LIVE Sinner-Tsitsipas, Masters1000 Roma in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tsitsipas, secondo turno del Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2020, uno dei tornei ATP più importanti del circuito e che si sta disputando in questi giorni a Roma. Il nostro Jannik Sinner ha superato agevolmente il primo turno, liberandosi in appena 1h05m del francese Benoit Paire, non ancora in forma e al rientro dopo la positività riscontrata al coronavirus.

Per Stefanos Tsitsipas si tratta invece dell’esordio nel torneo: il numero 6 al Mondo arriva alla competizione italiana dopo la cocente delusione degli US Open, dove il greco è stato eliminato dal croato Borna Coric ai sedicesimi di finale al termine di una strenua battaglia durata cinque set. La sfida odierna tra Sinner e Tsitsipas vede sicuramente favorito l’ellenico, ma l’altoatesino ha dimostrato nella sua ancor breve carriera di poter mettere in difficoltà chiunque con il suo tennis e di certo ce la metterà tutta per continuare nel suo sogno sulla terra battuta romana.

Il match sarà il terzo sul campo del Pietrangeli, in seguito a quello delle 11 tra Belinda Bencic e Danka Kovinic e quello successivo tra Simona Halep e la nostra Jasmine Paolini. Dunque l’incontro che vedrà contrapposti Sinner e Tsitsipas dovrebbe cominciare intorno alle 14, a patto che non ci siano ritardi durante le sfide precedenti.

OA Sport vi invita a seguire la partita in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto su punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

