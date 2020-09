Internazionali d’Italia 2020, Rafael Nadal: “Non prendo mai Roma come una preparazione per qualcos’altro”

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, mercoledì 16 settembre, è scattato il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile con i primi otto incontri: il derby spagnolo premia il numero 2, Rafael Nadal, che si sbarazza di Pablo Carreño Busta con un duplice 6-1.

Così lo spagnolo all’ANSA: “Non prendo mai Roma come una preparazione per qualcos’altro. Roma è uno dei tornei più importanti e storici del nostro sport, quindi sono sempre venuto qui con la massima motivazione possibile. Quest’anno, ovviamente, la situazione è diversa, ma continuerò a fare del mio meglio“.

Loading...

Loading...

Conclude: “E’ stata una bella sensazione tornare là fuori. Non è bello giocare senza gli spettatori, perché l’energia dei tifosi è impossibile da descrivere. Ma per me, almeno, oggi è stato un ritorno molto positivo. Ho giocato una partita molto solida. Forse Pablo era un po’ stanco dopo New York, ma pensando a me stesso, ho giocato una partita molto solida e seria, sono felice“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse