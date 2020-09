Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking Atp? L’azzurro scala la classifica con gli ottavi a Roma!

Ottavi di finale a Roma, a 19 anni: per Jannik Sinner, l’obiettivo è arrivato con la seconda vittoria in carriera su un top ten. Stefanos Tsitsipas è stato sconfitto per 6-1 6-7(9) 6-2, in quella che si è rivelata essere la rivincita del match giocato sul Campo 1 lo scorso anno, sempre al secondo turno. Il greco abbandona dunque subito il Foro Italico, mentre per l’azzurro c’è un nuovo recupero nel ranking mondiale.

Sinner, infatti, con questo successo risale in maniera virtuale al numero 73 del ranking ATP, con 788 punti, subito dietro a Stefano Travaglia e vicino alla sua miglior classifica di numero 68. Questa verrebbe migliorata con un eventuale approdo ai quarti, dei quali però è ancora presto per parlare, innanzitutto perché l’avversario, in questo momento, non è ancora noto (uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il giapponese Yoshihito Nishioka, più tardi impegnati sul Grandstand).

Con Sinner diventano tre gli azzurri qualificati agli ottavi di finale, dato che ci erano già riusciti, nella giornata, Matteo Berrettini e Travaglia, che saranno protagonisti di uno scontro fratricida (eventualità, questa, che non può esserci per nessun altro dei nostri portacolori a questo punto del torneo).

Foto: LaPresse