F1, GP Russia 2020: sfida aperta per la pole tra Hamilton e Bottas, Ferrari punta al Q3 con entrambe le macchine

Si preannuncia una sfida sul filo dei centesimi quest’oggi a Sochi tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per conquistare la pole position del Gran Premio di Russia 2020, decimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La Mercedes ha messo in evidenza una superiorità devastante ieri specialmente sul giro secco, rifilando almeno un secondo a tutto il resto della concorrenza inclusa la Red Bull di Max Verstappen, perciò la prima fila in griglia è di fatto già prenotata dalle due Frecce Nere. Nelle libere del venerdì Bottas ha trovato subito un buon feeling su una delle sue piste preferite di tutto il Mondiale, mentre Hamilton è stato abbastanza falloso non riuscendo a tenere il passo del compagno di squadra finnico nei time-attack con gomma rossa.

Fino a questo momento il bilancio stagionale in qualifica sorride però decisamente al britannico, che ha preceduto sinora il teammate in sette occasioni su nove portando già a casa sette pole in questo 2020. Bottas vorrà però far valere la sua tradizione positiva in Russia, dove vanta un notevole 5-1 nelle prove ufficiali contro i suoi compagni di squadra, anche se la sua unica sconfitta è arrivata proprio l’anno scorso in Mercedes contro il 6 volte campione del mondo nativo di Stevenage. Quasi impossibile ipotizzare un inserimento a sorpresa in prima fila da parte degli altri team, che si giocheranno invece l’accesso al Q3 e a seguire un posto nelle prime due-tre file in griglia.

Rispetto a molti altri weekend di questo campionato, anche la terza posizione può essere alla portata di molti piloti a causa di un Max Verstappen apparentemente in difficoltà nelle prime libere con la Red Bull. Daniel Ricciardo ieri ha impressionato con la Renault, ma l’australiano dovrà superarsi per avere la meglio su McLaren, Racing Point e Red Bull nella bagarre per piazzarsi subito alle spalle del duo Mercedes. Ferrari proverà a far parte di questa battaglia, ma dovrà fare un ulteriore step in avanti rispetto a ieri per tornare a portare entrambe le vetture in Q3 per la prima volta dopo il GP di Gran Bretagna di inizio agosto. Questo sarà l’obiettivo principale della scuderia di Maranello, ma sarà necessario un lavoro praticamente perfetto da parte di ingegneri e piloti per confermarsi in top10 anche in qualifica dopo i buoni riscontri delle libere del venerdì.

