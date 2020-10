DIRETTA Giro d’Italia, Porto Sant’Elpidio-Rimini LIVE: Sagan e Demare si giocano la maglia ciclamino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Quella di oggi sarà una frazione quasi completamente pianeggiante tra Porto Sant’Elpidio e Rimini, per un totale di 182 chilometri da affrontare nella sua quasi interezza sulla costa adriatica marchigiana e romagnola. Con ogni probabilità la giornata odierna sarà dedicata ai velocisti.

L’unica deviazione che il gruppo effettuerà, dopo lo sprint intermedio di Pesaro, sarà quella verso la scalata del Monte San Bartolo, un GPM di quarta categoria, ma molto lontano dal traguardo. A poco meno di 40 chilometri dalla fine ci sarà un altro traguardo volante, quello di Coriano. La città di Santarcangelo di Romagna condurrà il gruppo a Rimini. Attenzione al finale, caratterizzato da continui cambi di direzione con l’ultima curva posizionata a 600 metri dalla fine.

Poker alla portata della maglia ciclamino Arnaud Démare (Groupama-FDJ), favorito d’obbligo per la giornata odierna con il trionfatore di ieri Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), che ha messo nel mirino la classifica a punti in questo distacco tra di lui e il francese che si assottiglia sempre di più. Dopo il ritiro forzato di Michael Matthews per la positività al Covid-19, cambia il resto del parterre dei favoriti per la vittoria di tappa, in cui spiccano azzurri del calibro di Elia Viviani (Cofidis), se non Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) o Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step); anche se il canturino ha in squadra uno sprinter del calibro del colombiano Alvaro Hodeg.

In casa Colombia spicca anche la coppia della UAE Team Emirates formata da Sebastian Molano e Fernando Gaviria, di cui però non si conosce la condizione fisica attuale dopo la caduta di ieri. Tornando agli italiani, quella di oggi potrebbe essere una ghiotta occasione per altri azzurri che si sono già ben espressi nelle volate di questo Giro, ossia: Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale), Fabio Felline (Astana), Enrico Battaglin (Bahrain McLaren), Filippo Fiorelli (Bardiani CSF-Faizanè) e Stefano Oldani (Lotto Soudal).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 11.30, per non perdervi neanche un secondo di questa frazione dedicata alle ruote veloci del gruppo. Buon divertimento!

Foto: Lapresse