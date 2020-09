LIVE Sinner-Tsitsipas 6-1, (9) 6-7, 6-2, Masters1000 Roma in DIRETTA: impresa magistrale! Come cambia il ranking e prossimo avversario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Loading...

Loading...

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER AGLI OTTAVI DI FINALE? DATA, PROGRAMMA, ORARIO

CHI SARA’ IL PROSSIMO AVVERSARIO DI JANNIK SINNER?

LE DICHIARAZIONI DI JANNIK SINNER: “NELL’ULTIMO ANNO SONO MIGLIORATO”

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

FINITA! Sinner batte Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) al termine di un match dominato. L’italiano vola dunque agli ottavi di finale dove incontrerà il vincente tra Dimitrov e Nishioka.

6-2 Prima vincente e vittoria per Sinner!

40-0 Servizio e dritto vincente per Sinner, tre match point!

30-0 Lungo il dritto del greco.

15-0 Scappa la risposta a Tsitsipas.

5-2 Secondo servizio vincente consecutivo dell’ellenico, Sinner ha ora la prima chance di chiudere i giochi.

40-15 Prima al centro vincente per Tsitsipas.

30-15 Volèe del greco che respinge bene il passante di Sinner.

15-15 Rovescio in emergenza di Sinner in rete.

0-15 Doppio fallo per Tsitsipas, il sesto della partita.

5-1 Palla corta deliziosa di Sinner che tiene la battuta a zero!

40-0 Prima vincente per un irresistibile Sinner!

30-0 Spinge sull’acceleratore e viene in avanti l’azzurro, non riesce il passante a Tsitsipas.

15-0 Rimbalza tanto la seconda di Sinner, Tsitsipas sorpreso non colpisce bene.

4-1 Prima vincente giocata dal greco.

40-30 Servizio e schiaffo al volo, prova a farsi vedere Tsitsipas.

30-30 Sinner spinge con il dritto e Tsitsipas non può nulla.

30-15 Tentativo svogliato di palla corta di Tsitsipas che resta cortissima, psicologicamente a terra il greco.

30-0 Prima vincente di Tsitsipas.

15-0 Rovescio di Sinner out dopo la deviazione del nastro.

4-0 Tsitsipas preso a pallate da Sinner in questo momento, il greco non sta capendo niente!

40-0 Out la risposta del greco.

30-0 Il pallonetto tentato da Tsitsipas termina in corridoio.

15-0 Servizio e rovescio a prendere in contropiede l’avversario, insegna Jannik Sinner!

3-0 Tsitsipas tenta il serve and volley ma Sinner gioca una buona risposta e al greco non riesce la volèe. Doppio break di vantaggio per l’altoatesino!

15-40 Ace con la seconda di Tsitsipas, costretto a prendersi più rischi.

0-40 SINNEEEEEERRR!!! Lungolinea clamoroso , miracolo di Tsitsipas in difesa ma poi con lo smash l’altoatesino chiude il punto.

0-30 Sinner aggredisce Tsitsipas e lo manda fuori giri, personalità da vendere per questo ragazzo!

0-15 Lungo il dritto del greco.

2-0 Fuori la risposta controllata di Tsitsipas e urlo di Sinner che si dà la carica!

40-30 SINNEEEEEEEEEEEEEER!!! Punto senza senso dell’italiano che con un guizzo quasi da terra recupera l’equilibrio e pizzica la riga.

30-30 Sinner fa muovere bene Tsitsipas che non riesce a recuperare.

15-30 Fuori misura il rovescio di Tsitsipas.

0-30 Dritto dell’altoatesino di poco lungo.

0-15 Grandissima difesa di Tsitsipas sullo smash di Sinner, il cui dritto poi finisce in rete.

1-0 STRAORDINARIO SINNER! Vincente in lungolinea dopo aver dominato il punto e break in apertura.

30-40 Sassata di Sinner che costringe Tsitsipas all’errore, che reazione dell’azzurro!

30-30 Scappa via il dritto al greco.

30-15 In corridoio Tsitsipas dopo l’ottima risposta di Sinner.

30-0 Dritto di Sinner sul nastro.

15-0 Gioca bene Tsitsipas che comanda lo scambio e scende a prendersi il punto a rete.

INIZIATO IL TERZO SET.

9-11 NOOOO!! Dritto di Sinner che termina in rete, tutto da ricostruire per l’italiano.

9-10 Fortunato il greco a trovare la riga, rovescio in emergenza di Sinner out.

9-9 Sinner spreca con il dritto una chance ghiottissima! Si gira ancora in parità.

9-8 ACE ESTERNO DI SINNEEEER!! Secondo match point per lui.

8-8 Che coraggio! Dritto a tutto braccio dell’azzurro che lascia di sasso l’avversario.

7-8 Rovescio di Sinner fermato dal nastro.

7-7 Risposta aggressiva di Sinner che termina lunga.

7-6 Passante di Tsitsipas da buona posizione largo di poco, primo match point della partita per Sinner!

6-6 Prima vincente dell’italiano che si salva! Si cambia campo di nuovo.

5-6 Ace per Tsitsipas che ha il set point sul servizio di Sinner.

5-5 Sinner martella con il dritto e Tsitsipas non tiene il ritmo!

4-5 Difesa clamorosa dell’italiano, poi il passante esce di un nulla, Tsitsipas ha due servizi per chiudere il set.

4-4 Stecca la risposta di dritto Tsitsipas, Sinner ha rimesso in piedi il tiebreak!

3-4 Sinner pizzica la riga con la risposta e recupera anche il secondo mini-break!

2-4 Esagera con il dritto Tsitsipas che non trova la riga, un solo mini-break di vantaggio per il greco.

1-4 Rovescio di Sinner in corridoio, ora si fa dura.

1-3 Sinner spreca un altro punto ben costruito spedendo alle stelle il dritto.

1-2 Prima vincente giocata da Tsitsipas.

1-1 SINNEEEEEEEER!! Passante da antologia dell’italiano che si è difeso in modo impeccabile per tutto il punto.

0-1 Sinner si apre alla grande il campo, ma termina in corridoio con il dritto finale.

6-6 Doppio fallo, il secondo set si deciderà al tiebreak!

40-A Lunghissimo il dritto di Tsitsipas, seconda palla break per Sinner.

40-40 Si prende un rischio che paga con la seconda di servizio Tsitsipas.

30-40 Sinner manovra bene e porta Tsitsipas a finire in rete, palla break fondamentale per l’azzurro.

30-30 Erroraccio con il dritto in uscita dal servizio per Tsitsipas.

30-15 Copre bene sul passante di Sinner il greco, il cui gioco sta funzionando molto meglio.

15-15 Lunga la risposta di rovescio dell’altoatesino.

5-6 Rovescio di Sinner in rete, break di Tsitsipas che ha l’occasione di rientrare completamente in partita.

30-40 Nettamente fuori misura il rovescio di Sinner, la partita si sta ribaltando.

30-30 Lungo il rovescio di Sinner, è uscito fuori il vero Tsitsipas che non vuole mollare.

30-15 Stecca con il dritto l’altoatesino.

30-0 Sassata con il dritto di Sinner che non lascia scampo a Tsitsipas.

15-0 Prima e dritto in contropiede per l’italiano.

5-5 Sinner spreca tutto! Due ottime accelerazioni ma al momento di chiudere il punto l’azzurro sciupa, parità ora.

40-30 Servizio e dritto vincente per l’ellenico.

30-30 Dipinge il campo Tsitsipas, che si sta aggrappando alla partita.

15-30 Doppio fallo di Tsitsipas! Sinner di nuovo a due punti dal match.

15-15 In corridoio il dritto in controbalzo del greco.

15-0 Dritto di Tsitsipas che trova un buonissimo angolo.

5-4 Gran difesa di Tsitsipas che mette in crisi Sinner e ottiene il controbreak.

30-40 Rovescio di Sinner in rete, palla break vitale per Tsitsipas.

30-30 Risponde subito con una prima vincente al centro! Due punti per la vittoria.

15-30 Doppio fallo sanguinoso per l’italiano, occhio adesso.

15-15 Seconda profondissima e dritto in contropiede, quanto talento Sinner!

0-15 Troppa foga con il dritto per Sinner, solo nastro.

5-3 Lungo il dritto di Sinner, l’azzurro ora servirà per la vittoria.

40-15 Passante di Sinner largo di un pelo.

30-15 Molto bravo con il dritto in avanzamento Tsitsipas che poi chiude con lo smash.

15-15 Troppo profondo il dritto di Tsitsipas.

15-0 Il tentativo di passante di Sinner termina in rete.

5-2 Di nuovo servizio e smash per l’azzurro che è ad un solo game dalla vittoria!

40-0 Ottima prima di Sinner che chiude il punto con lo smash!

30-0 Stecca la risposta con il dritto Tsitsipas.

15-0 Si apre bene il campo Sinner che costringe il rivale all’errore.

4-2 Il nastro ferma un passante straordinario di Sinner, che sfortuna!

40-30 Lungo il rovescio di Tsitsipas.

40-15 Passante in emergenza dell’altoatesino che non trova il campo.

30-15 Palla corta altissima di Tsitsipas, Sinner si fa trovare pronto a rete e lo punisce.

30-0 Ace trovato dal greco.

15-0 Corto con il rovescio Sinner, ne approfitta Tsitsipas spingendo con il dritto.

4-1 Servizio e dritto a chiudere il game per Sinner!

40-15 Dritto in diagonale molto bello giocato da Tsitsipas.

40-0 Risposta di Tsitsipas che resta corta, Sinner attacca prontamente la rete e raccoglie il punto.

30-0 Stecca il dritto Tsitsipas, il cui nervosismo è tangibile.

15-0 Dritto vincente di Sinner, Tsitsipas sempre in balia del nostro alfiere.

3-1 Risposta di Sinner in corridoio, importante mantenere questo servizio per l’italiano.

40-30 Arriva bene sulla palla corta Sinner, a cui però non riesce la contro-palla corta.

30-30 Spinge alla grande con il dritto Sinner, Tsitsipas poco reattivo nei movimenti.

30-15 Prima vincente per il greco.

15-15 Risposta dell’altoatesino che non trova il campo sulla prima di Tsitsipas.

0-15 Lungolinea di rovescio precisissimo di Sinner!

3-0 Prima vincente di Sinner che conferma il break di vantaggio!

A-40 Cross da fantascienza con il rovescio di Sinner, che punto e in che momento l’ha tirato fuori!

40-40 Forza con il dritto Sinner e non trova il campo, momento delicato per l’italiano.

40-30 Scappa via il rovescio a Sinner che deve rimanere concentrato.

40-15 Vincente di dritto per l’ellenico, solo il secondo della sua partita.

40-0 Sinner con dei colpi violentissimi costringe Tsitsipas all’errore con il dritto.

30-0 Tentativo di palla corta del greco che non supera la rete.

15-0 Dritto di Tsitsipas che si stampa sul nastro.

2-0 Una folata di vento sorprende i giocatori, Sinner si adatta e spinge forte mentre Tsitsipas non riesce a colpire bene la palla! Break per l’italiano.

30-40 Comanda lo scambio Tsitsipas che chiude il punto con lo smash.

15-40 Lunghissimo il rovescio di Tsitsipas, doppia palla break!

15-30 Prova a reagire con la prima di servizio il greco.

0-30 Ancora in avanti Tsitsipas e ancora una brutta volèe, continua il calvario dell’ellenico.

0-15 Scende a rete Tsitsipas al quale non riesce la volèe sul passante di Sinner.

1-0 Fuori giri con il rovescio Tsitsipas, soffre ma tiene il servizio Sinner.

A-40 Difesa da manuale del tennis di Sinner che con uno splendido dritto incrociato lascia di sasso l’avversario!

40-40 Lungo il dritto in lungolinea dell’italiano.

A-40 Sinner bombarda Tsitsipas con una serie di dritti e chiude il punto con lo smash!

40-40 Si salva con una prima vincente Sinner.

30-40 Troppa fretta per l’altoatesino che manda in rete il rovescio.

30-30 Il rovescio di Sinner viene deviato fuori dal nastro.

30-0 Comincia bene il secondo set al servizio Sinner.

INIZIATO IL SECONDO SET.

6-1 Secondo doppio fallo consecutivo! Sinner in appena 30 minuti conquista il primo set!

40-A Doppio fallo di Tsitsipas e set point per Sinner!

40-40 Risposta profondissima dell’azzurro, Tsitsipas sorpreso manda lungo il dritto.

A-40 Dritto di Sinner in rete, buona occasione sprecata.

40-40 Risposta profonda di Sinner e Tsitsipas stecca di nuovo.

40-30 Scappa via il dritto all’ellenico.

40-15 Altra discesa a rete vincente per Tsitsipas.

30-15 Comanda il punto il greco che scende a rete per chiudere in modo attento con la volèe.

15-15 Palla corta larghissima di uno Tsitsipas davvero irriconoscibile.

15-0 Dritto di Sinner che termina in corridoio.

5-1 Parallela con il rovescio cercata da Tsitsipas, palla fermata dal nastro.

40-15 Punto diretto con il servizio per Sinner.

30-15 Stecca con il rovescio Tsitsipas.

15-15 Prima di Sinner che salta tanto e che non viene letta bene da Tsitsipas.

0-15 Dritto di Sinner leggermente lungo.

4-1 Rovescio dell’ellenico in corridoio e doppio break per l’azzurro!

40-A Schiaffo al volo di Tsitsipas sul quale Sinner si inventa un altro passante da paura! Palla break.

40-40 Il nastro sputa indietro il dritto di Tsitsipas.

40-30 Il nastro aiuta Tsitsipas, ma Sinner corre e gioca una palla corta con tanto spin che sorprende il greco.

40-15 Rovescio di Sinner in rete, ha colpito con il corpo troppo in avanti.

30-15 Scappa il dritto a Sinner dopo una strenua difesa di Tsitsipas.

15-15 Il greco reagisce con un ace.

0-15 Passante clamoroso di Sinner! Tsitsipas in balia dell’azzurro.

3-1 Rovescio lungolinea imprendibile giocato dall’italiano che sta variando i colpi con una maestria allucinante.

40-0 Prima e dritto a chiudere, Sinner è semplicemente scatenato!

30-0 Stecca con il dritto Tsitsipas.

15-0 Comincia il turno di battuta con un gran servizio Sinner.

2-1 Ancora prima forte e precisa e rovescio a salvare Tsitsipas.

A-40 Contropiede dietro la prima di servizio, sprazzi del vero Tsitsipas a Roma.

40-40 L’ellenico trova un’altra prima vincente.

30-40 Ace ad uscire di Tsitsipas.

15-40 Dritto del greco totalmente fuori misura, altri due break point per Sinner!

15-30 Brutta palla corta di Tsitsipas, Sinner lo punisce ancora a rete!

15-15 Splendida discesa a rete di Sinner che chiude il punto con la volèe.

15-0 Ottimo servizio centrale di Tsitsipas che prova ad entrare nella partita.

2-0 L’italiano chiude il game con una prima vincente, grandissima partenza!

40-15 Servizio forte e dritto al corpo ben giocato da Sinner.

30-15 Rovescio di Tsitsipas fermato dal nastro, il greco appare molto spento.

15-15 Dritto dell’azzurro che pizzica l’incrocio delle righe.

0-15 Rovescio di Sinner in corridoio.

1-0 Con una splendida volèe Sinner conquista il break immediato!

30-40 Tsitsipas annulla le prime due palle break aiutandosi con la prima.

0-40 Tre palle break per l’altoatesino!

0-30 Sinner attacca bene il servizio di Tsitsipas, subito situazione interessante per l’italiano

INIZIA LA PARTITA!

14:23 Si comincia, il primo a servire sarà Tsitsipas.

14:!9 Sinner e Tsitsipas stanno ultimando la fase di riscaldamento, tra non molto si comincia.

14:15 Un verdetto a sorpresa è invece rappresentato dalla vittoria in due set del croato Cilic ai danni del belga Goffin con un doppio 6-2.

14:10 Tra i primi risultati della mattina spicca la vittoria del nostro Berrettini, che si è liberato agevolmente dell’argentino Coria (7-5, 6-1).

14:05 Finita la sfida tra Halep e Paolini: la rumena si è imposta in due set (6-3, 6-4), quindi tra circa 15 minuti comincerà la partita tra Sinner e Tsitsipas.

13:42 La partita comincerà con un po’ di ritardo: l’incontro tra Halep e Paolini è ancora in corso, con la rumena che ha vinto il primo set mentre il secondo è sul punteggio di 2-2.

13:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tsitsipas, secondo turno del Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2020.

Programma di oggi (16 settembre)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tsitsipas, secondo turno del Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2020, uno dei tornei ATP più importanti del circuito e che si sta disputando in questi giorni a Roma. Il nostro Jannik Sinner ha superato agevolmente il primo turno, liberandosi in appena 1h05m del francese Benoit Paire, non ancora in forma e al rientro dopo la positività riscontrata al coronavirus.

Per Stefanos Tsitsipas si tratta invece dell’esordio nel torneo: il numero 6 al Mondo arriva alla competizione italiana dopo la cocente delusione degli US Open, dove il greco è stato eliminato dal croato Borna Coric ai sedicesimi di finale al termine di una strenua battaglia durata cinque set. La sfida odierna tra Sinner e Tsitsipas vede sicuramente favorito l’ellenico, ma l’altoatesino ha dimostrato nella sua ancor breve carriera di poter mettere in difficoltà chiunque con il suo tennis e di certo ce la metterà tutta per continuare nel suo sogno sulla terra battuta romana.

Il match sarà il terzo sul campo del Pietrangeli, in seguito a quello delle 11 tra Belinda Bencic e Danka Kovinic e quello successivo tra Simona Halep e la nostra Jasmine Paolini. Dunque l’incontro che vedrà contrapposti Sinner e Tsitsipas dovrebbe cominciare intorno alle 14, a patto che non ci siano ritardi durante le sfide precedenti.

OA Sport vi invita a seguire la partita in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto su punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS