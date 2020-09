VIDEO Lewis Hamilton: “Non mi sentivo veloce, devo mettere insieme i tre settori”

Lewis Hamilton è il grande favorito per la vittoria del GP di Russia 2020, anche se il suo venerdì non è stato dei migliori: “Oggi non mi sentivo particolarmente veloce. La giornata non è iniziata come avrei voluto. Dopotutto ho completato una FP1 davvero scadente. Quando ho provato il giro con la gomma soft ho compiuto un bloccaggio in curva, quindi ho girato con la hard e ho completamente distrutto le gomme. Davvero una prima sessione di prove libere da dimenticare. La FP2 è andata decisamente meglio. Ho sentito solamente un calo nel primo e secondo settore, ma nel T3 sono migliorato parecchio. Non sono ancora stato in grado di metterli assieme tutti e tre, per cui tutto è ancora in divenire. Penso che debba migliorare ancora alcuni aspetti, sia a livello di guida, sia a livello di bilanciamento”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Lewis Hamilton a Sky Sport F1.

Foto: Lapresse