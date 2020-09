VIDEO F1, tutte le ipotesi per il mercato piloti 2021

Ci sono ancora quattro team che devono definire il proprio line-up per il 2021. Si tratta di Red Bull, Alpha Tauri, Alfa Romeo e Haas. Le opzioni sono innumerevoli e, di conseguenza, può ancora succedere di tutto. Vedremo esordire in Formula Uno Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Shwartzman e Yuki Tsunoda? Kimi Räikkönen proseguirà, oppure si ritirerà? E quale sarà il destino di Antonio Giovinazzi? In questo video si prova a dare una risposta a queste e altre domande in merito al mercato piloti del Circus.

Foto: La Presse