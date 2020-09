Berrettini-Travaglia, Internazionali d’Italia 2020: orario, programma, tv, streaming

Avvio da sogno degli Internazionali d’Italia 2020 per i colori azzurri in campo maschile, con otto giocatori qualificati per il secondo turno e la certezza di avere un tennista italiano ai quarti di finale sui campi del Foro Italico. Sarà però necessario un derby agli ottavi tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia per stabilire chi rappresenterà sicuramente il Bel Paese tra i migliori otto del Masters 1000 capitolino. Il romano, n.8 ATP, parte coi favori del pronostico dopo aver battuto agevolmente l’argentino Coria all’esordio, ma il 28enne nativo di Ascoli è in grande forma ed è pronto a dare battaglia avendo già dimostrato il suo valore con due ottime vittorie ottenute contro l’americano Fritz ed il croato Coric.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis, si disputerà nella giornata di venerdì 18 settembre e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 201 o 204), mentre la diretta streaming del match sarà disponibile su Sky Go e NowTv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito la programmazione del derby azzurro Berrettini-Travaglia agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2020:

PROGRAMMA BERRETTINI-TRAVAGLIA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020

Venerdì 18 settembre

Matteo Berrettini-Stefano Travaglia (campo e orario da definire)

DIRETTA TV – Sky Sport Uno o Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: Lapresse