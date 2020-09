F1, orario qualifiche GP Russia 2020: tv, streaming, diretta Sky, differita TV8

Sabato 26 settembre è il giorno in cui a Sochi verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Russia, decimo atto del Mondiale di Formula Uno 2020. Le qualifiche, come d’abitudine, saranno divise in tre fasi.

ATTENZIONE! Alla luce del diverso fuso orario, gli orari saranno differenti rispetto alle consuetudini.

La Q1, a cui parteciperanno tutte le venti vetture, scatterà alle ore 14.00 e durerà 18 minuti. Se non ci saranno ritardi, la Q2 (a cui prenderanno parte le quindici monoposto più veloci in Q1) inizierà alle 14.25 e avrà la durata di 15 minuti.

Infine i 12 minuti di fuoco della Q3, durante la quale i dieci migliori piloti della Q2 si sfideranno per la pole position, cominceranno alle 14.48 italiane.

Loading...

Loading...

Sochi è una pista particolare, dove a volte la pole position è addirittura uno svantaggio. Infatti il lungo rettifilo che precede la prima curva può consentire di prendere la scia di chi sta davanti, sorpassandolo quando si tratta di frenare. Dunque, se si parte in pole, è fondamentale scattare bene, altrimenti si presta il fianco agli attacchi di chi insegue. Si vedrà se il dominio assoluto della Mercedes in qualifica proseguirà anche oggi. Fino a questo momento, le “Frecce Nere” hanno ottenuto 9 pole position su 9 (7 con Lewis Hamilton e 2 con Valtteri Bottas), monopolizzando la prima fila addirittura in 7 occasioni (sarebbero state 8 senza la penalità rimediata dal britannico in Austria).

TV A PAGAMENTO – Le qualifiche saranno trasmesse in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le qualifiche in differita a partire dalle ore 18.30.

STREAMING – Le qualifiche potranno essere seguite in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta delle qualifiche.

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO

QUALIFICHE GP RUSSIA F1 2020

Sabato 26 settembre, ore 14.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Sabato 26 settembre, ore 18.30 – Differita su TV8 (8 Digitale Terrestre o 121 Sky)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse