Internazionali d’Italia 2020, Jannik Sinner sontuoso! Batte Stefanos Tsitsipas in tre set e accede agli ottavi a Roma!

Non ci svegliate dal sogno! Jannik Sinner (n.81 del mondo) si prende la propria rivincita nei confronti del greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del mondo) e lo batte a Roma, nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020. Indubbiamente non una grande prova del greco, decisamente falloso da fondo, ma tanti meriti all’azzurrino capace di rimanere con la testa in questo match, vinto per 6-1 6-7 (9) 6-2. Un successo in cui il fattore mentale, infatti, è contato moltissimo perché, dopo aver perso il secondo parziale (avanti di un break e avendo fallito due match-point), il classe 2001 altoatesino ha fatto vedere di che pasta è fatto, andandosela a prendere con merito questa partita, mettendo in mostra le sue accelerazioni di dritto e di rovescio e con coraggio concludendo sul 6-2. Per la prima volta in carriera Sinner si qualifica per gli ottavi di finale di un Masters 1000 e se la vedrà con il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov (n.15 del seeding) e il giapponese Yoshihito Nishioka (n.50 ATP).

Nel primo set si assiste a una versione troppo brutta per essere vera di Tsitsipas. Il greco non trova letteralmente il campo e Jannik, senza fare cose particolari, fa propri il primo, il quinto e il settimo game in scioltezza. Un Sinner giudizioso ma solido: l’azzurrino conquista il 66% dei punti al servizio e il 50% in risposta, con l’ellenico che ottiene il 33% dei quindici con quest’ultimo fondamentale. Una versione diversa dal solito dell’altoatesino, mentre la testa di serie n.3 colleziona anche tre doppi falli che vanno ad appesantire il quadro di una parziale, favorevole al nostro portacolori (6-1).

Nel secondo set il greco tenta una reazione ma va a corrente alternata. Bravo Jannik prima ad annullare una palla break in apertura e poi a sfruttare la seconda chance sul servizio del rivale, favorito anche da una folata di vento che mette quasi fuori causa Tsitsipas. Si procede dunque coi turni al servizio fino al 5-3. L’altoatesino ha la chance di chiudere in battuta, ma manca di decisione. La tensione blocca il giovane tennista tricolore e il top-10 ne approfitta per pareggiare i conti. Fase critica per Jannik perché poco dopo arriva un altro break in favore dell’ellenico, con l’occasione di servire per aggiudicarsi la frazione. Si gioca con tantissima tensione e anche il n.3 del seeding si fa un po’ prendere dalla situazione e l’azzurrino riesce a protrarre il confronto nel tie-break. In questo caso i ribaltamenti di fronte sono tantissimi e l’apporto della battuta è minimo, per i tanti errori commessi dall’uno e dall’altro giocatore. Alla fine è il greco a spuntarla 11-9, con l’italiano che deve rammaricarsi per la mancata concretizzazione di due palle match.

Nel terzo set, dopo una piccola pausa, ci si chiede quale sarà la reazione di Sinner. Ebbene, l’altoatesino gioca da campione, spingendo coi due fondamentali da fondo e sorprendendo il suo rivale. Arriva il doppio break e un 4-0 che non ammette repliche. Il n.81 ATP impara la lezione in fretta e non trema stavolta al servizio perché sul 6-2 completa l’opera, lasciandosi andare anche a un gesto di esultanza inconsueto per lui.

Foto: LaPresse