Internazionali d’Italia 2020, risultati 16 settembre tabellone femminile: vince Victoria Azarenka. Non restano azzurre in gara

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, mercoledì 16 settembre, si è concluso il primo turno del tabellone principale di singolare femminile, e si sono disputati i primi otto incontri del secondo turno, che verrà completato domani, con le ultime otto sfide. Sconfitta Jasmine Paolini, non restano azzurre in tabellone.

Per il primo turno la bielorussa Victoria Azarenka batte la statunitense Venus Williams per 7-6 6-2, mentre per il secondo turno la romena Simona Halep supera Jasmine Paolini per 6-3 6-4, infine l’ucraina Dayana Yastremska rimonta e batte la statunitense Amanda Anisimova per 4-6 7-6 6-4.

La kazaka Elena Rybakina batte la boema Marie Bouzkova con lo score di 7-5 7-6, mentre nell’ultimo match serale giocato sul Centrale l’ucraina Elina Svitolina supera la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-3 7-6, infine la montenegrina Danka Kovinic liquida l’evetica Belinda Bencic ccon il punteggio di 6-3 6-1.

La belga Elise Mertens elimina la polacca Magda Linette con un netto 6-2 6-4, mentre la russa Anna Blinkova supera in rimonta l’iberica Aliona Bolsova Zadoinov per 4-6 6-1 7-6, infine il derby boemo sorride a Karolina Pliskova, che batte la connazionale Barbora Strýcová con un duplice 6-3.

RISULTATI FEMMINILI 16 SETTEMBRE

Primo turno

Victoria Azarenka batte Venus Williams 7-6 6-2

Secondo turno

Simona Halep batte Jasmine Paolini 6-3 6-4

Dayana Yastremska batte Amanda Anisimova 4-6 7-6 6-4

Elena Rybakina batte Marie Bouzkova 7-5 7-6

Elina Svitolina batte Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 7-6

Danka Kovinic batte Belinda Bencic 6-3 6-1

Elise Mertens batte Magda Linette 6-2 6-4

Anna Blinkova batte Aliona Bolsova Zadoinov 4-6 6-1 7-6

Karolina Pliskova batte Barbora Strýcová 6-3 6-3

Foto: LaPresse