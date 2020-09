LIVE F1, GP Russia 2020 in DIRETTA: le Mercedes si contendono la pole, Ferrari per la Q3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL PROGRAMMA DELLA F1 DI SABATO 26 SETTEMBRE

15.37 Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per FP3 e qualifiche.

15.35 Ferrari aggrappata alle discrete prestazioni messe in mostra sul giro secco, mentre c’è molto da lavorare per quanto riguarda il passo gara. Nessuna sorpresa al vertice, con Mercedes che prenota l’ennesima prima fila.

15.34 Di seguito la classifica definitiva delle FP2 a Sochi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.519 7

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.267 6

3 Daniel RICCIARDO Renault+1.058 5

4 Carlos SAINZ McLaren+1.204 7

5 Lando NORRIS McLaren+1.328 7

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.371 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.529 5

8 Charles LECLERC Ferrari+1.533 6

9 Esteban OCON Renault+1.620 4

10 Sebastian VETTEL Ferrari+1.664 7

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.691 5

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.723 8

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.942 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.997 6

15 Nicholas LATIFI Williams+2.044 7

16 George RUSSELL Williams+2.056 6

17 Lance STROLL Racing Point+2.108 5

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.210 4

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.534 6

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.339 4

15.32 Bottas chiude la sua simulazione di passo gara con un mostruoso 1’38″7 su gomma dura. Ultimo passaggio in 1’40″3 per Leclerc con gomma gialla.

15.30 Tempi molto simili per le due Ferrari adesso in 1’40” medio-basso. Sventola in questo momento la bandiera a scacchi!

15.29 Purtroppo si alzano subito i tempi di Leclerc, che passa sul traguardo in 1’40″2. Hamilton si lamenta via radio con la squadra per alcune vibrazioni sulla sua W11.

15.27 Finalmente uno squillo Ferrari, con Leclerc che firma un notevole 1’39″5 nel suo primo giro con gomma media.

15.25 Ritmo molto interessante per Gasly su gomma dura: ultimo passaggio in 1’39″6 per il francese dell’AlphaTauri in scia alla Ferrari di Leclerc.

15.24 Pessima finora la simulazione di passo gara della Ferrari. Vediamo adesso quali saranno i crono di Leclerc con gomma media nuova.

15.23 Acuto importante di Verstappen in 1’39″4 con pneumatici a mescola media sulla sua Red Bull in avvio di stint.

15.21 Leclerc in grandissima difficoltà su gomma rossa, con dei tempi davvero molto alti dopo 11 giri su questo set di pneumatici.

15.20 Bottas si ripete in 1’38″6, mentre Hamilton adesso è in pista con gomma morbida per gli ultimi dieci minuti del turno.

15.19 Costante ma abbastanza lento Vettel in questo stint su gomma bianca, con un ritmo mediamente sul piede dell’1:40 medio-alto.

15.18 Mostruoso Bottas in 1’38″6 con gomma hard! Superiorità devastante della Mercedes anche sul passo gara rispetto a tutti gli altri.

15.16 Acuto notevole per Perez in 1’39″8 su gomma dura con la Racing Point. A parità di condizioni, Vettel paga otto decimi rispetto al messicano in questa fase…

15.15 Fantastico il ritmo di Mercedes con mescole più dure: ultimo passaggio sul piede dell’1’39” per Hamilton e Bottas.

15.14 Gomma dura nel secondo stint anche per Perez, Stroll, Vettel e Kvyat.

15.13 McLaren non così brillante sul passo gara. Si profila una grande bagarre tra Renault, Racing Point e Red Bull per il podio.

15.12 Subito molto competitivo Hamilton con gomma media in 1’40″1. Abbastanza costante Verstappen in 1’40” alto sempre con gomma soft dopo 6 giri.

15.10 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.519 7

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.267 5

3 Daniel RICCIARDO Renault+1.058 4

4 Carlos SAINZ McLaren+1.204 6

5 Lando NORRIS McLaren+1.328 5

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.371 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.529 4

8 Charles LECLERC Ferrari+1.533 5

9 Esteban OCON Renault+1.620 3

10 Sebastian VETTEL Ferrari+1.664 6

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.691 4

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.723 7

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.942 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.997 5

15 Nicholas LATIFI Williams+2.044 6

16 George RUSSELL Williams+2.056 4

17 Lance STROLL Racing Point+2.108 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.210 3

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.534 5

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.339 3

15.09 Tempi non esaltanti in questo frangente per le Ferrari, costantemente sopra l’1:40 con gomme morbide.

15.07 Comincia il secondo stint per le Mercedes: gomma dura per Bottas, gomma media per Hamilton.

15.05 Molto bene anche sulla lunga distanza la Racing Point: ultimo giro in 1’39″9 per Perez su gomma morbida.

15.03 Che giro Ricciardo!! 1’39″8 per l’australiano della Renault con gomma soft in avvio di stint. Tempi molto simili per le due Mercedes in 1’40” basso.

15.01 Molto traffico in pista al momento. Vettel si accende con un buon 1’40″8, ma Gasly è più rapido con l’AlphaTauri in 1’40″6.

14.59 Strepitoso Hamilton, il primo a scendere sotto l’1:40 in questa simulazione gara. Buon avvio di stint per Perez in 1’40″3 con la Racing Point.

14.58 Racing Point e Vettel cominciano la simulazione di passo gara su gomma morbida. Secondo passaggio in 1’40″1 per Bottas, mentre Hamilton migliora in 1’40″0.

14.56 Primo giro in 1’40″0 per Bottas su gomma soft, 1’40″5 per Hamilton con la media.

14.55 Strategia differenziata in casa Mercedes, con Bottas su gomma morbida e Hamilton su gomma media.

14.53 Mercedes in anticipo rispetto agli altri nel programma di lavoro: Hamilton e Bottas già in pista per cominciare la simulazione di passo gara.

14.52 Leclerc si è rilanciato per un secondo tentativo di giro veloce, senza riuscire però a migliorare il suo 1’35″052 stampato in precedenza.

14.50 Si chiude di fatto qui la simulazione di qualifica, di seguito la classifica aggiornata:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.519 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.267 4

3 Daniel RICCIARDO Renault+1.058 3

4 Carlos SAINZ McLaren+1.204 4

5 Lando NORRIS McLaren+1.328 3

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.371 2

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.529 2

8 Charles LECLERC Ferrari+1.533 3

9 Esteban OCON Renault+1.620 2

10 Sebastian VETTEL Ferrari+1.664 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.691 2

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.723 5

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.942 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.997 4

15 Nicholas LATIFI Williams+2.044 3

16 George RUSSELL Williams+2.056 2

17 Lance STROLL Racing Point+2.108 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.210 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.534 4

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.339 2

14.49 Bella risposta McLaren dopo una FP1 negativa: Carlos Sainz si porta in quarta piazza a 1.204 dalla vetta, facendo scivolare il compagno di squadra Norris in quinta a 1.328.

14.47 Un altro errore per Max Verstappen, che deve abortire il suo secondo tentativo di time-attack con gomma rossa.

14.45 Buon settimo posto provvisorio per Charles Leclerc, che ferma il cronometro in 1’35″052 anche grazie ad una buona scia sul dritto che porta a curva 13.

14.44 Si lancia in questo momento Leclerc con gomma rossa per il suo primo time-attack.

14.43 Non si migliora Sebastian Vettel al secondo tentativo su gomma soft. Scende in pista finalmente Leclerc con gomma rossa per la sua simulazione di qualifica.

14.41 Terzo Ricciardo!! Renault davvero in grande spolvero oggi sul giro secco a Sochi, mentre Verstappen si inserisce in quinta piazza commettendo però un errore molto evidente in curva 2.

14.39 Leclerc ancora fermo ai box in attesa di effettuare la sua simulazione di qualifica con gomma morbida. Si lanciano nel frattempo Ricciardo e Verstappen.

14.38 VETTEL!!! Quarto tempo per il tedesco della Rossa! 1’35″183 su gomma rossa per Seb, che si piazza alle spalle di Perez e davanti a Ricciardo.

14.37 Stroll si migliora e va in quinta posizione a 2.108 di ritardo dal tempo di Bottas. Si lancia nel frattempo Vettel con gomma morbida.

14.34 Bottas non si rilancia per un terzo time-attack e rientra ai box. Comincia adesso la simulazione di qualifica della Racing Point.

14.33 Bottas in testa!! Il finlandese sbaglia ancora nel T3, ma migliora notevolmente nei primi due settori e taglia il traguardo in 1’33″519 rifilando 267 millesimi a Hamilton.

14.31 Secondo tentativo di time-attack Mercedes: Hamilton fa segnare il record nel T1 e nel T2, poi però va al bloccaggio in curva 13 e finisce lungo dovendo abortire il suo giro veloce.

14.30 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:33.786 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.097 3

3 Daniel RICCIARDO Renault+1.555 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.773 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+2.157 1

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.288 3

7 Lando NORRIS McLaren+2.344 2

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.395 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.408 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.482 1

11 Esteban OCON Renault+2.523 1

12 Charles LECLERC Ferrari+2.552 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.555 1

14 Sebastian VETTEL Ferrari+2.730 2

15 Carlos SAINZ McLaren+2.798 3

16 Lance STROLL Racing Point+3.395 1

17 George RUSSELL Williams+3.482 1

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+3.568 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+3.883 1

20 Nicholas LATIFI Williams+4.051 2

14.27 Vettel di nuovo in pista con gomma bianca. Ferrari sta effettuando presumibilmente delle prove comparative di assetto per capire quale set-up utilizzare sul giro secco.

14.25 Nel terzo settore Bottas ha pagato oltre quattro decimi rispetto a Hamilton, perciò l’impressione è che il finlandese abbia ancora molto margine.

14.24 Hamilton vince questo primo round grazie ad un T3 sensazionale! Il britannico stampa il miglior tempo in 1’33″786 precedendo Bottas di 97 millesimi.

14.23 Comincia la simulazione di qualifica! Entrambe le Mercedes in pista con pneumatici soft.

14.21 Leclerc non si è migliorato al terzo tentativo con gomma media, conservando dunque la 12ma posizione a 1.448 dal leader.

14.20 Verstappen si migliora ma resta in terza posizione a 669 millesimi dalla vetta con gomma gialla. Molto bene Perez, 4° con la Racing Point su gomma dura.

14.18 Si rilancia per un terzo tentativo di giro veloce Charles Leclerc. Rientra ai box invece Vettel, attualmente 14° a meno di due decimi dal tempo del monegasco.

14.17 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:34.890 1

2 Daniel RICCIARDO Renault+0.451 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.894 1

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.175 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.184 2

6 Lando NORRIS McLaren+1.240 1

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.242 1

8 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.291 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.304 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.378 1

11 Esteban OCON Renault+1.419 1

12 Charles LECLERC Ferrari+1.448 1

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.451 1

14 Sebastian VETTEL Ferrari+1.626 1

15 Lance STROLL Racing Point+2.291 1

16 George RUSSELL Williams+2.378 1

17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.464 1

18 Carlos SAINZ McLaren+2.708 2

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.779 1

20 Nicholas LATIFI Williams- – 1

14.15 Testacoda senza conseguenze in curva 13 per Stroll. Leggero miglioramento di Leclerc, che lima due decimi restando però in 12ma piazza a quasi un secondo e mezzo dalla testa.

14.14 Un giro di cool down per i ferraristi, che si rilanciano adesso per un secondo giro veloce. Ottima la Renault con il secondo tempo di Ricciardo a 451 millesimi dalla vetta.

14.13 HAMILTON!! Il britannico batte un colpo e stampa un notevole 1’34″890 con gomma media, rifilando 1.175 a Bottas con una mescola di vantaggio.

14.12 Vettel comincia il suo run in 1’36″740, mentre Leclerc parte con un discreto 1’36″5 su gomma gialla. Ferrari attardate per il momento in questo turno.

14.10 Hamilton si lancia con gomma media, quindi con una mescola di vantaggio sul compagno di squadra Bottas. Strategia differenziata anche in casa Ferrari, con Vettel su gomma dura e Leclerc su mescola media.

14.08 Subito un ottimo giro per Valtteri Bottas, che balza al comando davanti a Norris in 1’36″065 su gomma bianca. Si anima la FP2, scendono in pista anche Hamilton ed entrambe le Ferrari!

14.07 Bottas in pista con gomma dura. Ancora fermo ai box Hamilton con l’altra Mercedes.

14.06 Norris ferma il cronometro in 1’36″130 con la McLaren su gomma gialla, migliorando di quasi 1″ rispetto al proprio miglior tempo della mattinata.

14.04 Primo giro lanciato in corso per Haas e McLaren. Cominciano il programma di lavoro pomeridiano anche Giovinazzi, Bottas e Magnussen.

14.02 Grosjean e Norris sono i primi a scendere in pista in questo turno. Il francese monta gomma hard, mentre il britannico della McLaren è dotato di gomma media.

14.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia in questo momento la seconda sessione di giornata a Sochi per la Formula 1.

13.58 Temperature in aumento rispetto alla FP1 in quel di Sochi per la seconda sessione di libere:

Hello again 👋 The temperatures are on the 🆙 🌡️ FP2 will be under way in a little over 10 minutes…#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/edZ6gBNSNY — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

13.55 La Ferrari va a caccia di riscontri positivi in queste FP2 per raccogliere dati importanti in vista del prosieguo del weekend ed in generale del resto della stagione. La Rossa ha portato a Sochi qualche piccola novità a livello aerodinamico, ma questi aggiornamenti non dovrebbero migliorare esponenzialmente le prestazioni della SF1000.

13.52 A Sochi è sempre importante aspettare le FP2 e soprattutto le FP3 per capire meglio le gerarchie tra i vari team, considerando il notevole e progressivo miglioramento della pista. In mattinata l’asfalto era ancora molto sporco e poco gommato, perciò le prestazioni registrate sinora non sono così significative.

13.49 Vedremo in questa FP2 se Lewis Hamilton sarà in grado di rispondere all’ottimo avvio di weekend del compagno di squadra Bottas. In Russia il finlandese vanta un bilancio di 5-1 in qualifica contro i suoi compagni di team (l’unica sconfitta è arrivata l’anno scorso).

13.45 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori dopo nove round:

1 MERCEDES 325

2 RED BULL RACING HONDA 173

3 MCLAREN RENAULT 106

4 RACING POINT BWT MERCEDES 92

5 RENAULT 83

6 FERRARI 66

7 ALPHATAURI HONDA 53

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

9 HAAS FERRARI 1

10 WILLIAMS MERCEDES 0

13.42 Ricordiamo di seguito la situazione aggiornata del Mondiale 2020 per quanto riguarda la classifica piloti:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 190

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 135

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 110

4 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 63

6 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

7 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 53

8 Charles Leclerc MON FERRARI 49

9 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 44

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 43

11 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 41

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 30

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 17

13.38 Valtteri Bottas ha dominato al mattino con la Mercedes, dimostrandosi a proprio agio sul tracciato di Sochi. Di seguito la classifica completa delle FP1:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.923 13

2 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:35.430 +0.507s 22

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.577 +0.654s 22

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.796 +0.873s 23

5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.965 +1.042s 21

6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:36.061 +1.138s 23

7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:36.230 +1.307s 22

8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:36.254 +1.331s 24

9 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.323 +1.400s 23

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.706 +1.783s 25

11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.896 +1.973s 23

12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:36.970 +2.047s 8

13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.110 +2.187s 28

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.201 +2.278s 17

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.230 +2.307s 23

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:37.430 +2.507s 22

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:37.595 +2.672s 24

18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.649 +2.726s 24

19 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.716 +2.793s 18

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.784 +2.861s 11

13.34 Alle ore 14.00 scatterà una FP2 estremamente importante per capire gli effettivi valori in campo tra i vari team sia sul giro secco da qualifica che sul passo gara.

13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2020, decima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1.

