F1, orario qualifiche 26 settembre: programma GP Russia 2020, tv streaming, guida Sky e TV8

Dopo le due sessioni di ieri, il Mondiale di F1 si prepara per disputare le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2020. Ci si attende grande battaglia tra i muretti di Sochi, una location in cui non è facile superare. Mercedes è l’assoluta favorita per questa tappa del Circus. Ricordiamo infatti che la casa di Stoccarda ha vinto tutte e sei le edizioni di questo Gran Premio. Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc ed il tedesco Sebastian Vettel, insegue insieme alle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del thailandese Alexander Albon, il primo successo in terra russa. Quest’ultimo ha colto al Mugello, sede della prima edizione del GP della Toscana, il primo podio in carriera, un risultato più volte sfiorato in passato.

Il Gran Premio di Russia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (207)e Sky Sport Uno (201). TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) diffonderà le differite della qualifiche che scatteranno alle 14.00 italiane. SkyGo e NowTV vi proporranno il live streaming il turno di domani, mentre OA Sport vi proporrà la diretta testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA QUALIFICHE DEL GP RUSSIA 2020

Sabato 26 settembre

Ore 11.00-12.00 Prove libere 3

Ore 14.00-15.00 Qualifiche

Ore 18.30 – differita su TV8

DOVE SEGUIRE LE QUALIFICHE DEL GP RUSSIA 2020

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse