LIVE F1, GP Russia 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale a Sochi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Si preannuncia grande spettacolo su questo circuito caratterizzato da un lungo rettilineo e da una serie di curve a 90 gradi. I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per incominciare la messa a punto sulle proprie monoposto, con l’intento di avvicinarsi all’assetto ottimale in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

Le Mercedes sono le grandi favorite della vigilia, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vogliono fare il vuoto fin da subito. Il britannico, reduce dal successo del Mugello, punta ad allungare ulteriormente in classifica generale in modo da avvicinarsi alla conquista del settimo titolo iridato. Il Campione del Mondo dovrà comunque stare attento al compagno di squadra e a Max Verstappen, pronto a sfruttare ogni occasione con la sua Red Bull. La Ferrari è attesa dall’ennesimo fine settimana di difficoltà: Charles Leclerc e Sebastian Vettel dovranno stringere i denti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede a Sochi. Si inizia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 11.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse