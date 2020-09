MotoGP, risultato FP1 GP Catalogna 2020: Fabio Quartararo il più veloce davanti ad Andrea Dovizioso, Valentino Rossi 8°

Va in archivio il primo turno di prove libere del GP della Catalogna, tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló (Spagna) il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha fatto segnare il miglior tempo in 1’40″431, andando a precedere di 0″430 la Ducati di Andrea Dovizioso e di 0″629 la Suzuki dell’iberico Joan Mir. Una prestazione che conferma il feeling del transalpino con questa pista, ricordando la pole position dell’anno scorso ed il secondo posto in gara dietro a Marc Marquez. Campione del mondo in carica, assente per infortunio, che ha fatto visita nelle ore precedenti al Team Honda solo per respirare un po’ l’aria del box. Tuttavia, buone notizie arrivano da Dovizioso che, dopo aver modificato il proprio setup nelle prime fasi, visto che la base era quella dell’anno scorso, ha trovato una buona confidenza con la GP20 montando una coppia di soft. Va detto che per la gara la scelta sembrerebbe quella delle mescole medie. Per quanto concerne Mir, una conferma di quanto il giovane spagnolo sia performante, nonostante una caduta a metà di questo primo turno: una chiusura dell’anteriore all’ingresso della curva 5, molto difficile da interpretare.





Scorrendo la classifica troviamo lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha), trionfatore nell’ultimo round a Misano e distanziato di 674 millesimi, a precedere Aleix Espargaró (Aprilia) a 0″764, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0″788, lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 0″885 e Valentino Rossi (Yamaha) a 1″105. Prove di assetto per il “Dottore” che ha girato con una soft all’anteriore e una media al posteriore. Un po’ di fatica per lui in particolare nel tratto guidato del T4, facendo fatica a trovare la velocità di percorrenza adeguata. A completare la top 10 il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 1″118, sfortunato protagonista alla vigilia di questo weekend di un incidente curioso, ovvero uscendo dalla apposita cabina per il test anti-Covid-19 si è procurato la rottura dei legamenti della caviglia sinistra, e la KTM del portoghese Miguel Oliveira a 1″161.

Per quanto riguarda il resto della truppa Italia, Francesco “Pecco” Bagnaia ha concluso in 15ma posizione sulla Ducati Pramac a 1″359, mentre Danilo Petrucci (Ducati ufficiale) si è classificato 19° a 1″628, provando una dura sul posteriore.

CLASSIFICA FP1 MOTOGP – GP CATALOGNA 2020

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.431 20 20 339.6

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’40.861 19 19 0.430 0.430 346.1

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.060 18 20 0.629 0.199 340.6

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.105 5 22 0.674 0.045 339.6

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.195 19 19 0.764 0.090 342.8

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.219 7 20 0.788 0.024 335.4

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.316 7 20 0.885 0.097 339.6

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.536 6 20 1.105 0.220 342.8

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.549 13 19 1.118 0.013 337.5

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.592 6 19 1.161 0.043 339.6

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.609 8 20 1.178 0.017 338.5

12 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’41.625 6 21 1.194 0.016 342.8

13 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.640 12 16 1.209 0.015 339.6

14 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.643 10 21 1.212 0.003 338.5

15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’41.790 16 16 1.359 0.147 343.9

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.833 6 18 1.402 0.043 345.0

17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’41.969 5 19 1.538 0.136 341.7

18 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’42.026 17 17 1.595 0.057 347.2

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’42.059 7 20 1.628 0.033 342.8

20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’42.061 5 22 1.630 0.002 343.9

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.335 6 20 1.904 0.274 340.6

22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’42.992 13 18 2.561 0.657 336.4

Foto: Abdul Razak Latif / Shutterstock.com