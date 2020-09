F1, Sergio Perez: “Giornata positiva, l’auto ha un buon passo. Sopreso dal caldo. La polemica con il team? Tutto chiarito”

Sergio Perez ha vissuto un bel venerdì. Sul tracciato di Sochi, il messicano si è reso protagonista di prestazioni brillanti, stampando il quarto tempo in mattinata e il sesto nel pomeriggio, dimostrandosi peraltro più competitivo del compagno di squadra Lance Stroll sia sul giro secco che sul passo gara. Questo fatto è particolarmente significativo, poiché il canadese dispone di una Racing Point evoluta, con diverse novità sul piano aerodinamico che invece non sono state montate sulla vettura di Checo. Ciononostante, il trentenne di Guadalajara ha fatto meglio del canadese, togliendosi quindi una bella soddisfazione. Ecco le sue dichiarazioni al termine della giornata odierna.

“Oggi è stata una giornata positiva e ho avuto ottime sensazioni in auto. Stasera analizzeremo tutti i dati, come nostra abitudine, però penso che la vettura abbia già un ottimo passo. Mi ha stupito trovare temperature così alte, fa davvero molto caldo e sicuramente questo fatto potrà essere determinante anche nei prossimi giorni. Per le qualifiche ci aspettiamo di lottare con le Red Bull, le Renault e le McLaren, però sono fiducioso”.

Inoltre si è tornati su quanto dichiarato nella giornata di ieri da Perez, che durante la conferenza stampa del giovedì aveva detto: “Da quando la notizia della mia sostituzione con Sebastian Vettel è diventata di dominio pubblico, alcune persone all’interno del team hanno iniziato a nascondermi delle informazioni. Non penso che sia bello”. Al riguardo, Cecho ha detto di “aver parlato con la squadra, con cui mi sono chiarito. Dopo sette anni di cooperazione, non possiamo lasciarci male. Sono in questo team da così tanto tempo che è diventato come una famiglia. Adesso guardiamo avanti e vogliamo tutti ottenere quanti più punti possibile, magari provando anche a salire sul podio nelle ultime otto gare che ci rimangono assieme”.

