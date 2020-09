F1, Daniel Ricciardo: “Oggi ci siamo espressi su un livello molto alto, ho fiducia per il weekend”

Una Renault velocissima quella che si espressa nel primo giorno di prove libere del GP di Russia. L’australiano Daniel Ricciardo ha fatto vedere la bontà della R.S.20 su questa pista, che richiede molto in termini di potenza, di efficienza aerodinamica e di trazione. Daniel, poi, ci ha messo anche un po’ del suo, concludendo la FP1 in seconda posizione e la seconda sessione in terza. Pensare, dunque, di essere il primo degli “umani” alle spalle delle due Mercedes non è affatto ardito.

“Ci siamo espressi su un livelli molto alti nel corso di queste prime prove libere. Venivo qui senza avere troppa fiducia, quindi queste prestazioni mi spingono a fare ancora di più. Ho tratto giovamento da questo day-1 e cercherò di rielaborare al meglio il tutto. Guardando a domani, ci attendono delle qualifiche molto combattute perché siamo tutti abbastanza vicini dal terzo posto in giù. Io comunque ho ottime sensazioni per il time-attack e anche per la gara domenicale“, le parole di Ricciardo (fonte: sito ufficiale Renault).

Foto: LaPresse