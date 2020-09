F1, risultato FP1 GP Russia 2020: brilla Valtteri Bottas, nelle retrovie Lewis Hamilton. Ferrari nella mischia: Vettel 9°, Leclerc 11°

A Sochi è cominciato il weekend dedicato al Gran Premo di Russia, decimo atto del Mondiale di Formula Uno 2020. Nella mattinata odierna è infatti andata in scena la prima sessione di prove libere nell’unico tracciato cittadino su cui si gareggerà quest’anno. Nel turno iniziale il migliore è stato Valtteri Bottas (Mercedes) che ha preceduto la Renault di Daniel Ricciardo e la Red Bull di Max Verstappen. Nelle retrovie Lewis Hamilton, mentre le Ferrari si sono attestate a centro gruppo.

Curiosamente i primi a ottenere un tempo cronometrato sono i due piloti della Mercedes. Valtteri Bottas firma un 1’37”3, staccando di quattro decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Chiaramente le prestazioni migliorano notevolmente appena la sessione entra nel vivo. Max Verstappen si porta a 1’36”7 con mescola dura, causando la reazione pressoché immediata del finlandese, che peraltro decide di scendere in pista con gomma morbida. Il risultato è che Bottas stampa un eclatante 1’34”9! In questa fase la Ferrari Charles Leclerc si dimostra in linea con Verstappen, peccato che il monegasco ottenga il suo tempo con le soft, quindi paghi due mescole di differenza rispetto al pilota della Red Bull! A parità di pneumatici, ci sono quasi due secondi di differenza tra il ventiduenne del Principato e il trentunenne finnico. Hamiton nel frattempo è totalmente anonimo. Il britannico gira poco e, quando scende in pista, litiga con i punti di frenata.

Intanto lo scarso grip del tracciato si fa sentire, poiché fioccano i testacoda. Senza conseguenze quelli dell’Alpha Tauri di Daniil Kvyat e della Haas di Romain Grosjean, mentre Carlos Sainz tocca le barriere e danneggia l’alettone posteriore della sua McLaren. Va decisamente peggio a Nicolas Latifi, che a 36 minuti dal termine della sessione perde il posteriore della sua Williams, andando a sbattere violentemente contro le protezioni. Viene quindi esposta la bandiera rossa. Si riparte dopo dieci minuti di pausa e, a questo punto, quasi tutti cercano il time attack. Nessuno, però, riesce a migliorare il crono fatto segnare da Bottas nel cuore della sessione.

Il secondo tempo è appannaggio di Daniel Ricciardo, seppur staccato di mezzo secondo dal finlandese. Le Renault fanno un’ottima impressione, poiché Esteban Ocon chiude il turno al sesto posto. Non può mancare nei quartieri nobili Max Verstappen, terzo, a 6 decimi da Bottas. Bene anche le Racing Point, che peraltro hanno presentato un’evoluzione del cofano motore, in quanto Sergio Perez chiude quarto e Lance Stroll quinto.

Senza infamia e senza lode le Ferrari. Sebastian Vettel fa segnare il nono tempo girando con gomma media, mentre Leclerc si attesta all’undicesimo posto senza migliorare il crono ottenuto con mescola morbida a metà turno. L’impressione è che le Rosse possano ancora limare qualcosa, ma al tempo stesso Mercedes, Red Bull, Racing Point e Renault appaiono superiori. Curiosamente Hamilton rimane nelle retrovie, pur girando parecchio nella fase finale della sessione. Lewis però non migliora il tempo fatto segnare a inizio turno e conclude diciannovesimo.

GP RUSSIA F1 – TEMPI FP1

1 V. Bottas Mercedes 1’34″923 2 D. Ricciardo Renault 1’35″430 3 M. Verstappen Red Bull 1’35″577 4 S. Perez Racing Point 1’35″796 5 L. Stroll Racing Point 1’35″965 6 E. Ocon Renault 1’36″061 7 D. Kvyat AlphaTauri 1’36″230 8 A. Albon Red Bull 1’36″254 9 S. Vettel Ferrari 1’36″323 10 P. Gasly AlphaTauri 1’36″706 11 C. Leclerc Ferrari 1’36″896 12 C. Sainz McLaren 1’36″970 13 L. Norris McLaren 1’37″110 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’37″201 15 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’37″230 16 K. Magnussen Haas 1’37″430 17 G. Russell Williams 1’37″595 18 R. Grosjean Haas 1’37″649 19 L. Hamilton Mercedes 1’37″716 20 N. Latifi Williams 1’37″784

