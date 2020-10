Giro d’Italia 2020 oggi, Porto Sant’Elpidio-Rimini: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI

Oggi, mercoledì 14 ottobre, andrà in scena l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020, una frazione quasi completamente pianeggiante tra Porto Sant’Elpidio e Rimini, per un totale di 182 chilometri da affrontare nella sua quasi interezza sulla costa adriatica marchigiana e romagnola. L’unica deviazione sarà quella verso la scalata del Monte San Bartolo, un GPM di quarta categoria, ma molto lontano dal traguardo. I due sprint intermedi di giornata sono posizionati a Pesaro e Coriano. La città di Santarcangelo di Romagna condurrà il gruppo a Rimini. Attenzione al finale, caratterizzato da continui cambi di direzione con l’ultima curva posizionata a 600 metri dalla fine.

La frazione odierna prenderà il via alle ore 12.15, e terminerà alle ore 16.30. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 12.25, su Rai Sport dalle ore 11.20 per Villaggio di partenza e alle ore 12.20 con Anteprima Giro; successivamente ci si trasferirà su Rai Due per Giro in diretta dalle ore 14.00, e il Processo alla tappa dalle ore 16.30 circa. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale dell’undicesima tappa del Giro 2020 dalle ore 11.30.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2020: PORTO SANT’ELPIDIO-RIMINI

Mercoledì 14 ottobre

Partenza: ore 12.15

Arrivo: ore 16.30

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.20, Rai Due dalle ore 14.00, Eurosport 2 dalle ore 12.25

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 11.30

