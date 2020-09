Internazionali d’Italia 2020: Jannik Sinner, ora il vero esame di maturità contro avversari più alla portata

Jannik Sinner si sta facendo largo con grande determinazione negli Internazionali d’Italia 2020. Il giovane altoatesino ha superato al primo turno un nervosissimo Benoit Paire mentre nel secondo ha regolato al terzo set Stefanos Tsitsipas, che lo aveva eliminato nella scorsa edizione del Masters 1000 che si gioca sui campo del Foro Italico.

Ora, però, arriva la fase più interessante e complicata del torneo. Agli ottavi Sinner si troverà difronte Grigor Dimitrov. Il numero 22 del ranking Atp è un avversario non proprio semplice da affrontare, anche se sulla terra rossa generalmente non si trova a proprio agio. Il bulgaro ha superato all’esordio agli Internazionali d’Italia 2020 Gianluca Mager e nel turno successivo Yoshihito Nishioka entrambi con un netto 2-0. Questo significa che il 19enne nativo di San Candido non dovrà abbassare la guardia e mettere in campo il meglio del proprio repertorio.

Laddove Sinner dovesse rispettare il pronostico contro Dimitrov, visto che il numero 81 del ranking ATP parte con i galloni di favorito, nei quarti potrebbe affrontare uno tra Fabio Fognini e Denis Shapovalov. In entrambi i casi per l’altoatesino si tratterebbe di un match decisamente complicato. Per quanto concerne il ligure bisognerà capire in che condizioni arriverà alla sfida, a patto che batta Ugo Humbert, mentre il canadese, non sempre a suo agio sulla terra rossa, potrebbe rappresentare un ostacolo ancor più complesso da superare.

Guardando con grande fiducia ancora più avanti, molto verosimilmente ci sarà Rafael Nadal ad attendere Sinner in semifinale. In questo caso, ovviamente, si tratterebbe di una partita ai limiti dell’impresa in considerazione della supremazia mostrata dal campione maiorchino sulla terra, non a caso il numero 2 del mondo ha trionfato per ben nove volte agli Internazionali d’Italia.

Foto: Lapresse