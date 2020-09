Internazionali d’Italia 2020, l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale

Jannik Sinner può proseguire la sua avventura agli Internazionali d’Italia 2020. L’altoatesino ha compiuto una bellissima impresa sconfiggendo il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas. L’azzurro ha liquidato il numero 6 del mondo in tre set e si è così qualificato agli ottavi di finale sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il 19enne tornerà in campo venerdì 18 settembre per fronteggiare il vincente del confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il giapponese Yoshihito Nishioka (il confronto è in programma nel tardo pomeriggio odierno).

Il 29enne Dimitrov è l’attuale numero 22 del ranking ATP, ma in passato è stato anche numero 3. Recentemente è estato eliminato al secondo turno del Masters di Cincinnati e degli US Open perdendo sempre contro l’ungherese Marton Fucsovics. Il bulgaro ha in passato raggiunto la semifinale a Roma, ma ha vinto soltanto una volta su quattro al secondo turno (due anni fa si arrese a un altro giapponese, Kei Nishikori). Il 24enne Nishioka è invece il numero 50 del ranking ATP ha battuto al primo turno Miomir Kecmanovic, non ha mai vinto due partite consecutive sulla terra battuta nel circuito maggiore. Dimitrov è il favorito della vigilia, ma indipendentemente dall’avversario Sinner se la potrà giocare con chiunque.

Foto: Lapresse