quarto posto di Charles Leclerc: il monegasco accusa 0.329 dal leader e domani proverà a lottare per un risultato di rilievo. L’alfiere della Rossa ha preceduto l’AlphaTauri di Pierrre Gasly e le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Soltanto ottava l’altra Mercedes di Valtteri Bottas.

L’altra Ferrari è stata purtroppo eliminata in Q2. Lo spagnolo Carlos Sainz ha infatti subito il taglio nel secondo segmento delle qualifiche, non riuscendo a trovare il giro buono per entrare nella sessione più importante. Il figlio d’arte, alla sua prima uscita italiana al volante della Rossa, scatterà dall’undicesima piazzola e dovrà cercare una difficile rimonta in gara, con la possibilità di scegliere la mescola di gomme su cui partire.

Attardati anche gli ex Campioni del Mondo: Sebastian Vettel 13mo con la Aston Martin, Fernando Alonso 15mo con la Alpine, Kimi Raikkonen 16mo con la Alfa Romeo appena davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Di seguito la griglia di partenza del GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1, e il risultato delle qualifiche di Imola. La gara è in programma domenica 18 aprile alle ore 15.00.

GRIGLIA DI PARTENZA GP IMOLA F1 2021

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Pierre Gasly (AlphaTauri)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. George Russell (Williams)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Nicholas Latifi (Williams)

15. Fernando Alonso (Alpine)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

RISULTATO QUALIFICHE GP IMOLA F1 2021

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:14.411 8

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.035 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.087 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.329 6

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.379 6

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.415 7

7 Lando NORRIS McLaren+0.464 5

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.487 8

9 Esteban OCON Alpine+0.799 7

10 Lance STROLL Aston Martin- – 6

11 Carlos SAINZ Ferrari- – 5 Q2

12 George RUSSELL Williams- – 5 Q2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 5 Q2

14 Nicholas LATIFI Williams- – 4 Q2

15 Fernando ALONSO Alpine- – 5 Q2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 3 Q3

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 3 Q3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3 Q3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3 Q3

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1 Q3

Foto: Lapresse