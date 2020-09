Bruttissimo incidente per Nicholas Latifi nelle prove libere 1 del GP di Russia per il Mondiale di F1. Il canadese è finito fuori pista in quel di Sochi. Andiamo a rivivere il suo errore in questo video.

VIDEO F1, GP RUSSIA 2020: BRUTTO INCIDENTE PER LATIFI

Foto: Lapresse