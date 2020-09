Jannik Sinner batte Tsitsipas: “Sapevo di potercela fare. Mentalmente sono cresciuto”

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020 grazie alla bellissima vittoria sul greco Stefanos Tsitsipas, attuale numero 6 al mondo. L’azzurro ha regolato il fortissimo ellenico in tre set e può così proseguire la sua avventura sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, al prossimo turno se la dovrà vedere o contro il bulgaro Dimitrov o contro il giapponese Nishioka.

Il 19enne ha giocato molto bene contro un avversario di grande rango e ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Non era facile perché io sono partito molto solido. Sapevo che lui faceva la prima partita sulla terra, sapevo che faceva fatica e l’ho fatto giocare di più nel primo set e fino al 5-2. Poi ho messo qualche seconda, lui ha fatto un paio di risposte buone. Poi sono state bravo sul 6-5 e vedere cosa succedeva nel tie-break, abbiamo sbagliato entrambi perché c’erano tensione e vento. Nel terzo set sono stato molto forte mentalmente perché non era la cosa più semplice ripartire“.

Jannik Sinner ha proseguito: “L’obiettivo resta sempre quello di migliorarsi. L’anno scorso era più un test, quest’anno sapevo di poterlo battere e di giocare a un livello pari. Non metto in dubbio che sono migliorato, con tutte le ore di allenamento. Io e il mio team siamo molto contenti di crescere sempre“. A concludere: “In cosa sono migliorato? In tante cose. Oggi stavo molto sul servizio e sul cambiarlo, siamo migliorati molto. Credo che mentalmente, anche come persona, sono cresciuto. Non dico che mi sono migliorato solo col dritto o col rovescio perché in un anno puoi fare tanto, poi quest’anno abbiamo fatto tanto lavoro: non si vede ancora in campo, ma sarà una questione di tempo“.

Foto: Valerio Origo